വിഡി സതീശനും ബിജെപിയും ഒരേ തൂവല്പക്ഷികള്, പിന്തുടരുന്നത് ഒരേ നയം : രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ബിനോയ് വിശ്വം
കോണ്ഗ്രസ് ബിജെപിയുടെ അജണ്ടകള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നതെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : October 28, 2026 at 4:52 PM IST
ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും ബിജെപിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്നും ഒരേ നയമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. 80-ാമത് പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷി വാരാചരണ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളെയോ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയോ പിന്തുടരാൻ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നും, അവർ ബിജെപിയുടെ അജണ്ടകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
"ഗാന്ധി-നെഹ്റു മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാർ യഥാർഥത്തിൽ ബിജെപിയുടെ വഴിയെ നടക്കാനാണ് പഠിക്കുന്നത്. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളെയും ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ പൊള്ളയായ വികസന പദ്ധതികളെയും പുകഴ്ത്തി വാർത്ത നൽകാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് ഫാസിസത്തിനെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ബിജെപിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന്" ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
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വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവിവൽക്കരിക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസിൻ്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻ.ഇ പി) എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കാനും വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി ചെറുക്കും. സിപിഐയും സിപിഎമ്മും ഇതിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളും. കോൺഗ്രസ് ഈ അജണ്ടയ്ക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. വിഡി സതീശൻ പക്ഷം കൊണ്ടുവരുന്ന ‘സരൺ’ എന്ന ഓമനപ്പേരിലുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കർഷകദ്രോഹപരവും ജന്മിത്വത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
1957-ലെ ഒന്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രപരമായ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളെയും ജന്മിത്വ വിരുദ്ധ നേട്ടങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇഎംഎസും കൃഷ്ണപിള്ളയും പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷികളും ചോര കൊടുത്ത് നേടിയെടുത്ത ഭൂപരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. സതീശനും കൂട്ടുകാരും ബിജെപിക്കാരും എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടാലും കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന ഇത്തരം ജനവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല.
ബ്ലൂ ഇക്കോണമി, മിഷൻ സമുദ്ര തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ പേരിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കടലും കായലും തീരദേശ സമ്പത്തുകളും അദാനിക്കും മറ്റ് കുത്തകകൾക്കും തീറെഴുതാനാണ് പ്രതിപക്ഷവും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ മുഖവുമാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തവകാശത്തിനും എതിരായ ഇത്തരം കപട നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിരോധം തീർക്കും. പുന്നപ്ര-വയലാറിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ പോരാട്ടത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
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