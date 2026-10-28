'തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനം അനിവാര്യം'; ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം
തുരങ്കപാത നാടിന് വേണ്ടിയാകണം. എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 28, 2026 at 8:04 PM IST
വയനാട്: തുരങ്കപാതയുടെ കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും ഇനി ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. പാതയ്ക്ക് പാർട്ടി എതിരല്ലെന്നും പണത്തോടുള്ള ആർത്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പദ്ധതിയായി തുരങ്കപാത മാറരുതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
''തുരങ്കപാത നാടിന് വേണ്ടിയാകണം. എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടത്. മുൻ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുവേണം മുന്നോട്ടുപോകാൻ. രാഷ്ട്രീയവും ജനകീയവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ സിപിഐഎമ്മും സിപിഐയും ഒരേ നിലപാടിലാണ്. എൽഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. സ്വന്തം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും അവകാശമുണ്ട്,'' ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി.
കിഫ്ബിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോകണം. ഭരണമാറ്റത്തോടുകൂടി ഇത്ര വേഗത്തിൽ പദ്ധതികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമെ കഴിയൂ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലത്രയും കോൺഗ്രസ് ഒഴുക്കിയത് മുതലക്കണ്ണീർ ആയിരുന്നു. അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വീടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി സമരമുഖത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം
കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും ബിജെപിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്നും ഒരേ നയമാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും 80-ാമത് പുന്നപ്ര-വയലാർ രക്തസാക്ഷി വാരാചരണ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളെയോ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയോ പിന്തുടരാൻ ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നും അവർ ബിജെപിയുടെ അജണ്ടകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഗാന്ധി-നെഹ്റു മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേദികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാർ യഥാർഥത്തിൽ ബിജെപിയുടെ വഴിയെ നടക്കാനാണ് പഠിക്കുന്നത്. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളെയും ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ പൊള്ളയായ വികസന പദ്ധതികളെയും പുകഴ്ത്തി വാർത്ത നൽകാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിജെപി-ആർഎസ്എസ് ഫാസിസത്തിനെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ബിജെപിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
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വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കാവിവൽക്കരിക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസിൻ്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻ.ഇ പി) എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കാനും വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി ചെറുക്കും. സിപിഐയും സിപിഎമ്മും ഇതിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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