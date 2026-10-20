പാർട്ടിക്ക് പിഴച്ചപ്പോൾ തിരുത്തി, ചെങ്കൊടിയേന്തി ജനത്തിനൊപ്പം നടന്ന സഖാവ്; ഇന്ന് വിഎസിന്റെ ജന്മദിനം
പാർട്ടിയില്ലാതെ തനിക്ക് എന്ത് ജീവിതമാണുള്ളതെന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും 'പാർട്ടിക്ക് വഴങ്ങാത്ത പാർട്ടിക്കാരനാ'യി മുന്നേറിയ നേതാവാണ് സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ.
Published : October 20, 2026 at 1:43 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: പാർട്ടിക്ക് പിഴച്ചുപോയെന്ന് തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം ഇതല്ല തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനമെന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ. വർഗവഞ്ചകർക്കും അഴിമതിക്കാർക്കും സ്ത്രീവിരുദ്ധർക്കും മുൻപിൽ പാർട്ടിഭേദമന്യേ പരിച തീർത്ത് നെഞ്ചു വിരിച്ചുനിന്ന സഖാവ്. അതായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നോടൊപ്പം നടത്തിയ ഒരേയൊരു നേതാവ് 1923 ഒക്ടോബർ 20 നാണ് ജനിച്ചത്. വി എസ് വിട പറഞ്ഞശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിലെ വേലിക്കകത്ത് വീട്ടിൽ ഓർമ്മസംഗമം നടക്കും.
ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പ്രിയപത്നിയെ കണ്ട് നെഞ്ചുപൊട്ടി നിൽക്കുന്ന വി എസിൽ കേരളം കണ്ടത് മാപ്പിരക്കുന്ന ഒരു മാർക്സിസ്റ്റുകാരനെയായിരുന്നു. സകല സ്ത്രീ പീഡകരെയും കൈയാമം വച്ച് തെരുവിലൂടെ നടത്തിക്കുമെന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ വി എസിൽ സ്ത്രീസമൂഹം വിമോചന ശബ്ദമുയർത്തുന്ന രക്ഷകനെ കണ്ടു. കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ സമരകലുഷിതമായ വഴിത്താരകളിൽ ഒരിക്കലും താഴ്ന്നു പോകാത്ത പാറിപ്പറക്കുന്ന ചെങ്കൊടിയായിരുന്നു വി എസ്. വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനത്തെ ശക്തിയുക്തം എതിർത്ത വിമതശബ്ദമായി വി എസ് നടത്തിയത് നിരവധി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ.
രഹസ്യമായും പരസ്യമായും പാർട്ടി ശാസിക്കുമ്പോഴും അച്ചടക്ക നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും പാർട്ടിയിലെ വിമത ശബ്ദമായി വി എസ് തുടരുകയായിരുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ എപ്പോഴും വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയില്ലാതെ തനിക്ക് എന്ത് ജീവിതമാണുള്ളതെന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും 'പാർട്ടിക്ക് വഴങ്ങാത്ത പാർട്ടിക്കാരനാ'യി വി എസ് മുന്നേറി. നിരവധി തവണ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ടിട്ടും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറത്തുപോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തിരുത്തൽ ശക്തിയാകാനായിരുന്നു വി എസിന് എന്നും ഇഷ്ടം.
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ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധത്തിന് ശേഷം ടി പിയെ കുലംകുത്തിയെന്നാക്ഷേപിച്ച പിണറായി വിജയനെ ഡാങ്കെയോടുപമിക്കാൻ വി എസ് മടിച്ചില്ല. നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ടി പിയുടെ വീട്ടിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വി എസ് തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാർ കൈയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിക്കൽ വിഷയത്തിൽ അന്നത്തെ ദേവികുളം സബ് കലക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തി. എസ്എൻസി ലാവലിൻ കേസിൽ പാർട്ടി നിലപാടിനെ തള്ളി, മുഖ്യമന്ത്രിയായ താൻ ഭരണഘടനാപരമായ നിലപാടാണ് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് പാർട്ടിയെ ഞെട്ടിച്ചു.
ജാതി സംഘടനകളെ കൂട്ടു പിടിച്ച് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ മതിലിനെ വി എസ് വിമർശിച്ചു. ജാതി സംഘടനകളെ കൂട്ടു പിടിക്കുന്നത് പാർട്ടി നയങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് വി എസ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് കത്തയച്ചു. ലൈംഗികാരോപണം നേരിട്ട പി കെ ശശിക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ പാർട്ടിയെ തിരുത്തിയും പാർട്ടിക്ക് വഴങ്ങിയും വി എസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ തന്നോടൊപ്പം നടത്തുകയായിരുന്നു.
ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ
സാധാരണക്കാരുടെ സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമാണ് വി എസിനെ നയിച്ചിരുന്നത്. ഏത് വിഷയമായാലും വിശദമായി പഠിച്ചശേഷം മാത്രമുള്ള ഇടപെടൽ. മതികെട്ടാനിലും പൂയംകുട്ടിയിലും മൂന്നാറിലുമെല്ലാം അനധികൃത കൈയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രായം വകവയ്ക്കാതെ മല കയറി ജനങ്ങളുടെ കണ്ണും കരളുമായി. പ്ലാച്ചിമടയിൽ കൊക്കൊകോളയ്ക്കെതിരെയും മറയൂരിൽ ചന്ദനക്കൊള്ളയ്ക്കെതിരെയും സമരനായകനായി. 93-ാം വയസിലും പെമ്പിളൈ ഒരുമൈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രായത്തിനും പാർട്ടി ശാസനകൾക്കും തന്നെ നിശബ്ദനാക്കാനാവില്ലെന്ന് വി എസ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
വി എസിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സമരമായിരുന്നു. 1940 മുതൽ 1980 വരെ വർഗ ശത്രുക്കളുമായുള്ള സന്ധിയില്ലാ സമരം. 1980 മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഉൾപ്പാർട്ടി സമരം. വസൂരിയെന്ന ദുരന്തം അമ്മയുടെ ജീവനെടുക്കുമ്പോൾ വി എസിന് വയസ് നാല്. 11-ാം വയസിൽ അച്ഛനും കൂടി പോയതോടെ പഠനം അവസാനിച്ചു. തുണിക്കടയിലെയും പിന്നെ ആസ്പിൻവാൾ കയർ കമ്പനികളിലെയും അരവയറിനായുള്ള അധ്വാനം. 1940 ൽ 17-ാം വയസിൽ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ശുപാർശയിൽ പാർട്ടി അംഗത്വം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞൊരുനാൾ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സന്ദേശം കിട്ടി. കുട്ടനാട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകണം. വേലിക്കകത്ത് ശങ്കരൻ അച്യുതാനന്ദൻ അന്നു മുതൽ വി എസ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരായി. പിന്നീട് കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘാടനത്തിൽ മുഴുകി. 1952 ൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആലപ്പുഴ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
1964 ലെ ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പിളർപ്പിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കി വി എസ് അടക്കം ഏഴ് മലയാളി സഖാക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. ടി വി തോമസിനോട് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആദ്യ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ വി എസ് വൈകാതെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാവായി. 1980 മുതൽ 1991 വരെ മൂന്നു തവണ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി. ബദൽരേഖാ വിവാദം പാർട്ടിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വി എസ്, ഇഎംഎസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പാർട്ടിയെ നിയന്ത്രിച്ചു. എം വി രാഘവൻ്റെ പിന്നാലെയുണ്ടായ കുത്തൊഴുക്ക് തടയാൻ വി എസ് കേരളം മുഴുവൻ ഓടി നടന്നു. പാർട്ടിയുടെ നാല് പതിറ്റാണ്ട് ഔദ്യോഗിക ചേരിയായിരുന്നു വി എസ്. സമവാക്യങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ വി എസിൻ്റെ ശരികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റായി. പിന്നീട് പലർക്കും വി എസ് വിമത ശബ്ദമായി.
കൂടംകുളത്തെ ആണവ വിരുദ്ധ നിലപാട്
കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾക്കെതിരെ കൊമ്പുകോർത്താണ് വി എസ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജയ്താപ്പൂരിൽ ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയത് അന്നത്തെ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ടും ഡി രാജയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, കൂടംകുളം ആണവ നിലയം അടച്ചിടുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും രാജ്യതാത്പ്പര്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ സമർഥിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വി എസിന് ഭിന്നനിലപാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുന്നതല്ലെന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആണവ നിലയ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാവൂയെന്ന് വി എസ് തുറന്നടിച്ചു. സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് ലേഖനവുമെഴുതി. വി എസിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനമുയർന്നു. താൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്നായിരുന്നു വി എസിൻ്റെ മറുപടി.
സമരം 400 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 2012 സെപ്റ്റംബറിൽ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കൂടംകുളത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട വി എസിനെ കളിയിക്കാവിളയിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. സമരപ്പന്തലിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പാതി വഴിയിൽ യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം തിരികെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങി. ആണവ വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. കൂടംകുളം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സമരമുഖങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വി എസ് പങ്കെടുത്തത്.
മതികെട്ടാൻ മേഖലയിലെ സംഘടിത സമരം
വി എസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഏലമല റിസർവിലെ മതികെട്ടാൻ മേഖലയിൽ സംഘടിതമായി കൈയേറ്റം നടക്കുന്നതിനെതിരെ സമരം ആരംഭിച്ചത്. മലകളിലെ അവസ്ഥ കാണാൻ 2002 മെയ് മാസത്തിൽ, 78-ാം വയസിൽ വി എസ് മാധ്യമങ്ങൾക്കൊപ്പം മലകൾ കയറി. ശക്തമായ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന്, മതികെട്ടാനിലെ 12.82 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനം ഒരു നാഷണൽ പാർക്കായി സംരക്ഷിക്കാൻ 2003-ൽ സർക്കാർ തീരുമാനമുണ്ടായി. പൂയംകുട്ടി മേഖലയിലെ കാടുകയറ്റങ്ങൾ വി എസ് നേരിട്ട് കണ്ട് നടപടിക്കാവശ്യപ്പെട്ടു. കമ്പക്കല്ല് മലകളിലെ കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ഇവിടെയെല്ലാം കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു.
മൂന്നാർ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കലും നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടവും
മൂന്നാറിലും ഏലമലക്കാടുകളിലും കണ്ണായ സർക്കാർഭൂമി അഴിമതിയിലൂടെ ചിലർ കൈയ്യേറി കള്ളപ്പട്ടയമുണ്ടാക്കി സ്വന്തമാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് വി എസ് മൂന്നാർ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിജിപി ആയിരുന്ന രാജൻ മഥേക്കറുടെ, ഏകദേശം മൂവായിരം കള്ളപ്പട്ടയങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടും വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ സഹായകരമായി. തുടർന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് 2007 ഏപ്രിലിൽ ആലുവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഭൂമി വീണ്ടെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികളുമായി തൻ്റെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഐതിഹാസികമായ മൂന്നാർ ഓപ്പറേഷന് തുടക്കമായി. 11,000 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് അന്ന് ദാത്യസംഘം വീണ്ടെടുത്തത്.
വി എസ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുമാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ നെൽവയലുകളുടെ കുത്തനെയുള്ള ശോഷണം ഒരുപരിധി വരെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്താനായത്. 2001 നും 2006 നും ഇടയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോൾ നെൽവയൽ വൻതോതിൽ തരംമാറ്റുന്നതിനെതിരെ വി എസിൻ്റെ സജീവ ഇടപെടലാണുണ്ടായത്.
നിരാഹാര സമരവും ഭൂമി സംരക്ഷണവും
കാസർകോട്ടെ എൻഡോസൾഫാൻ സമരത്തിൽ തുടർച്ചയായി ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് വി എസ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇരകളോടൊപ്പം പോരാടുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയ്ക്ക് പാക്കേജുകൾക്ക് തുടക്കമിടുക്കയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കേ 2011 ഏപ്രിൽ 25 ന് രാജ്യവ്യാപകമായി എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധിക്കാൻ നിരാഹാര സമരം നയിച്ചു.
കണ്ണൻ ദേവൻ മലയിൽ 1971 ലെ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 1980 ലെ ലാൻഡ് ബോർഡ് അവാർഡ് പ്രകാരം വനം വകുപ്പിന് കൈമാറേണ്ടിയിരുന്ന ഭൂമിയിൽ 1066 ഏക്കർ ഷോലക്കാടുകളും പുൽമേടുകളും വനം വകുപ്പിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് വി എസ് സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലാണ്. ആ തുണ്ടുഭൂമികൾ മൂന്നാറിലെ കൈയേറ്റ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ രക്ഷിച്ചത് വി എസ് ആയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടിയിലെ മെർക്കിസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഭൂമി വിൽപ്പന വിവാദമായപ്പോൾ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് വി എസ് മുന്നോട്ട് പോയത്. കേരളത്തിൽ നടന്ന ഐതിഹാസിക പരിസ്ഥിതി ജനകീയ സമരമായിരുന്ന പ്ലാച്ചിമട, കൊക്കോകോള വിരുദ്ധ സമരത്തെയും വി എസ് ശക്തമായി പിന്തുണച്ചു.
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