മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ടോറസ് ലോറിയും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു, സഹയാത്രികന് ഗുരുതര പരിക്ക്
കൊല്ലം ഇടമൺ സ്വദേശി ബിജുകുമാർ (54) ആണ് മരിച്ചത്. ബൈക്കിൽ ബിജുകുമാറിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മൂലമറ്റം സ്വദേശി ഹരിക്ക് (28) അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു
Published : May 23, 2026 at 8:03 PM IST
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജംക്ഷനു സമീപം ടോറസ് ലോറിയും മോട്ടർസൈക്കിളും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരണപ്പെട്ടു. കൊല്ലം ഇടമൺ സ്വദേശി ബിജുകുമാർ (54) ആണ് മരിച്ചത്. ബൈക്കിൽ ബിജുകുമാറിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മൂലമറ്റം സ്വദേശി ഹരിക്ക് (28) അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാലരയോടെ വാഴപ്പിള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷനു സമീപമായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബിജുകുമാറും ഹരിയും മുടവൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിലെ ജീവനക്കാരാണ്. ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഇവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
നാട്ടുകാർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്ത് നിന്നും പട്ടിമറ്റം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ബിജുകുമാറും ഹരിയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മോട്ടർസൈക്കിൾ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ടോറസ് ലോറിയിലേക്ക് ബൈക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്ക് പൂർണമായും തകരുകയും യാത്രികർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയും ചെയ്തു.
സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫിസർ ജയൻ മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ലോറിയുടെ അടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ബിജുകുമാറിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ഫയർഫോഴ്സിന് ഏറെ പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ അത്യാധുനിക ഹൈഡ്രോളിക് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ലോറിയുടെ അടിഭാഗത്തെ ഇരുമ്പ് പാളികളും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും മുറിച്ചു നീക്കിയാണ് ബിജുവിനെ പുറത്തെടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഹരിയെ ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാൾ നിലവിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ബിജുകുമാറിൻ്റെ മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫിസർമാരായ അനിബെൻ കുര്യാക്കോസ്, ടി ആർ അജേഷ്, പി എൽ ഷാലിൻ, കെ സി. ഹരികുമാർ, കെ ഇസ്മായിൽ, ഹോം ഗാർഡുമാരായ ടി കെ ജയ്സിങ്, ഷിജു സോമൻ എന്നിവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ മൂവാറ്റുപുഴ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് മേൽനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ- പട്ടിമറ്റം റോഡിൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് കുറച്ചുസമയം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
