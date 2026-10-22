തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; കന്യാകുമാരി റൂട്ടിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചു
പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പാറശാല പ്രദേശത്തും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയായിരുന്നു
Published : October 22, 2026 at 6:36 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാറശാലയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണ് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തിരുനെൽവേലിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബിലാസ്പൂർ-തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ആളപായമോ മറ്റ് പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പാറശാല പ്രദേശത്തും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ട്രാക്കിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണത്. ട്രെയിൻ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിലെ മണ്ണിൽ തട്ടി എൻജിൻ്റെ മുൻവശത്തെ നാല് ചക്രങ്ങൾ പാളത്തിൽ നിന്നും തെന്നിമാറുകയായിരുന്നു.
എൻജിൻ ഭാഗം മാത്രമാണ് പാളം തെറ്റിയത്. മറ്റ് ബോഗികൾക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. യാത്രക്കാർ ആരും തന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രാത്രി സമയത്തായതിനാൽ വലിയ അപകട സാധ്യതയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത കുറവായിരുന്നതും ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം കുറച്ചു.
ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇതുവഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. കന്യാകുമാരി, നാഗർകോവിൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിനുകളുടെ യാത്രയാണ് മുടങ്ങിയത്. ഇതൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ട്രാക്ക് ആയതിനാൽ മറ്റ് പാതകളിലൂടെ ട്രെയിനുകൾ തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ മണ്ണ് പൂർണമായും മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം പാളം തെറ്റിയ എൻജിൻ തിരികെ ട്രാക്കിൽ കയറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും മാറ്റുകയോ വേണം. ഉച്ചയോടെ മാത്രമേ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് റെയിൽവേ പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. തിരുവനന്തപുരം-കന്യാകുമാരി റെയിൽവേ പാത ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ്. പ്രതിദിനം നിരവധി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളുമാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരെയാണ് ദുരിതത്തിലാക്കിയത്. രാവിലെ ഓഫീസുകളിലേക്കും മറ്റും പോകേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥിരം യാത്രക്കാരെയും ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു.
യാത്രക്കാർക്ക് പകരം സംവിധാനം
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇവർക്കായി ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകരം സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലരും സ്വന്തം നിലയ്ക്കും മടങ്ങിപ്പോയി. റെയിൽവേ പൊലീസും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് മാറ്റുന്നതിനായി കൂടുതൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ ട്രാക്ക് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. മഴ തുടരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ നേരിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് റെയിൽവേ.
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