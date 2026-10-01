'വേട്ടയാടിയത് ബിനീഷിനെയല്ല, കോടിയേരി എന്ന പേരിനെ'; അച്ഛൻ്റെ ഓർമദിനത്തിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പ് എയ്ത് ബിനീഷ് കോടിയേരി
അച്ഛൻ മരണക്കിടക്കിയിൽ പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ഇടക്കിടെ ഓർക്കും, കരയരുത്. വീണുപോയാലും ആരുടെയും കാല് പിടിക്കരുത്. ഞാൻ ഇല്ലാതാവുന്നതോടെ നിങ്ങളും മോചിതരാകും. ഞാൻ മരിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് അവർ അവസാനിപ്പിക്കും
Published : October 1, 2026 at 2:34 PM IST
കണ്ണൂര്: കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ നാലാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ കടന്നാക്രമിച്ച് മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പ്. തനിക്കെതിരെ കേസുകൾ വന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയെ കവചമാക്കാതെ സ്വയം നേരിടാൻ പറഞ്ഞയാളാണ് കോടിയേരി എന്നും, തന്നെ വേട്ടയാടിയത് കോടിയേരി എന്ന പേരിനു വേണ്ടിയായിരുന്നെന്നും ബിനീഷ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിട്ട കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. മക്കൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ പാർട്ടി തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്ന സൂചനയും കുറിപ്പിലുണ്ട്. അതേസമയം കണ്ണൂരിലെ അനുസ്മരണ പരിപാടികളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദനും പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ കുടുംബം അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.
“My children, do not weep, I am not going very far,
I shall see you from there.
You will only have to look when it is night,
you will see me smile”.
വിക്ട്ർ ഹ്യൂഗോയുടെ വിഖ്യാതനായ കഥാപാത്രം ജീൻ വാൽജീൻ മരണത്തിന് മുൻപ് മക്കളോട് പറഞ്ഞ വാചകത്തിലൂടെയാണ് ബിനീഷ് തൻ്റെ അച്ഛനോർമ്മകൾ തുടങ്ങുന്നത്.
പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം ഇങ്ങനെ
ആകാശചെരുവിലെവിടെയോ അച്ഛൻ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വഴികാട്ടുന്ന രാത്രിനക്ഷത്രമായി !! അച്ഛൻ മരണക്കിടക്കിയിൽ പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ ഇടക്കിടെ ഓർക്കും, കരയരുത്. വീണുപോയാലും ആരുടെയും കാല് പിടിക്കരുത്. ഞാൻ ഇല്ലാതാവുന്നതോടെ നിങ്ങളും മോചിതരാകും. ഞാൻ മരിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് അവർ അവസാനിപ്പിക്കും ...!
അച്ഛൻ ഇല്ലാതായിട്ട് നാല് വർഷം തികയുന്നു എത്ര തത്വചിന്താപരമായ വാക്കുകൾ ആണത്. കോടിയേരി പോയി , ഞങ്ങളോടുള്ള വേട്ടയും നിന്നു....
ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രമേഹം കുറയാൻ കെട്ടിയ മരുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രമെഴുതിയ ഏലസ് എന്ന് പരിഹസിച്ചവർ,
അച്ഛൻ്റെ കൈകൾക്കടിയിൽ വിവാദം കണ്ടെത്തിയവർ കോടിയേരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്ക് ഈ ഗതിവരില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാറ്റി പറയുന്നത് പാർട്ടിയോട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ടെന്നും അല്ല
ഇന്നിനെ അടിക്കാൻ , മുൻപത്തെ നേതാവ് ഒരു ഉപകരണം. ഈ വൃത്തം തുടരും, വ്യക്തികൾക്കേ മാറ്റം ഉണ്ടാവു.
വേട്ടക്കോ, വേട്ടനായ്ക്കളോ വേട്ടക്കാരോ മാറുന്നില്ല. ഈ വ്യവസ്ഥിതി തുടരും, പ്രപഞ്ചം ഉളളടുത്തോളം കാലം.
ഓർമയിൽ ചിതലരിക്കാത്ത ചിലത് ഓർമിപ്പിക്കാം. പഴയ വിഐപി കഥ ചിലർ മറന്ന മട്ടാണ്. കിളിരുരിലെ സിനിമാ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചില നരാധമാൻമാർ സംഘം ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചു, ഓർമ്മയില്ലേ...
ഇതിൽ ചില വിഐപികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉടലെടുത്തു. അന്ന് നിരവധി വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞ അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരും അവരുടെ കൂലിയെഴുത്തുകാരായ ചില പത്രങ്ങളും ആദ്യം പ്രതിയെ ഫിക്സ് ചെയ്തു പ്രതി ബിനീഷ് കോടിയേരി !!
നീണ്ട എട്ട് കൊല്ലം ആ കേസ് അന്വേഷിച്ചു. ഒടുവിൽ കേസിൻ്റെ വിധി വന്നു. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രം 2012 മെയ് 16 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തുയുടെ തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ No ‘VIP’ in Kiliroor case: CBI.
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ഹതഭാഗ്യയായ പെൺകുട്ടിയെയും എന്നെയും ചേർത്ത് കഥയുണ്ടായിയവരുടെ ലക്ഷ്യം മൊട്ടേമ്മൽ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകൻ ബിനീഷ് ആയിരുന്നതല്ല, എൻ്റെ പേരിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്ന പേര് ഉണ്ടല്ലോ കോടിയേരി എന്ന നാമം. അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം....
ആ ലക്ഷ്യം 9 വർഷവും നിറവേറ്റി എന്ന ചാരിതാർ്യത്തോടെ ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും പിഴച്ച വാർത്ത പാതാളക്കുഴിയിലേക്ക് പതിച്ചു
ആരെങ്കിലും മാപ്പ് പറഞ്ഞോ കോടിയേരിയോട്? എൻ്റെ അച്ഛനോട്!
അതിനുശേഷം വന്ന മെർക്കിസ്റ്റൺ ഭൂമി ഇടപാട് കേസ് ഓർമയില്ലേ?
അന്നും ഉണ്ടായി കുറെ കോലാഹലങ്ങൾ. അച്ഛൻ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കെ സർക്കാർ നൽകിയത് തലസ്ഥാനത്തെ പ്രശസ്തമായ മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് ആയിരുന്നു. മരപട്ടി ശല്യവും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ മൂലവും അവിടെ വാസയോഗമായിരുന്നില്ല. മന്ത്രിയായ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടി നൽകിയ എകെജി ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു താമസം. എന്നാൽ പിന്നീട് മൻ മോഹൻ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തന്നെ മാറി. വാസ്തുദോഷം മാറാൻ മന്ത്രി പൂജ നടത്തിയെന്നായി അടുത്ത ആരോപണം. വാതിലും ജനലും പൊളിച്ചു എന്നായി അടുത്തത്.
പിഡബ്ല്യുഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാർ ഭവനം പുതുക്കി പണിതതിന് കോടിയേരി കേട്ട ആക്ഷപത്തിന് കണക്കില്ല.
അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ഇനി താമസിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു. മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ് മാറി വകുപ്പ് മറ്റൊരു വീട് വാടകക്ക് എടുത്ത് നൽകി. ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ സേവി മനോ മാത്യുവിന് പൊൻമുടിയിലെ മെർച്ചന്റ്സ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇസ്രോക്ക് വേണ്ടി 81 ഏക്കർ ഭൂമി
അയാളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇസ്രോ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വനം വകുപ്പ് ഇത് പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശമായതിനാൽ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് എടുത്തു. പോരേ പൂരം !
ഒളിവിൽ പോയ ആരോപണവിധേയരെ 9 ദിവസമേ വേണ്ടി വന്നുളളു പിടികൂടാൻ. പിടിയിലായവർ തന്നെ ഞാനുമായി ബന്ധം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടയിൽ നിശ്ചയം ഉറപ്പിച്ച ദിവസം രണ്ട് വീട്ടുകാരും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച എൻ്റെ വിവാഹം നടന്നത് ഈ കേസുമൂലം എൻ്റെ കല്യാണം മുടങ്ങാതെ ഇരിക്കാൻ ആണെന്ന് വേറൊരു കളളകഥ പരന്നു. ഇതിനിടയിയിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ പേൊലീസ് എസ് കത്തി ഉണ്ടാക്കി എന്ന വാർത്ത വന്നു. ഇതെല്ലാം എന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് മാസങ്ങൾ വാർത്തയെഴുതി. അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ മൂലം എൻ്റെ മധുവിധുകാലം നല്ല ശേലായിരുന്നു. അവസാനം അതിലും സിബിഐ തന്നെ വന്നു.
ആ കേസെന്തായി ??
ബിനീഷ് കോടിയേരി പ്രതിയാണോ ?
ബിനീഷ് കോടിയേരി പ്രതികളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന കണ്ടെത്തൽ സിബിഐക്ക് ഉണ്ടോ ?
നേരത്തെ പലവട്ടം കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ച കോടിയേരിയുടെ രക്തം മോന്തി കുടിച്ച് എതിരാളികൾ ദാഹം മാറ്റി !!!
എന്നിട്ടരിശം തീരാഞ്ഞിട്ടവനാ പുരയുടെ ചുറ്റും മണ്ടി നടന്നു എന്ന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ വർണ്ണിച്ചത് പോലെ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ ?
അടുത്തത് ടോട്ടൽ ഫോർ യൂ എന്ന തട്ടിപ്പ് കഥയായിരുന്നു
ശബരീനാഥ് എന്ന മീശമുളക്കാത്ത ഒരു പയ്യൻ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരട്ടി ലാഭവും ഉയർന്ന പലിശയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചു. പതിവ് പോലെ ഏതാണ്ട് 50 കോടി തട്ടിച്ച് പയ്യൻ നാടുവിട്ടു. നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് കുറെ ആംഡംബര കാറും വാങ്ങി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ കാറിലാണ് എന്ന് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കഥ.
എൻ്റെ ഇതുവരെയുളള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പയ്യൻ്റെ പാർട്ടികളിലെ നിത്യസാനിധ്യം ആണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വെച്ചലക്കി. ആദ്യം പേൊലീസ് പിന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചു, പതിവ് പോലെ എൻ്റെ കേസാവുമ്പോൾ സിബിഐ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മസാല ഇല്ലല്ലോ, അവരും വന്നു. എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ബിനീഷ് പ്രതിയല്ല, ബിനീഷിന് ഇയാളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല.
പിന്നീട് വന്നു റഷ്യൻ സുന്ദരിയുമായി ബിനീഷ് കോടിയേരി! !!!!
2006 മുതൽ 2011 വരെ അതായത് അച്ഛൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കെ എന്ത് കേസ് വന്നാലും പുട്ടിന് പീരയിടുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ വാർത്തക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞത് പോലെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു കാലത്തെ ഈവെനിംഗ് സ്നാക്ക്സ് ആയിരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരി....
ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അല്ല നീണ്ട ഏകദേശം 22 വർഷത്തോളം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അപസർപ്പക കഥകൾ തുടർന്നു.... പറഞ്ഞു പരത്തിയ എല്ലാ കേസിലും കേന്ദ്ര ഏജൻസി സിബിഐ തന്നെ കേസ് അന്വേഷിച്ചു. മിക്ക കേസിലും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഒരു കേസിലും പക്ഷെ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല.
ഇതിനിടിയിൽ രവിപിളളയുടെ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ നിയോഗിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം, പദവി കേട്ടാൽ ഞെട്ടും. പക്ഷെ പണി എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഗുണ്ടാപണിയും ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ബിനീഷ് കോടിയേരി എങ്ങനെ ഈ കമ്പനിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയി എന്ന് എഴുതി.
അവരുടെ ധാരണ രവി പിളള പ്രസിഡൻ്റും ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും എന്നായിരുന്നു. അതായത് രവിപിളള മാറിയാൽ ഞാൻ കമ്പനി ഉടമസ്ഥനാകും എന്ന് വരെ ചിവർ വിളിച്ച് കൂവി... കമ്പനിയിലെ അസംഖ്യം ആളുകളിൽ ഒരാൾ മാത്രമായ എന്നെ ചുറ്റിപറ്റി ഡെയ്ലി കഥവന്നതോടെ ഞാൻ മൂലം സ്ഥാപനത്തിന് ചീത്തപേര് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധപൂർവ്വം ഞാന് രാജി വെച്ചു.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മക്കൾ കീറിയ ജീൻസ് ഇടരുത്, ചൂട് വെളളത്തിൽ കുളിക്കരുത് തുടങ്ങിയ നിരവധി ശീലുകൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ ആളുകൾ എല്ലാം കൂടി എൻ്റെ പണിയും കളയിച്ച് നാട്ടിലെത്തിച്ചു. ഇതിനിടയിയിൽ കൊല്ലം സ്വദേശിയായ മഠത്തിൽ രഘു എന്ന എൻ്റെ പരിചയക്കാരൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ഇതോടെ മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും എൻ്റെ ബിനാമിയാക്കി.
എൻ്റെ ബിനാമികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ തീരില്ല. ഒരു ആയിരം പേരുടെ പേരെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പല കണ്ണായ ഭൂമിയും എൻ്റേതാണ്....! എനിക്ക് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ വരെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്
അച്ഛനെ വേട്ടയാടാൻ വലിയ കേസുകളോ വലിയ ആരോപണങ്ങളോ തന്നെ വേണമെന്നില്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ പോലും തികയാത്ത ഒരു യാത്ര മതിയായിരുന്നു. പാർട്ടി ജാഥയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു സ്വീകരണത്തിനിടയിൽ സഖാക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അച്ഛൻ ഒരു മിനി കൂപ്പറിൽ കയറി. അത്രമാത്രം.
അന്ന് അച്ഛൻ മന്ത്രിയല്ല, എംഎൽഎയുമല്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് പകരം ആഡംബരകാർ തിരഞ്ഞെടുത്തതുമല്ല. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തതുമല്ല. ഒരു പാർട്ടി പരിപാടിക്കിടെ, സഖാക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി, ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ—നൂറ് മീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രം—അതിൽ കയറി.
പക്ഷേ പിന്നീട് നടന്നത് നോക്കൂ.
ആ കാറിൻ്റെ വില മുതൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ ജീവിതശൈലി വരെ ചർച്ചയായി. മിനി കൂപ്പറിൽ കയറിയ ഏതാനും നിമിഷം ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തെ വിചാരണ ചെയ്തു. ഒരു കാറിൽ കയറിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൻ്റെ അളവുകോലാക്കി. ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പേരുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
ആ സംഭവം അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതുവരെ പിന്തുടർന്നു.
എനിക്കെതിരെ വന്ന എല്ലാ വാർത്തകൾക്കും ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ആദ്യ വാർത്ത ഇങ്ങനെയായിരിക്കും
ഏതേലും ഒരു സംഭവം നടക്കും, പിന്നാലെ സിപിഐഎം നേതാവിൻ്റെ മകൻ്റെ സുഹൃത്ത് പിടിയിൽ എന്നോ ഒരു ഗോസിപ്പ് വാർത്ത വരും. ആരാണ് സിപിഎം നേതാവ് എന്ന് വാർത്തയിലുണ്ടാവില്ല. സംശയിക്കുന്നെങ്കിൽ ആൺമക്കളുളള എല്ലാ സിപിഎം നേതാക്കളും സംശയനിഴലിലാവണം. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സംശയിക്കാൻ പാകത്തിന് കളത്തിൽ ഞാൻ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ അത്രേ ഉദ്യേശമുളളു ! അതിൻ്റെ പുറകെ എതേലും നേതാവ് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി എൻ്റെ പേര് പറയും, കോടിയേരിയുടെ മകനെതിരെ.
സിപിഎം മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർമയായിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാല് വർഷം തികയുകയാണ്. കണ്ണൂരിലെ കോടിയേരി അനുസ്മരണ പരിപാടികളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ കുടുംബം അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പയ്യാമ്പലത്തെ പുഷ്പാർച്ചനയിലും ഇരുവരും എത്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും ഇരുവരും കോടിയേരിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ വിശാല ജില്ലാ സമിതി യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാലാണ് ഇരുവരും കണ്ണൂരിൽ എത്താത്തതെന്നാണ് വിശദീകരണം.