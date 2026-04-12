കോട്ടയത്ത് പക്ഷിപ്പനി; വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കും, ഇറച്ചിയും മുട്ടയും വളവും നിരോധിച്ചു
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മേഖലയുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ കോഴികളെ അടക്കം കൊല്ലും. മുട്ട, ഇറച്ചി, വളം എന്നിവ നിരീക്ഷണ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തേക്കോ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കോ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നിരോധനം.
Published : April 12, 2026 at 8:58 PM IST
കോട്ടയം : വൈക്കം താലൂക്കിലെ ഉദയനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പതിനാറാം വാർഡിലെ പക്ഷിപ്പനി (എച്ച്5 എൻ 1) സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മേഖലയുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ കോഴികളെയും മറ്റു വളർത്തുപക്ഷികളെയും മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് അടിയന്തരമായി നശിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ അറിയിച്ചു.
രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് രോഗബാധിത മേഖലയായും 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് നിരീക്ഷണ മേഖലയായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു പുറമേ 10 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള വൈക്കം നഗരസഭ, ചെമ്പ്, മറവൻതുരുത്ത്, ടി.വി.പുരം, തലയാഴം, കല്ലറ, തലയോലപ്പറമ്പ്, കടുത്തുരുത്തി എന്നീ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലും താറാവ്, കോഴി, കാട, മറ്റു വളർത്തുപക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ മുട്ടയും ഇറച്ചിയും വളവും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചു.
വളർത്തു പക്ഷികൾ, മുട്ട, ഇറച്ചി, വളം എന്നിവ നിരീക്ഷണ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തേക്കോ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്കോ കൊണ്ടുവരുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസി ഡൻ്റ് കെ.ജി രാജു പറഞ്ഞു. ഫാമുകളിലെയും സമീപപ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെയും വളർത്തു പക്ഷികളുടെയും കണക്ക് എടുത്ത് കള്ളിങ് നടത്തും. നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം 2005 പ്രകാരം കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം കോഴിക്കോടും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണ, പെരുമണ്ണ, കക്കോടി, പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളിലും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽപ്പെട്ട കൊളത്തറയിലും കോഴികളെയും താറാവുകളെയും മറ്റു പക്ഷികളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്ന നടപടികൾ (കള്ളിങ്) സ്വീകരിച്ചു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദ്രുതകർമ്മ സേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പക്ഷിപ്പനി കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോഴികളെയും മറ്റു വളർത്തു പക്ഷികളെയും പിടികൂടി കൊന്നൊടുക്കിത്.
അതേസമയം, പരാതിയുമായി കോഴി വളർത്തുന്ന വീട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ ആർആർടി സംഘങ്ങൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ച് ഓരോ വീടുകളിലും എത്തി കോഴികളെ പിടികൂടി കൊന്നശേഷം നേരത്തെ ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചുമൂടുകയാണ് പൊതുവേ ചെയ്തിരുന്നത്. ആർആർടി സംഘങ്ങൾ ചില വീടുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പലരും കോഴികളെ പിടികൂടുന്ന വിവരം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. അതിനെ തുടർന്ന് ആർആർടി സംഘങ്ങളുമായി
തർക്കങ്ങളും നടന്നു. കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്താതെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ കോഴികളെ പിടികൂടി കൊല്ലുന്നത് എന്നായിരുന്നു കോഴി വളർത്തുന്ന വീട്ടുകാരുടെ പരാതി.
Also Read: ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം: അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്, മുഖം നോക്കാതെ നടപടി വേണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ