കോഴിയിറച്ചിയ്ക്കും മുട്ടയ്ക്കും നിരോധനം: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ പക്ഷിപ്പനി തടയാൻ മുൻകരുതൽ
ഇറച്ചി, മുട്ട, ഫ്രോസൺമീറ്റ്, മറ്റു പക്ഷി ഉൽപന്നങ്ങൾ, കാഷ്ഠം (വളം) എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും വിപണനവും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ താത്ക്കാലികമായി നിരോധിച്ചു.
Published : December 28, 2025 at 7:46 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 8:43 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വളര്ത്തുപക്ഷികളുടെ മുട്ട, ഇറച്ചി, പക്ഷി ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിപണനവും ഉപയോഗവും നിരോധിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.
പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ല താലൂക്കിലെ നിരണം, കടപ്ര, പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്തുകൾ സർവയലൻസ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇവിടെ താറാവ്, കോഴി, കാട, മറ്റ് വളർത്തു പക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ ഇറച്ചി, മുട്ട, ഫ്രോസൺമീറ്റ്, മറ്റു പക്ഷി ഉൽപന്നങ്ങൾ, കാഷ്ഠം (വളം) എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും വിപണനവും താത്ക്കാലികമായി നിരോധിച്ചു എന്നതാണ് ഉത്തരവ്.
പക്ഷികളുടെയും പക്ഷി ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും കടത്തലും കൈമാറ്റവും ഡിസംബർ 28 മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തേക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ച് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തണം. തിരുവല്ല തഹസിൽദാർ വിപണന, ഉപയോഗ നിരോധനം പ്രദേശത്ത് ഉറപ്പാക്കണം. നിരോധിത മേഖലയിൽ നിരോധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ വിൽപന നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഓഫീസറെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് H5N1 വൈറസ്?
ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസിൻ്റെ (IAV) ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ (H5N1). ഈ വൈറസാണ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കൂടുതലായും പക്ഷികളെയും കോഴികളെയും അപൂർവ്വമായി കന്നുകാലികളെയും മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച മൃഗവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർ രോഗബാധിതരാകുന്നത്.
പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, പേശിവേദന, തലവേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് പക്ഷിപ്പനിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. പക്ഷിപ്പനി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷനുകളും പുതുതായി വരുന്ന വകഭേദവും വരെയുണ്ട്. മ്യൂട്ടേഷനുകൾ സംഭവിച്ച വൈറസുകൾ മനുഷ്യ ശ്വാസനാളത്തിലെ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും മുതിർന്നവരെപ്പോലെ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആൻ്റിബോഡികളോ പ്രതിരോധശേഷിയോ ഇല്ലെന്നതിനാൽ തന്നെ അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
പക്ഷികളിൽ കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
താട, പൂവ് എന്നിവയുടെ നീല നിറം, പച്ച കലർന്ന കാഷ്ഠത്തോടു കൂടിയ വയറിളക്കം, മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം കലർന്ന സ്രവം, കാലുകളിലും കാൽപാദങ്ങളിലും ചുവപ്പു നിറം എന്നിവ പക്ഷിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ പക്ഷികളിലും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള് കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല. പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങള് കാണിക്കാതെ തന്നെ പക്ഷികള് ചത്തൊടുങ്ങുന്നത് കാണാം.
