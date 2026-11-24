പക്ഷിപ്പനി ഭീതിയിൽ വീണ്ടും നാട്; നഷ്ടപരിഹാര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുമോ? ആശങ്കയിൽ കർഷകർ
30 ദിവസം പ്രായമായതിന് 100 രൂപയും 4 മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളതിന് 200 രുപയുമാണ് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരമായി കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്
Published : November 24, 2026 at 4:24 PM IST
ആലപ്പുഴ: പക്ഷിപ്പനി ഭീതിയിൽ വീണ്ടും നാട്. ഇത്തവണയും പതിനായിരക്കണക്കിന് വളർത്തു പക്ഷികളെ പക്ഷിപ്പനിയുടെ പേരിൽ കൊന്നൊടുക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊന്ന വളർത്തു പക്ഷികളുടെ ഉടമകൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടപരിഹാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പല കർഷകരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നവംബർ, ഡിസംബർ മാസം കേരളം പക്ഷിപ്പനി ഭീതിയിലാണ്.
ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ വരവാണ് പക്ഷിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ കാലയളവിൽ ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് വളർത്തു പക്ഷികളെയാണ് പക്ഷിപ്പനിയുടെ പേരിൽ കൊന്നൊടുക്കിയത്. ഇത്തവണയും നവംബർ മാസം പകുതി പിന്നിട്ടപ്പോൾ നാട് വീണ്ടും പക്ഷിപ്പനി ഭീതിയിലായി. ക്രിസ്തുമസ് വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് വളർത്തിയ താറാവ്, കോഴി, കാട എന്നിവയെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെപ്പോലെ ഇത്തവണയും കൊന്നൊടുക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നഷ്ടപരിഹാരം കടലാസിലൊതുങ്ങി
സ്വർണം പണയം വച്ചും സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം അമിത പലിശക്ക് പണമെടുത്തുമാണ് ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പക്ഷിപ്പനിയുടെ പേരിൽ കൊന്നൊടുക്കിയ വളർത്തു പക്ഷികളുടെ ഉടമകൾക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം കടലാസിലൊതുങ്ങി.
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30 ദിവസം പ്രായമായതിന് 100 രൂപയും 4 മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളതിന് 200 രുപയുമാണ് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇതു തന്നെ അപര്യാപ്തമാണെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. 4 മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള താറാവിന് പൊതു വിപണിയിൽ 700 രൂപ വിലയുള്ളപ്പോഴാണ് സർക്കാർ 200 രൂപ നൽകാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ തുകയും തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്.
കർഷകർ ആത്മഹത്യാവക്കിൽ
പതിനായിരക്കണക്കിന് വളർത്തു പക്ഷികളുണ്ടായിരുന്ന കർഷകർക്ക് നഷ്ട പരിഹാരമായി ലഭിക്കേണ്ട വലിയ തുക ഇന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിലൊതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ തങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തിയെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്.
"എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് ഈ മാസം. സ്വർണം എല്ലാം എടുത്ത് പണയം വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്യഷിയിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ. ഇതുവരെ ഒരു നയാപൈസ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല" എന്ന് കർഷകനായ വർഗീസ് ചേട്ടൻ പറയുന്നു.
"ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ തൊഴിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. കാലങ്ങളായി ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പലിശ ഒക്കെ എടുത്താണ് പക്ഷികളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും കുറെ തൊഴിലാളികളെ വച്ചാണ് ഇവയെല്ലാം നോക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസം ആരും മനസിലാക്കുന്നില്ല. ഇനിയും ഒരു നടപടിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ മാത്രമെ വഴിയുള്ളു" എന്ന് താറാവ് കർഷകനായ ബെന്നി ചേട്ടനും പറയുന്നു.
ഇതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും പക്ഷിപ്പനിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരവും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ.
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