യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് സംഘർഷം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ മറുപടി പറയണമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം
കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ നാണം കെട്ട അധ്യായങ്ങളാണിതെന്നും ഭരണകൂടം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ പലതും മറച്ചുവയ്ക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ ഇരയാക്കുന്നു എന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
Published : October 1, 2026 at 11:52 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ മറുപടി പറയണമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. ബിജെപിയുമായുള്ള രഹസ്യബന്ധം മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് വിദ്യാർഥികളെ ഇരയാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെയും കോളജ് ഹോസ്റ്റലും സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പൊലീസ് അതിക്രമം
തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ പൊലീസ് സംഘം വിദ്യാർഥികളെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് പൊലീസ് അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ ഹോസ്റ്റലിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥികളെ നേരിൽക്കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നേതാക്കൾ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനകേന്ദ്രമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിനെ പൊലീസ് യുദ്ധക്കളമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിശന്നുവലഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലെയാണ് പൊലീസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ ചാടിവീണത്. ഭീകരമായി മർദിച്ച് അവരെ ഒതുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.
മൃഗീയമായ ഭാവത്തോടെ വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിക്കാൻ പൊലീസിന് എന്താണ് ഇത്ര വൈരാഗ്യമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഉറങ്ങാനും പഠിക്കാനും അനുവദിക്കാതെ വിദ്യാർഥികളെ വേട്ടയാടുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പൊലീസ് നയം കേരളം പൊറുക്കില്ല. അടുത്ത കാലത്ത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നാണംകെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ നടന്നതെന്നും ഇതിൽ അടിയന്തരമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ട്
കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ നാണംകെട്ട അധ്യായങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നതെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം വിമർശിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിന് പലതും മറച്ചുവയ്ക്കാനുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് ബിജെപിക്ക് എതിരായ പ്രകടനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഇരകളായത് എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കളാണ്.
ഡൽഹിയിൽ ബിജെപിയെ തകർക്കാൻ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് മറ്റൊന്നാണ്. അവർക്ക് ബിജെപിയെ എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമില്ല. ബിജെപിയെ വിമർശിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ്, അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് എപ്പോഴും ആവേശം കാണിക്കുന്നത്. ഈ ആവേശത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാർഥികളെ വേട്ടയാടുന്നത്. ഈ നാടകം ആർക്കുവേണ്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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വിദ്യാർഥികളെ വേട്ടയാടുന്ന നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കില്ല. ഇടതുപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ അതിക്രമത്തെ ചെറുക്കും. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ കൻ്റോൺമെൻ്റ് സിഐയും എസ്ഐയും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതായി സിപിഐ നേതാവ് കെ. രാജൻ ആരോപിച്ചു. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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