ലജ്ജയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച 'ഓപ്പറേഷന് അനന്ത'; തലസ്ഥാനത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് മാറ്റിയ കഥയുമായി ബിജു പ്രഭാകര്
തലസ്ഥാനത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് മുക്തമാക്കിയ ഓപ്പറേഷന് അനന്ത നടപ്പാക്കിയതിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തി മുന് ജില്ലാ കലക്ടര് ബിജു പ്രഭാകര് നാം നമ്മെ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോള് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്
Published : April 30, 2026 at 7:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മഴയത്ത് മലിനജലത്തില് മുങ്ങുന്ന കിഴക്കേക്കോട്ടയും അങ്ങിങ്ങായി ഒഴുകുന്ന മനുഷ്യ വിസര്ജ്യവും ഈ അഴുക്കുവെള്ളം നീന്തിക്കടക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ചിത്രവുമൊന്നും നഗരവാസികള്ക്ക് അത്രപെട്ടെന്നു മറക്കാനാവുന്ന കാഴ്ചകളല്ല. തലസ്ഥാനത്തെ ഈ ദുരിതത്തിനു പരിഹാരം കാണാന് 2014-2015-ല് അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസണിൻ്റെ നിര്ദേശാനുസരണം ജില്ലാ കലക്ടര് ബിജു പ്രഭാകറും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി. കാനയും തോടുകളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് പുനസ്ഥാപിക്കുകയുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
അന്നത്തെ ള്ളൈക്കെട്ടിനു കാരണം
തലസ്ഥാനത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കാന് പല തവണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മീറ്റിങ്ങുകള് നടത്തിയെങ്കിലും പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആര്ക്കും കൃത്യമായ ധാരണയില്ലെന്നു മനസ്സിലായെന്ന് ബിജു പ്രഭാകര് തൻ്റെ 'നാം നമ്മെ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോള്' എന്ന പുസ്തകത്തില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താന് താന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി. മഴ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തമ്പാനൂരിലക്കു പോയി. ഒടുവില് അശാസ്ത്രീയമായ ഓടനിര്മാണം മൂലം ബേക്കറി ജങ്ഷന് മുതല് തമ്പാനൂര് വരെയുള്ള മഴ വെള്ളം തമ്പാനൂര് റെയില്വേ സ്റ്റഷനിനു മുന്നിലുത്തുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നു മനസ്സിലായി. ഈ വെള്ളം കിഴക്കേക്കോട്ടയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വഴിയില് നിര്മിച്ചിരുന്ന കള്വര്ട്ടില് മണ്ണടിയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കു നഷ്ടപ്പെടുത്തി. റെയില്വേ പാളങ്ങളുടെ താഴ്ഭാഗത്തു കൂടി വെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്നിടത്തു നിര്മിച്ചിരുന്ന കോണ്ക്രീറ്റ് പൈലുകള്ക്കിടയില് മാലിന്യം അടിഞ്ഞു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം.
മനസ്സിനെ ഉലച്ച കാഴ്ചകൾ
മഴക്കാലത്തു തമ്പാനൂരില് അഴുക്കുവെള്ളം നിറയുന്ന കാഴ്ച ചെറുപ്പം മുതല് താന് കാണുന്നതാണെന്നു ബിജു പ്രഭാകര് പറയുന്നുണ്ട്. അഴുക്കുവെള്ളത്തിനു മുകളിലൂടെ പാറ്റകള് കൂട്ടത്തോടെ പറന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രത്തിനുള്ളിലേക്കു കയറുന്നതും അതിനെ പരസ്യമായി എടുത്തുകളയാന് കഴിയാതെ നിസ്സഹായയായി നില്ക്കുന്ന സ്ത്രീയുടേയും അസഹനീയമായ ദുര്ഗന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ മലിനജലത്തിനരികില് നില്ക്കുന്ന ഗര്ഭിണിയുടെയും കാലാകെ വ്രണമുള്ള ഒരാള് അഴുക്കുവെള്ളം പൊങ്ങുന്നതു കണ്ട് കമ്പിയിലേക്കു കാല് ഉയര്ത്തിവെയ്ക്കുന്നതും പിന്നീട് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വൃത്തികെട്ട വെള്ളത്തില് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഭരണാധികാരികളെ ശപിക്കുന്നതും താന് വാര്ത്തിയില് കണ്ടു. ഈ വാര്ത്തകള് വായിച്ചപ്പോള് തനിക്കുണ്ടായ ലജ്ജയാണ് ഓപ്പറേഷനു മുന്നിട്ടിറങ്ങാന് കിട്ടിയ ഊര്ജം.
അശാസ്ത്രീയതയുടെ ആഴക്കടൽ
2014-15 സാമ്പത്തിക വര്ഷാവസാനം ജിജി തോംസണ് ചീഫ് സെ്ക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റു. 2015 ഏപ്രിലിലെ അതിശക്തമായ മഴയില് വെള്ളക്കെട്ടും യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതവും ആവര്ത്തിച്ചു. വാര്ത്തകളെ തുടര്ന്നു താനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കൂടി ആമയിഴഞ്ചാന് തോടിൻ്റെ കരയിലൂടെ ബേക്കറി ജങ്ഷനില്നിന്നു കിഴക്കേക്കോട്ടയിലേക്കു നടന്നത് ബിജു പ്രഭാകര് ഓര്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് തങ്ങള് കണ്ണമ്മൂലയിലേക്കു പോയതും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. മിക്ക ഓടകള്ക്കു കുറുകെയും പൈപ്പുകളും കേബിളുകളും കണ്ടു. ചെങ്കല് ചൂള കോളനി മുതല് ഇന്ത്യന് കോഫി ഹൗസ് വരെ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകളും കവറുകളും ടിവിയും മെത്തകളുമൊക്കെ വഴിയരികില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്താകെ മാലിന്യത്തിനു മുകളില്നിന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന തെരുവുപട്ടികളെ കാണാമായിരുന്നു. മാലിന്യം നിറഞ്ഞു തോട്ടിലെ വെള്ളം കാണാന് പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഈ ചിത്രങ്ങള് അടുത്ത ക്യാബിനറ്റില് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മന്ചാണ്ടി പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
പദ്ധതിയറിയാതെ തുടങ്ങിയ 'അനന്ത'
2015 മേയ് ഒന്നിനു പദ്ധതി തുടങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനു എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനു രൂപരേഖയില്ലായിരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. എവിടെ, എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് കലക്ടറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു ബലമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്താണു ചെയ്യാന് പോവുന്നതെന്നു വ്യക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് തങ്ങള്ക്കു കൃത്യമായ ധാരണയില്ലായിരുന്നില്ലെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച പേരുപാലുമില്ലാതിരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ്റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിങ്ങനെയാണ്- 'തുടങ്ങാന് പേകുന്ന ജോലിയുടെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാതെ വെളുപ്പിനു നാലരയ്ക്കു ഗണപതി കോവിലില് തൊഴുത് അമ്പലത്തിനു പിന്നിലെ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്കു കടന്നു'.
കയ്യേറ്റങ്ങളുള്ള ഗണപതി കോവിലിനു പിന്വശവും തമ്പാനൂര് ബസ് ടെര്മിനലിനു പിന്വശത്തെ മോസ്ക് ലെയ്നും ഓപ്പറേഷനായി അധികൃതര് കണ്ടുവെച്ചു. വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കാന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുമായി കരാറുകാരും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിരാവിലെ ഗണപതി കോവിലിനു മുന്പിലെത്തി. ഹോമിയോ ആശുപത്രിയ്ക്കു പിന്നിലെ മതിലിനോടു ചേര്ന്ന് ഓട നികത്തി നട്ട രണ്ടു വലിയ മാവുകള് കണ്ടു. ഈ മതില് പൊളിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ നിര്ദേശം. പിന്നീട് പ്രതിസന്ധികള് പലതുവന്നെങ്കിലും എല്ലാം തരണം ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോയെന്നും ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും അടുത്ത മഴക്കാലത്തു വെള്ളക്കെട്ടു വീണ്ടും വരുമോയെന്ന ഭയം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്ക്കുന്നുണ്ട്.