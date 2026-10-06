"സ്ത്രീകളുടെ അന്തസും അഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാട്", സുരേഷ് ബാബുവിനെ മാറ്റിയ നടപടിയില് പ്രതികരിച്ച് സിപിഐ
ഇ.എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെ മാറ്റിയ നടപടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം.
Published : October 6, 2026 at 6:31 PM IST
പാലക്കാട്: സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇ. എൻ. സുരേഷ് ബാബുവിനെ മാറ്റിയ നടപടിയില് പ്രതികരിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നടപടിയെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അവരുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളോടും സ്ത്രീകളുടെ അന്തസും അഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നിലപാടിനോടും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ പരാതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണത്തിലാണ് ബിനോയ് വിശ്വം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിപിഎം ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് താൻ മനസിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ആൺ- പെൺ ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വ്യക്തവും ശരിയായതുമായ കാഴ്ചപാടുണ്ടെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളെ വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ അന്തസോടെയും തുല്യതയോടെയും കാണണമെന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ കാണണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പോലും പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ- സംഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കിയത്.
സര്വകാലശാലയില് വന്ദേമതാരം പാടിയ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സര്വകാലശാലകള് വര്ഗീയതയുടെ വലയിലാകാന് പാടില്ല. വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡിക മുതല് പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജനഗണമനയാണ് ദേശീയ ഗാനമെന്നും വന്ദേമാതരം അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രതിഷേധം
സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ചിത്രമുള്ള കോലവും ജീവനുള്ള കോഴികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. സ്ത്രീകൾ ഉന്നയിച്ച പരാതികളിൽ പാർട്ടി തലത്തിൽ മാത്രം നടപടികൾ ഒതുക്കാതെ വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും പ്രതിഷേധക്കാർ ഉയർത്തി.
പാലക്കാട് ഡിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത്. വിവിധ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും വനിതാ പ്രവർത്തകരും പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലൂടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി നീങ്ങിയ പ്രവർത്തകർ സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.
സ്ത്രീകൾ ഉന്നയിച്ച പരാതികൾ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കണമെന്നും പരാതികളിൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോപണങ്ങളിൽ വസ്തുത പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും നിയമപരമായ നടപടികളിൽ നിന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കരുതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. പ്രകടനം സ്റ്റേഡിയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിൽ എത്തിയതോടെ സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു. കോലം കത്തിക്കുന്നതിനിടെ പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി.
വനിതാ സഖാക്കളുടെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎമ്മിനകത്തും പുറത്തും ഉയരുന്ന ചർച്ചകൾക്കിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നഗരത്തിലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കള്
അതേസമയം, സുരേഷ് ബാബുവിനെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മറ്റൊരു വിശദീകരണമാണ് നൽകിയത്. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ തിരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായവരെ വിളിച്ചുവരുത്തി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുമാണ് വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പുതിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി. ചെന്താമരാക്ഷനും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരായ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചത്. സുരേഷ് ബാബു സ്വയം മാറിനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും യുവതിയുടെ പരാതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയാണ് പുറത്തുവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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