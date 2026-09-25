ഇഡി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചാൽ നോക്കിനിൽക്കില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം, പക്ഷേ പിണറായിക്ക് പരസ്യപിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് സിപിഐ സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എൽഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സിപിഐ പങ്കെടുക്കില്ല.
Published : September 25, 2026 at 8:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിലെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പഴയത് തന്നെയാണെന്നും ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തതയുള്ള പാർട്ടിയാണ് സിപിഐ. അത് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിണറായി വിജയനെതിരെ ഇഡി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചാൽ സിപിഐ കയ്യും കെട്ടി നോക്കിനിൽക്കില്ലെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, ഇഡിയുടെ കത്തിന്റെ മേൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പൂർണമായി തള്ളിപ്പറയാനും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ തയ്യാറായില്ല.പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ ടി. വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസിനെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന്, ബിസിനസ് വേറെ ഇടതുരാഷ്ട്രീയം വേറെ എന്ന പഴയ നിലപാട് തന്നെ ബിനോയ് ആവർത്തിച്ചു. സിപിഎമ്മുമായി രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നും സിപിഐക്കില്ല. ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ നല്ല യോജിപ്പിൽ തന്നെയാണ്.
പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എൽഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സിപിഐ പങ്കെടുക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സിപിഎമ്മുമായി ചർച്ച തുടരുകയാണ്. സിപിഐ നേതാക്കൾ ആരിൽ നിന്നും അവിഹിതമായി പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കും സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കും അല്ലാതെ ഒരു പ്രമാണിയിൽ നിന്നും സിപിഐ നേതാക്കൾ ഫണ്ട് വാങ്ങില്ല.രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് അവകാശമില്ല.
ആരുടെ വിമാനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി മടിക്കുന്നു. പുറത്തുപറയാൻ കൊള്ളാത്ത പേരായതുകൊണ്ടാണോ പറയാത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കണം. ദുരിതബാധിതർക്ക് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പതിനായിരം രൂപ ഇതുവരെയും സർക്കാർ നൽകിയില്ല. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയും ഈ സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ അടുത്ത മാസം 14-ന് നിയമസഭയിലേക്ക് സിപിഐ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃസ്ഥാനത്തിൽ സിപിഎം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതിൽ സിപിഐ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ അമർഷമുണ്ട്. എന്നാൽ, നിയമസഭയിൽ പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് ആകേണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലവിലെ തീരുമാനം.
പദവി ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് സിപിഐയുടെ നിലപാട്. അതേസമയം, മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് ഇപ്പോൾ പരസ്യ പിന്തുണ നൽകേണ്ടെന്നാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരുമാനം. അന്വേഷണരീതി വിലയിരുത്തിയശേഷം തുടർനീക്കങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. 14-ന് നടത്തുന്ന നിയമസഭാ മാർച്ചിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി, വിമാനയാത്ര അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
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