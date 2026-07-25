ഇടിവി ഭാരത് ഇംപാക്ട്: രണ്ട് വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് സഫലം; നൂലാമാലകള് നീങ്ങി, ഇരട്ട സഹോദരന്മാര്ക്ക് ആധാര് ലഭിച്ചു
രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ആധാർ ലഭിക്കാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു തലവടി സ്വദേശികളായ ഇരട്ടകുട്ടികൾ.
Published : July 25, 2026 at 8:54 PM IST
ആലപ്പുഴ: ചിരിയിലും നോട്ടത്തിലും ഭാവത്തിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ.... ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായി ജനിച്ചതിൽ ഗുണങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ വില്ലനായത് ആധാറായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒടുവിൽ തലവടി സ്വദേശികളായ ഇരട്ട കുട്ടികളെ തേടി ആധാറെത്തി. ഇടിവി ഭാരത് നൽകിയ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് ഈ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആധാർ ലഭിച്ചത്.
രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ആധാർ ലഭിക്കാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു തലവടി സ്വദേശികളായ ഇരട്ട കുട്ടികൾ. തലവടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളായ ഇവർ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ നൽകി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആധാർ കാർഡ് ലഭിച്ചില്ല. തുടർപഠനത്തിനും സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും ആധാർ നിർബന്ധമായതോടെ കുടുംബം പല വാതിലുകളും മുട്ടി എങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
ഈ വിഷയം ഇടിവി ഭാരത് വാർത്തയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത് കുമാർ പിഷാരത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി. പിന്നീട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ തിരുവനന്തപുരം ആധാർ റീജണൽ ഓഫിസിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെടുകയും ആവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
റീജണൽ ഓഫിസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം നിശ്ചിത തീയതിയിൽ കുടുംബം അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി ആവശ്യമായ അപേക്ഷയും രേഖകളും സമർപ്പിച്ചു. അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ രണ്ട് വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ നീങ്ങി ഇരുകുട്ടികൾക്കും ആധാർ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
"ഇവർ ഇരട്ടകുട്ടികളായത് കൊണ്ട് ആധാർ പുതുക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ബയോമെട്രിക്ക് വച്ചായിരുന്നു കൊടുത്തത്. സാധാരണ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ആധാർ പുതുക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ബയോമെട്രിക്ക് വച്ചാണ് കൊടുക്കാറ്. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെയും അപേക്ഷ കാൻസലായി പോവുകയായിരുന്നു" കുട്ടികളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
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പിന്നീട് മൂത്ത മകൻ്റെ ആധാർ എൻ്റെ ബയോമെട്രിക്ക് വച്ച് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കാര്യം അച്ഛൻ വന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഇതിനെ പുറകെ ഓടുകയായിരുന്നു. ആധാറിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ അറിവില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് അച്ഛൻ നാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആധാർ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും കാൻസൽ ആയി പോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു.
ഈ അവസരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷമം മെമ്പറോട് പറയുന്നത്. പിന്നീട് മെമ്പർ ഇടപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കാര്യം അറിയിക്കുകയും പിന്നീട് വാർത്തയായി വരികയുമായിരുന്നു. കാര്യം വാർത്തയായതോടെ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണല് ഓഫിസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി ഞങ്ങൾക്ക് ആധാർ ലഭിച്ചു ഇനി പോസ്റ്റലായി ആധാർ വീട്ടിൽ എത്തുമെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ആധാർ ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ ഇത്തരം പിഴവുകൾ കാരണം യഥാർഥ പൗരന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്ന് അടുത്തിടെ കോടതികൾ പോലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, താഴെത്തട്ടിൽ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ആധാർ ലഭിച്ചതോടെ സ്കൂളിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും തുടർപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്കും ഇനി തടസമില്ലാതായി. വിഷയത്തിൽ സമയോചിതമായി ഇടപെട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും തിരുവനന്തപുരം ആധാർ റീജിയണൽ ഓഫിസിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനും ഇടിവി ഭാരത് വാർത്താ വിഭാഗത്തിനും കുടുംബം നന്ദി അറിയിച്ചു.
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