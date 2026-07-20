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പെരുമ്പാവൂരിൽ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്‌ടറിയിലേക്ക് കടത്തിയ 9 കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി; 2 പേർ പിടിയിൽ

ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സംഘം പിടിയിലാകുന്നത്.

CHILD TRAFFICKING CASE CHILDREN SMUGGLED FOR CHILD LABOR RAILWAY POLICE RESCUE NINE CHILDREN CHILD TRAFFIC FROM BIHAR TO KERALA
അറസ്റ്റിലായ ബിഹാർ സ്വദേശികളായ ഡബ്ലു നാട്ട്,സുനിൽ മോണ്ടൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 11:25 AM IST

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എറണാകുളം: തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിനായി ബിഹാറിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒമ്പത് ആൺകുട്ടികളെ റെയിൽവേ പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്‌ടറിയിൽ ബാലവേലയ്ക്കായി എത്തിച്ചതാണ് ഈ കുട്ടികളെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാർ സ്വദേശികളായ ഡബ്ലു നാട്ട്, സുനിൽ മോണ്ടൽ എന്നിവരെ റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

ട്രെയിൻ മാർഗം ആലുവയിലെത്തിച്ച കുട്ടികളുമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രതികളെ സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തത്. കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംശയം തോന്നിയ റെയിൽവേ പൊലീസ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വൻ ബാലവേല കടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സംഘം പിടിയിലാകുന്നത്.

മലയാളി ഏജൻ്റിനായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതം

ആൺകുട്ടികളെ ബാലവേലക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയതിൽ മലയാളിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് ദീർഘനേരം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ബിഹാറിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർധനരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ ഇവർ ഏജൻ്റുമാർ വഴി എത്തിച്ചത്. കുട്ടികളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തോമസ് എന്ന മലയാളി ഏജൻ്റാണെന്ന നിർണായക വിവരം അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളിൽ നിന്ന് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന തോമസിനായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ കുട്ടികളെ ജോലിക്കായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. പെരുമ്പാവൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളിൽ വ്യാപകമായി ബാലവേല നടക്കുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ പരാതികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലേബർ ഓഫിസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധനകളും നടന്നിരുന്നു.

കുട്ടികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു

രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒമ്പത് ആൺകുട്ടികളെയും നിലവിൽ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറും. കുട്ടികളുടെ മാനസിക, ശാരീരിക ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിനായി ബിഹാറിലെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുമായി കേരളത്തിലെ അധികൃതർ ബന്ധപ്പെടും. ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പൊലീസിൻ്റെയും ശിശുക്ഷേമ സമിതി പ്രതിനിധികളുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനധികൃത തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്നും ഇത്തരം കടത്തുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ കേസെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരവും ബാലവേല നിരോധന നിയമപ്രകാരവും പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെ വിവിധ ഫാക്ടറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെയും തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെയും തീരുമാനം.

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TAGGED:

CHILD TRAFFICKING CASE
CHILDREN SMUGGLED FOR CHILD LABOR
RAILWAY POLICE RESCUE NINE CHILDREN
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CHILD LABOUR RESCUE KERALA

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