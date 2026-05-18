സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ബിന്ദു കൃഷ്ണ; ലഭിക്കുക ഏറ്റവും സുപ്രധാന വകുപ്പ്

എസ്‌എഫ്ഐയുടെ കോട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം എസ്‌എൻ കോളജിൽ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ പഴയ കെഎസ്‌യു വനിതാ നേതാവ് ഇനി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ മന്ത്രി മന്ത്രി.

ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ - File (Facebook)
Published : May 18, 2026 at 6:40 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ വനിത ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക്. കൊല്ലം ഡിസിസി മുൻ അധ്യക്ഷയും മഹിള കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയുമായ ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഭരണമികവ് തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എസ്എഫ്ഐയുടെ കോട്ടയായ കൊല്ലത്ത് കെഎസ്യുവിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഇന്ന് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തുറ്റ കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ്.

വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവരവ്
കൊല്ലത്തെ എസ്എൻ കോളജിലൂടെയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്. കെഎസ്യു വിദ്യാർഥി നേതാവായി അവർ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ചു. 1987 മുതൽ 1989 വരെയുള്ള കാലത്ത് എസ്എൻ മെൻസിൽ കെഎസ്യു യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 1991 മുതൽ 1992 വരെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായും നേതൃത്വം നൽകി. ഈ കാലയളവിലാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുന്നത്. മികച്ച സംഘാടന മികവ് അവരെ വളരെ വേഗം സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി.

നിയമപഠനവും അഭിഭാഷകവൃത്തിയും
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കട്ടച്ചലിലാണ് ജനനം. തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽനിന്ന് നിയമബിരുദം നേടി. ഗവ. ലോ കോളജിൽനിന്ന് രാജ്യാന്തര നിയമത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പൂർത്തിയാക്കി. പഠനത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം പൊതുരംഗത്തും അവർ സജീവമായി തുടർന്നു. ഈ നിയമ പശ്ചാത്തലം പുതിയ വകുപ്പിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ സഹായിക്കും.

മഹിള കോൺഗ്രസിന് നൽകിയ കരുത്ത്
2004 മുതൽ 2007 വരെ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടനയെ സജീവമാക്കാൻ ഇക്കാലയളവിൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായും അവർ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തി. പിന്നീട് 2007 മുതൽ 2011 വരെ മഹിള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.

പ്രവർത്തന മികവിലൂടെ സംഘടനയുടെ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷ പദവിയിലും ബിന്ദു കൃഷ്ണയെത്തി. ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷയായ ഏക മലയാളിയും അവരാണ്. ദീർഘകാലം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയായും അവർ പദവി വഹിച്ചു. അവരുടെ കാലത്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഹിള കോൺഗ്രസ് വലിയ രീതിയിൽ കരുത്താർജിച്ചത്. വനിതകൾക്കിടയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം ഉയർത്താൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

കൊല്ലത്തെ അധ്യക്ഷ പദവി
2016 മുതൽ 2021 വരെ കോൺഗ്രസ് കൊല്ലം ജില്ലാ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ജില്ലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ അധ്യക്ഷന്മാരിൽ ഒരാളായി അവരെ വിലയിരുത്തുന്നു. 2016 ഡിസംബർ 18നാണ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷയായി ചുമതലയേറ്റത്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിത ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അവർ. പൂർണസമയ പൊതുപ്രവർത്തകയായ ആദ്യത്തെ വനിത അധ്യക്ഷയെന്ന നേട്ടവും അവർക്ക് സ്വന്തമാണ്.

2016ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലത്ത് ഒരു യുഡിഎഫ് എംഎൽഎ പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ബിന്ദു കൃഷ്ണ ജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങിയ 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അവിടെ രണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളെ നേടി. മൂന്ന് നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ തികച്ചും നേരിയ വോട്ടുകൾക്കാണ് അന്ന് യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമായത്. മികച്ച സംഘാടികയാണെന്ന് അവർ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തെളിയിച്ച അവസരമായിരുന്നു ഇത്. പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ ജില്ലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

കുടുംബം
തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ മുൻ അഭിഭാഷകൻ എസ് കൃഷ്ണകുമാറാണ് ഭർത്താവ്. കെകെ ശ്രീകൃഷ്ണയാണ് ഏക മകൻ. നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പി സുകുമാരനാണ് പിതാവ്. ബി വസുമതിയാണ് മാതാവ്. ബിജു എസ് ആണ് ഏക സഹോദരൻ.

വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം മുതൽ ജില്ലാ തലത്തിലുണ്ടാക്കിയ പ്രവർത്തന പരിചയം മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തിളങ്ങാൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് കാര്യമായ കരുത്തേകും. പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ ശക്തയായ വനിത സാന്നിധ്യമായാണ് അവരെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച പുതിയ കടമ അവർ പൂർണർഥത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ശക്തമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും പുതിയ നിയമനം ഉപകരിക്കും.

