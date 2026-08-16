'കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം', എഐസിസി വന്ദേമാതരം വിവാദത്തിൽ ബിനോയ് വിശ്വം
ജനാധിപത്യമുള്ള പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല സെക്യൂലർ ബോധമുള്ള പാർട്ടിക്ക്, ഇന്ത്യയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും വന്ദേമാതരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം.
Published : August 16, 2026 at 2:43 PM IST
തൃശൂർ: എഐസിസി ആസ്ഥനത്തെ വന്ദേമാതരം ആലാപന വിവാദത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. ഇതാണ് പുതിയ കോൺഗ്രസെന്നും രാഷ്ട്രീയപരമായി വ്യക്തതയില്ലാത്തവരാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. തൃശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
''കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടം പോലെ പറക്കുകയാണ്. കാറ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ടാണ് പട്ടം പറക്കുക. ജനാധിപത്യമുള്ള പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല സെക്യൂലർ ബോധമുള്ള പാർട്ടിക്ക്, ഇന്ത്യയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും വന്ദേമാതരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്നും,'' ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
ജനഗണമനയെ പിന്തള്ളുവാനും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആർഎസ്എസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്ദേമാതരത്തെ കൊണ്ടുവരാനും ബിജെപി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം. വന്ദേമാതരത്തെ ദേശീയ ഗാനമായും ദേശീയ ഗീതമായി പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയേണ്ട വേളയിൽ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വരികളും പാടിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ഇത്തരത്തിൽ വന്ദേമാതരം പാടുമ്പോൾ രാഹുൽഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൽ ഖാർഗെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുമെല്ലാം കേട്ടു നിന്നു. കോൺഗ്രസിന് അറിയില്ല എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആ രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സ്റ്റാൻസ കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം സ്റ്റാൻസ മുതലുള്ള ഓരോ വരിയും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ ദേവതകളെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നവയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാട്ട് ഒരു മതനിരപക്ഷ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനമോ ദേശീയ ഗീതമോ ആക്കി മാറ്റാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ത്യയിലെ കോടാനുകോടി പൗരന്മാരെ അത് ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വന്തം നാട്ടിൽ തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണോ?, തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സംരക്ഷണമുണ്ടോ?, ഇതെല്ലാം അവർ ചോദിക്കും. ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട കടമയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്. ആ പാർട്ടി ഗാന്ധി, നെഹ്റു പാരമ്പര്യമുള്ള പാർട്ടിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ അവകാശവാദം ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റിന് കോൺഗ്രസ് നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണം.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം സിപിഐക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് യെഗത്തിൻ്റെ അജണ്ട എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. നിലപാടിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല.
പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം സിപിഐക്ക്
പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനം സിപിഐക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. ആ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ട ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. എങ്കിലും നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല. സർക്കാർ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും തോൽക്കില്ല. കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് സഖാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു മുരിക്കാണ്, മുറുകെ കടിച്ചാൽ പല്ല് പോകുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
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