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ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി; ഡോ. എ ജയതിലക് ഈ മാസം 30ന് വിരമിക്കും

ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായ കെ ആർ ജ്യോതിലാലിനെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് 2029 വരെ സർവീസ് ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ പിന്നീട് അവസരം നൽകാമെന്ന ധാരണയിലാണ് സർക്കാർ എത്തിയത്

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ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 9:22 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയെ നിയമിക്കാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനം. നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ ജയതിലക് ഈ മാസം 30ന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് പുതിയ നിയമനം. നിലവിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ.

ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
കേരള കേഡറിലെ 1992 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിലുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള മനോജ് ജോഷി, ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബാങ്കിൽ (എഡിബി) പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഞ്ജയ് കൗശിക് എന്നിവർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിൽ സീനിയോറിറ്റിയിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവർ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയ്ക്ക് നറുക്കുവീണത്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായ കെ ആർ ജ്യോതിലാലിനെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് 2029 വരെ സർവീസ് ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ പിന്നീട് അവസരം നൽകാമെന്ന ധാരണയിലാണ് സർക്കാർ എത്തിയത്.

മികച്ച ഭരണപരിചയം
1968 സെപ്റ്റംബർ 24ന് ജനിച്ച ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ ബിഹാർ സ്വദേശിയാണ്. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എംഎ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മികച്ച പ്രാവീണ്യമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. 2023 ജൂൺ 28 മുതലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാന പദവിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തുന്നത്.

തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നിരവധി സുപ്രധാന പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുഭരണം, ധനകാര്യം തുടങ്ങിയ നിർണായക വകുപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി, ഡൽഹി കേരള ഹൗസിൽ റസിഡൻ്റ് കമ്മിഷണർ, സെക്രട്ടറി, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസർ, മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ, ജില്ല കലക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തും ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ.

സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ പദവിയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടേത്. സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇനി ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയുടെ പങ്ക് നിർണായകമാകും. ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല പരിചയം വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാകും.

നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ഡോ. എ ജയതിലക് പടിയിറങ്ങുന്നതോടെയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിലവിൽ വരിക. അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് മുൻപായി തന്നെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിയമന ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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BISHWANATH SINHA IAS KERALA
KERALA NEW CHIEF SECRETARY
KERALA CABINET MEETING DECISIONS
DR A JAYATHILAK RETIREMENT
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