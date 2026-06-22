എന്തുകൊണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷ? ജീവജാലങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമകരണത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഡോ. ഖലീൽ ചൊവ്വ
ഒരേ ജീവിക്ക് തന്നെ പല ഭാഷകളിലും പല പേരുകളാണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മലയാളത്തിൽ 'പൂച്ച' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്യാറ്റ് ആണ്. ഹിന്ദിയിൽ 'ബില്ലി' എന്നും തമിഴിൽ 'പൂനൈ' എന്നും വിളിക്കുന്നു
Published : June 22, 2026 at 6:40 PM IST
എറണാകുളം: ഭൂമിയിലെ ജൈവവൈവിധ്യം അതിവിശാലമാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെടികളും മൃഗങ്ങളും പ്രാണികളും സൂക്ഷ്മജീവികളും ചേർന്നതാണ് ഈ ലോകം. ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന ജീവിയെ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് വേറെ പേരിൽ. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലെ പേരുകൾ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുകയും, ജീവശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് സ്വീഡിഷ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ കരോളസ് ലിന്നേയസ് (Carolus Linnaeus). പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ച 'ബൈനോമിയൽ നാമകരണം അഥവാ ദ്വിനാമ നാമകരണം എന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും ലോകമെമ്പാടും തുടരുകയും, അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഗവേഷകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ഡോ. ഖലീൽ ചൊവ്വ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ലിന്നേയസിൻ്റെ വിപ്ലവം: ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം
1707-ൽ സ്വീഡനിൽ ജനിച്ച കരോളസ് ലിന്നേയസ് ചെറുപ്പം മുതലേ സസ്യങ്ങളിലും പ്രകൃതിയിലും അതീവ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ജീവികൾക്ക് പേര് നൽകുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞർ പലപ്പോഴും നീണ്ട ലാറ്റിൻ വിവരണങ്ങളാണ് പേരുകളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത് പഠനത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും വലിയ തടസ്സമായി. ഈയൊരു പ്രയാസത്തിന് അറുതി വരുത്താനാണ് ലിന്നേയസ് ശ്രമിച്ചത്.
1735-ൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമായ 'സിസ്റ്റമ നാച്ചുറേ' (Systema Naturae) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ സാമ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിക്കാനും, ഓരോന്നിനും രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ നാമം നൽകാനുമുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ സസ്യങ്ങൾക്കും പിന്നീട് ജന്തുക്കൾക്കും അദ്ദേഹം ഈ രീതി നടപ്പിലാക്കി. ലിന്നേയസിൻ്റെ ഈ ലളിതവും എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയവുമായ സമീപനം ജീവശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ 'ആധുനിക വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ബൈനോമിയൽ നാമകരണം?
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഓരോ ജീവജാലത്തിനും രണ്ട് വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രീയ നാമം നൽകുന്ന രീതിയാണിത്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരും കുടുംബപ്പേരും പോലെ, ഈ നാമം ആ ജീവിയെ പ്രകൃതിയിലെ കോടിക്കണക്കിന് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. ഈ നാമത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്:
ഒന്നാം ഭാഗം: ജനുസ്സ് (Genus) ഇത് ആ ജീവി ഉൾപ്പെടുന്ന അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ജീവികളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഹോമോ ആണ്.
രണ്ടാം ഭാഗം: സ്പീഷിസ് (Species) ഇത് ആ ജനുസ്സിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ജീവിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സാപ്പിയൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നായത്.
ശാസ്ത്രീയ നാമകരണത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത
എന്തിനാണ് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ലാറ്റിൻ പേരുകൾ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പ്രാദേശിക നാമങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അനുയോജ്യമല്ല എന്നതുതന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം. ഒരേ ജീവിക്ക് തന്നെ പല ഭാഷകളിലും പല പേരുകളാണുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മലയാളത്തിൽ 'പൂച്ച' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്യാറ്റ് ആണ്. ഹിന്ദിയിൽ 'ബില്ലി' എന്നും തമിഴിൽ 'പൂനൈ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഈ പേരുകൾ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും.
ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള പരിണാമപരമായ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കടുവ (Panthera tigris), സിംഹം (Panthera leo), പുള്ളിപ്പുലി (Panthera pardus) എന്നിവ ഒരേ ജനുസ്സിൽ പെട്ടവയാണെന്ന് അവയുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ്.
പാലിക്കേണ്ട കർശന നിയമങ്ങൾ
കരോളസ് ലിന്നേയസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചില കർശനമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നോമെൻക്ലേച്ചർ കോഡുകൾ വഴിയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ പേരുകൾ സാധാരണയായി ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി ലാറ്റിനൈസ് ചെയ്തോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലോ ശാസ്ത്രീയ ലേഖനങ്ങളിലോ ഈ പേരുകൾ എപ്പോഴും ഇറ്റാലിക്സ് അക്ഷരങ്ങളിലാണ് നൽകേണ്ടത്.
കൈകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സ് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, ജനുസ്സിൻ്റെയും സ്പീഷിസിൻ്റെയും പേരുകൾ വെവ്വേറെ വരയിട്ട് അടിവരയിടണം
ജനുസ്സിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരം എപ്പോഴും വലിയ അക്ഷരത്തിലും സ്പീഷിസിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരം ചെറിയ അക്ഷരത്തിലും ആയിരിക്കണം.
രചയിതാവിൻ്റെ പേര് പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിന് ശേഷം ആ പേര് ആദ്യം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരും വർഷവും ചേർക്കാറുണ്ട് (Homo sapiens* Linnaeus, 1758).
എന്തുകൊണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷ?
ഈ ചോദ്യം പലരും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഭാഷകൾക്ക് പകരം ഒരു 'മൃതഭാഷ' ആയ ലാറ്റിൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച് പോലുള്ള സജീവ ഭാഷകൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പുതിയ വാക്കുകൾ വരികയും പഴയ വാക്കുകളുടെ അർഥം മാറുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ലാറ്റിൻ ഒരു മൃതഭാഷയായതിനാൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത് ലോകത്ത് എവിടെയും എക്കാലത്തും ഒരേ അർഥം നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ലിന്നേയസിൻ്റെ കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലെ പൊതുഭാഷ ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു എന്നതും ഒരു ഘടകമാണ്.
കരോളസ് ലിന്നേയസ് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തെളിച്ച ജ്വാല ഇന്നും ജീവശാസ്ത്ര ശാഖയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബൈനോമിയൽ നാമകരണം വെറും പേരുകൾ നൽകുന്ന ഒരു രീതിയല്ല, മറിച്ച് ഭൂമിയിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ക്രമീകരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ്. പുതിയ സ്പീഷിസുകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും അവയുടെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കാൻ ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്നും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി തുടരുന്നു. ലിന്നേയസിൻ്റെ ഈ മഹത്തായ സംഭാവന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനെ എന്നും കൃത്യതയോടെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നുംവെന്നും ഡോ. ഖലീൽ ചൊവ്വ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
Also Read: മലയോര മേഖലയിൽ പ്രിയദർശിനിയ്ക്ക് വമ്പൻ ഫാൻസ്; യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികള്