"മോദി പവര്ഫുള് വ്യക്തി, ഞാൻ സംഘി, കേരളം ബിജെപി ഭരിക്കും", രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി റോബിൻ
അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടയില് റോബിൻ്റെ പ്രതികരണം, സംഘിയാണെങ്കില് എന്താണ് കുഴപ്പം, ഭീഷണികള്ക്ക് മുന്നില് പേടിക്കില്ലെന്നും റോബിന്
Published : January 11, 2026 at 11:54 AM IST
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ തനിക്കെതിരെയുള്ള ഭീഷണികള് ഉയരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിഗ്ബോസ് താരം ഡോക്ടര് റോബിന് രാധാകൃഷ്ണന് രംഗത്ത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റോബിന് രാധാകൃഷ്ണനെ ബിജെപി പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റോബിന് ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനൊപ്പമള്ള ചിത്രം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇതോടെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇത് വന് ചര്ച്ച വിഷയമായി. സംഘിയാണെന്നും ചാണകമാണെന്നും പറഞ്ഞ് കമൻ്റ്സുകള് വന്നതോടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി റോബിന് ഇപ്പോള് രംഗത്ത് എത്തിയത്.
താന് സംഘിയാണെന്നും അതിനെ ആരും പുച്ഛിക്കണ്ടെന്നും റോബിന് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് രാജ്യത്തെ തന്നെ പവര്ഫുള് വ്യക്തിയായ മോദിയെ ഇഷ്ടമാണെന്നും ഏത് പാര്ട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ളത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെന്നും റോബിൻ പറഞ്ഞു. താമസിയാതെ കേരളം ബിജെപി ഭരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയണ് റോബിന് തൻ്റെ പ്രതികരണം നടത്തിയത്.
റോബിൻ്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
"ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് സാറിനൊപ്പം നില്ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഹാര്ട്ട് ക്യാപ്ഷന് കൊടുത്ത് ഞാന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കമൻ്റ് സെഷന് തെറിവിളികളും ഭീഷണികളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അക്കൗണ്ടുകള് എല്ലാം ഞാന് നോക്കി എന്നെ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. ഞാന് എന്താ കൊച്ചു കുട്ടിയാണോ പേടിക്കാന്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല? നമുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും വ്യക്തിപരമായ ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടാകും. ഞാന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേല് അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങള് നിലപാടുകള് എന്നിവ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്.
ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നു റോബിൻ സംഘിയാണ്. ചാണകമാണ്. ചാണകത്തില് ചവിട്ടി. അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ. അതൊക്കെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം. എനിക്ക് ബിജെപി എന്ന പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വം പോലുമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് ബിജെപി എന്ന പാർട്ടി ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി സാറിനെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ്. ഒരു പവർഫുൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വലിയ ഇൻസ്പിരേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാന് അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ സംഘിയാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നമ്മളാരും പെര്ഫക്ട് അല്ല. ഇടതുപക്ഷത്ത് ഉള്ളവര് അിമതി ചെയ്യുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് എല്ലാം ശരിയാണോ?
ബിജെപി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാർക്കും പുച്ഛമാണ്. എന്തിനാണ് പുച്ഛം? ഒരിക്കും പുച്ഛിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല.ഒരാളെയും ഒരു പാര്ട്ടിയെയുംം അടിച്ചമര്ത്തി ഉയരണമെന്ന് വിചാരച്ചാല് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. നമ്മള് അത്രയും പവര്ഫുള് ആണെങ്കില് മത്സരിക്കണം. നിങ്ങള്ക്ക് പേടിയാണ്. അധികം താമസിയാതെ കേരളം ബിജെപി ഭരിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളം നിങ്ങള് തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ അടിച്ചമർത്താന് നിങ്ങള്ക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടത് ഇത്രയും വലിയ കാര്യമാണോ? ആയിരത്തോളം കമൻ്റ്സ് . ഞാന് സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. എന് ഭീഷണപ്പെടുത്തി എന്നെ ഇല്ലാതെ ആക്കാന്നു ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാന് വീഡിയോ ചെയ്തത്" റോബിന് പറഞ്ഞു.
