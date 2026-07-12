ബിക്രം സിങ് റാണയ്ക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരും; കള്ളാടിയിൽ തീവ്ര പരിശോധന
അഞ്ചാം ദിവസവും മീനാക്ഷിപ്പുഴയിലും ദുരന്തമേഖലയിലും വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കി നാളെയും ദുരന്തമേഖലയിൽ പരിശോധന തുടരും.
Published : July 12, 2026 at 9:58 AM IST
വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ ഹിമാചൽപ്രദേശ് സ്വദേശി ബിക്രം സിങ് റാണയ്ക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. അഞ്ചാം ദിവസവും മീനാക്ഷിപ്പുഴയിലും ദുരന്തമേഖലയിലും വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. തെരച്ചിൽ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കി നാളെയും ദുരന്തമേഖലയിൽ പരിശോധന തുടരും.
ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേന, പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, അഗ്നിശമന സേന എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 50 അംഗ സംഘമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീനാക്ഷിപ്പുഴയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. ദുരന്തസ്ഥലത്തുനിന്ന് പുഴയുടെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ബിക്രം സിങ് റാണയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. മണ്ണിടിച്ചിൽ മേഖലയിലെ സോൺ രണ്ടും സോൺ നാലും കേന്ദ്രീകരിച്ചും തീവ്ര പരിശോധന നടത്തി. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണും അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കിയാണ് പരിശോധന. ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് പൂർണമായി നീക്കി പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ എഴുപതംഗ സംഘത്തിനൊപ്പം അഗ്നിശമന സേന, പൊലീസ്, സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് എന്നിവരും നാളെത്തെ തെരച്ചിലിൽ പങ്കെടുക്കും. ദുരന്തമേഖലയിലും മീനാക്ഷിപ്പുഴയുടെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലും പരിശോധന കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. തെരച്ചിലിൻ്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ റവന്യൂ മന്ത്രി എപി അനിൽകുമാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കള്ളാടിയിൽ അവലോകനയോഗവും ചേർന്നു. ജില്ലാ കലക്ടർ ഡിആർ മേഘശ്രീ, എഡിഎം കെ അജീഷ്, വിവിധ രക്ഷാസേനകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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അതേസമയം സോൺ രണ്ടിലും നാലിലും മണ്ണ് നീക്കിയുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നതിനാൽ മേപ്പാടി–ചൂരൽമല റോഡിൽ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീനാക്ഷിപ്പാലത്തിലൂടെ മേപ്പാടി–ചൂരൽമല ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ ഏഴ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. തുരങ്കപാത പദ്ധതിയുടെ കരാർ കമ്പനിയിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജറായ ബിക്രം സിങ് റാണയെ മാത്രമാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത്. അവസാനത്തെ ആളെയും കണ്ടെത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കള്ളാടിയിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
ദുരന്തം നടന്ന പ്രദേശത്തെ മുഴുവന് ഭാഗവും തെരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടിയേ കഴിയാനുള്ളു. ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാന് താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് മാറി താമസിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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