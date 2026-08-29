തൃശൂർ നഗരത്തെയാകെ മെയ്യഴകിൽ തളച്ച് പുലിത്താളം; തൃശൂരിൽ പുലിക്കളിയാവേശം!
അയ്യന്തോൾ, കുട്ടൻകുളങ്ങര, സീതാറാം മിൽ, ചക്കാമുക്ക്, നായ്ക്കനാൽ, വിയ്യൂർ യുവജന സംഘം, ശങ്കരംകുളങ്ങര, പാട്ടുരായ്ക്കൽ, ഒളരിക്കര സംഘങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങിയത്.
Published : August 29, 2026 at 8:26 PM IST
തൃശൂർ: നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച് വടക്കുന്നാഥൻ്റെ പ്രദക്ഷിണ വഴികൾ നിറഞ്ഞാടി പുലിക്കൂട്ടങ്ങൾ. ഒൻപത് ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായുള്ള 459 പുലികൾ കളം നിറഞ്ഞതോടെ ആവേശം അലകടലായി. കുട്ടിപ്പുലികളും അമ്മ പുലികളും അടക്കം കാണികളിൽ ഇമ്പം നിറച്ചപ്പോൾ നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ പുലികളിക്ക് മാറ്റേകി. പുലർച്ചെ മുതൽ പുലിമടകളിൽ പുലിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഗർജ്ജനമായിരുന്നു. രാവിലെ ആറു മണിയോടെ പുലികൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വയറുകളിൽ നിറഞ്ഞതോടെ പുലികൾ നഗരത്തെ വിറപ്പിക്കാൻ സജ്ജരായി...
വൈകുന്നേരം നാലരയോടെ മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ് പുലിക്കളി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് അങ്ങനെ പുലികൾ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലേക്ക് മെല്ലെ പതവെച്ച് എത്തി. ചെണ്ടയുടെ രൗദ്ര താളത്തിൽ അരമണി കുടവയർ കുലുക്കി പുലികൾ അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിൽ നിറഞ്ഞാടി.
കുട്ടൻകുളങ്ങര ദേശത്തിൻ്റെ പുലികളാണ് ആദ്യം വടക്കുന്നാഥൻ്റെ പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. വന്ന ഓരോരോ സംഘങ്ങളും നടുവിലാലിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി നാളികേരമുടച്ചാണ് നൃത്തച്ചുവടുകളും ആയി നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്.
അയ്യന്തോൾ, കാനാട്ടുകര, കുട്ടൻകുളങ്ങര, സീതാറാം മിൽ, ചക്കാമുക്ക്, നായ്ക്കനാൽ, യുവജനസംഘം വിയ്യൂർ, ശങ്കരംകുളങ്ങര, പാട്ടുരായ്ക്കൽ, ഒളരിക്കര എന്നിങ്ങനെ ഒമ്പത് പുലികളി സംഘങ്ങളാണ് ഇക്കുറി ചുവട് വെച്ചത്. പെൺപുലികളും കുട്ടിപ്പുലികളും ഉൾപ്പെടെ ഓരോ സംഘത്തിലും 31 മുതൽ 51 വരെ പുലികളുണ്ടായിരുന്നു. പുരാണകഥകൾക്കൊപ്പം സമകാലിക വിഷയങ്ങളും നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കോർപറേഷൻ്റെ ബോധവത്കരണ നിശ്ചലദൃശ്യവും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പുലികളി സംഘങ്ങളിൽ അയ്യന്തോൾ ദേശത്തെ ആറാം ക്ലാസുകാരിയായ ആരാധ്യ എന്ന കുട്ടിപ്പുലി നയിക്കുന്നുവെന്നതും ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. എംജി റോഡ് വഴി ആറ് സംഘങ്ങളും, ഷൊർണൂർ റോഡ് വഴി ഒരു സംഘവും, വടക്കെ സ്റ്റാൻഡ് വഴി രണ്ട് സംഘങ്ങളും വടക്കുന്നാഥൻ്റെ പ്രദക്ഷിണ വഴികളിലേക്ക് എത്തിയത്.
പുലർച്ചെയോടെതന്നെ ആരംഭിച്ച പുലിയൊരുക്കങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് കൗതുകമായി. വരയൻപുലികളും കരിമ്പുലികളും മുതൽ ഫ്ളൂറസെൻ്റ് പുലികൾവരെ ഇത്തവണ റോഡിൽ ചുവട് വച്ചു. നിറവൈവിധ്യത്തിലാണ് സംഘങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്. 15 നിറങ്ങൾവരെ സംഘങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. അയ്യന്തോൾ, കുട്ടൻകുളങ്ങര, സീതാറാം മിൽ, ചക്കാമുക്ക്, നായ്ക്കനാൽ, വിയ്യൂർ യുവജന സംഘം, ശങ്കരംകുളങ്ങര, പാട്ടുരായ്ക്കൽ, ഒളരിക്കര സംഘങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 51 പുലികള് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വാദ്യങ്ങൾ, നിശ്ചലദൃശ്യം തുടങ്ങി വിവിധ ഇനങ്ങളും നഗരത്തിൽ അരങ്ങേറി.
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''നരിയായിങ്ങനെ ജനിച്ചു ഭൂമിയിൽ
നഗരവാരിധി നടുവിൽ ഞാൻ…''
പുലിക്കളി ദിവസം നരൻ നരിയായി പിറവിയെടുക്കും. പിന്നെ നഗരത്തിലെ ആൾക്കടലിനു നടുവിലൊരു ‘ഏകാഹ ജീവിതം’ ആണ്. നാട്യത്തിലും നടനത്തിലും കണ്ണ് മെയ്യാകണമെന്ന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. പുലിക്കളി കലാകാരനു മെയ്യും മെയ്യെഴുത്തുമാണ് പ്രധാനം. ശരീരം തന്നെയാണു ക്യാൻവാസ്. പുലിവേഷം കെട്ടിയാടുന്ന അത്രതന്നെ കഠിനമാണ് പുലിവേഷം കെട്ടൽ. മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന അധ്വാനവും സഹനവുമുണ്ട് ഓരോ പുലിവേഷത്തിനു പുറകിലും. തലേന്നു വൈകിട്ട് തയാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും.
പുലിക്കളി ചരിത്രം
1809 മേയ് ആറിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാർ പ്രകാരം കൊച്ചി രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂരിൽ 1809 മുതൽ 1900 വരെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി ക്യാംപ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചി പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപത്തിൻ്റെ തൃശൂരിലെ രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇരട്ടച്ചിറക്കോവിലകത്തിന് സമീപത്തായിരുന്നു ഇത്.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം സൈനികർ മുഹറം 10നു കർബല യുദ്ധസ്മരണയുടെ ഭാഗമായി പുലിവേഷാനുകരണം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് 1900ൽ ക്യാംപ് ഒഴിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും ആ കലാരൂപത്തെ തദ്ദേശീയർ ഏറ്റെടുത്ത് ജനകീയമാക്കിയെന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്.
കാലാന്തരത്തിൽ കളിയുടെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു. മുഖത്തെഴുത്തിനു പകരം പുലിമുഖങ്ങൾ വന്നു. പുലി നിറങ്ങൾ കൂടി. പെയിൻ്റുകളിൽ തന്നെ മാറ്റം വന്നു. പല നിറം ചേർത്ത് ബഹു നിറങ്ങളായി. നിറപ്പൊടികൾ വാർണിഷിൽ കലർത്തി അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുത്തു പാകമാക്കിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. നിറപ്പൊലിമയ്ക്കും രാത്രികാല ആകർഷണീയതയ്ക്കും ഫ്ലൂറസെൻ്റ് നിറങ്ങൾ വന്നു. അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കുറഞ്ഞതോടെ കുടവയറുകൾക്ക് ആകർഷണീയത കൂടി. കൂടുതൽ കുടവയറുള്ളവർക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടി. കുട്ടിപ്പുലികളും ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പെൺപുലികളും കളിക്കളത്തിലുണ്ട്.
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