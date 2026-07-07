മഴക്കാലത്ത് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ വിസ്മയം; കൗതുകമായി മാനന്തവാടിയിലെ ഭീമൻ കൂണ്
മാനന്തവാടി കമ്മന പാലക്കാമണ്ണിൽ ബിജു ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് 950ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഭീമൻ കൂൺ മുളച്ചത്. വിവിധ കൃഷികൾ നടത്തുന്ന കുടുംബത്തിന് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള കൂൺ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
Published : July 7, 2026 at 6:53 PM IST
വയനാട്: വയനാട് മാനന്തവാടിയിൽ അപൂർവ വലുപ്പമുള്ള കൂൺ കൗതുകമാകുന്നു.
950 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഭീമൻ കൂണാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രദേശവാസികളെയും കൃഷി വിദഗ്ധരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. മാനന്തവാടി കമ്മന പാലക്കാമണ്ണിൽ ബിജു ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് 950ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഭീമൻ കൂൺ മുളച്ചത്. വിവിധ കൃഷികൾ നടത്തുന്ന കുടുംബത്തിന് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള കൂൺ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പുതുമഴ ലഭിച്ചതോടെയാണ് കൂൺ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊന്തിവന്നത്.
ഇത് ടേർമിറ്റോമൈസിസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിതൽക്കൂൺ അഥവാ പുറ്റുകൂണാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. ചിതൽപ്പുറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരം കൂണുകൾ സാധാരണയായി വളരുന്നത്. വലിയ തൊപ്പിയും അടിഭാഗത്തെ നേർത്ത പാളികളുമാണ് ഈ കൂണിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മഴക്കാലത്ത് ചിതൽക്കൂണുകൾ സാധാരണയായി കാണപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലിപ്പവും ഭാരവുമുള്ള കൂൺ അപൂർവമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ കൂണ് കാണുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാരൻ ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം തൂക്കം ഇതിനുണ്ടെന്നും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പല ആളുകളിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിഞ്ഞാണ് കൂണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണെന്ന് മനസിലായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, ഇത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ ഏകാഭിപ്രായമില്ല. അതിനാൽ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയില്ലാതെ ഇത്തരം കൂണുകൾ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശം. പ്രകൃതിയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മറ്റൊരു കൗതുക കാഴ്ചയായാണ് ഈ ഭീമൻ കൂൺ എന്തായാലും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അപൂർവ കണ്ടെത്തലായെങ്കിലും വിദഗ്ധരുടെ സ്ഥിരീകരണമില്ലാതെ ഇത് ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മഴക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കൊപ്പം പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയവും സമ്മാനിക്കുകയാണ് മാനന്തവാടിയിലെ ഈ ഭീമൻ കൂൺ.
ALSO READ: കോറോ ഹെൽത്ത് പ്രതിസന്ധി: തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം തള്ളി മാനേജ്മെൻ്റ്, ഓഫിസ് പൂട്ടി