ബിന്ദു അമ്മിണി 'എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി', പ്രചരിക്കുന്നത് 'ശബരിമല പോരാട്ട നായിക' എന്ന പോസ്റ്റർ; പരാതിയുമായി സിപിഎം

റാന്നിയിൽ ഇല്ലാത്ത വാർഡിൽ ബിന്ദു അമ്മിണി മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ സിപിഎം പരാതി നൽകി. പാർട്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് നീക്കമെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാജ പോസ്റ്റർ, ബിന്ദു അമ്മിണി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 6:54 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വിവാദത്തിലകപ്പെട്ട ബിന്ദു അമ്മിണി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം നടക്കുന്നു. റാന്നി പഞ്ചായത്ത് ഇരുപതാം വാർഡിൽ ബിന്ദു അമ്മിണി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നതായാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. 'ശബരിമല പോരാട്ട നായിക' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഈ വ്യാജ പ്രചാരണം. ഇതിനെതിരെ സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി.

വ്യാജപ്രചാരണവും യാഥാർഥ്യവും

ജില്ലയിലെ റാന്നി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 20-ാം വാർഡിൽ ബിന്ദു അമ്മിണി എന്നയാൾ സിപിഐഎം സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന വ്യാജ കാർഡുകൾ ഏതോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബോധപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശബരിമല പോരാട്ട നായിക എന്നാണ് കാർഡിൽ ബിന്ദു അമ്മിണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ റാന്നി പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ 14 വാർഡുകളാണുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് ഇല്ലാത്ത 20-ാം വാർഡിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് വോട്ടർമാരെയും നാട്ടുകാരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും സിപിഐഎമ്മിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുമായി ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാജു എബ്രഹാം നൽകിയ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത, വ്യാജ വാർത്ത നിർമിച്ചവർക്ക് റാന്നി പഞ്ചായത്തിനെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക അറിവ് പോലും ഇല്ലെന്നതാണ്. ഇല്ലാത്ത വാർഡ് സൃഷ്ടിച്ചാണ് സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യാജപ്രചാരണത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പൂർണമായും തകർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഇത് വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തടയുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

ലക്ഷ്യം വർഗീയ ചേരിതിരിവ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കരിവാരിത്തേക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണിത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടന്ന ഇടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ പേര് വലിച്ചിഴക്കുന്നത് വർഗീയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാനും എൽഡിഎഫിനെതിരെ വിശ്വാസികളുടെ വികാരം ഇളക്കിവിടാനുമുള്ള ഗൂഢനീക്കമാണെന്ന് സിപിഎം വിലയിരുത്തുന്നു.

സിപിഎം ജില്ല കലക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതി (ETV Bharat)

സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പോലും പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പോസ്റ്ററുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും ജനാധിപത്യ മര്യാദകളുടെ ലംഘനവുമാണ്. സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാർ വാർഡ് നമ്പറിലെ പിശക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ബിന്ദു അമ്മിണി സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നു എന്ന തെറ്റായ വിവരം മാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ ഇത് കാരണമായേക്കാം. കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച കാർഡുകൾ യഥാർഥ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്.

നിയമനടപടിയും ജാഗ്രതയും

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കാനുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമായും ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വൈകാരിക വിഷയങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കി വോട്ട് നേടാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും പൊലീസും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്.

രാജു എബ്രഹാം നൽകിയ പരാതിയിൽ സൈബർ സെൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചേക്കും. വ്യാജ പോസ്റ്റർ നിർമിച്ച ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും അത് പ്രചരിപ്പിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം പ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

