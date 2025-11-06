ETV Bharat / state

സൈക്കിളുകളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നന്‍മയുടെ ഓട്ടം! നാലാം ക്ലാസുകാരിയുടെ കുടുക്കപ്പണം ആറാം ക്ലാസുകാരിക്ക് സൈക്കിളായി

സ്വന്തമായൊരു സൈക്കിൾ എന്നൊരാഗ്രഹം ആറാം ക്ലാസുകാരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവള്‍ അത് ആരോടും പങ്കുവെച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അധ്യാപകർ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു

Fourth Grader Uses Piggy Bank Money to Gift a Bicycle to Her Sixth-Grade Friend
സുഹൃത്തിന് സമ്മാനിക്കാനുള്ള സൈക്കിളുമായി ഫാത്തിമത്ത് ജുസൈറ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന, 'സൈക്കിളുകളുടെ ഗ്രാമം' എന്ന് പേരുകേട്ട ഉദിനൂർ ഗ്രാമം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കൂടി മാതൃക തീര്‍ക്കുകയാണ്. ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ഉദിനൂർ ഗവ. എച്ച്എസ്എസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ എയുപി സ്കൂളിലെ ഒരു നാലാം ക്ലാസുകാരിയാണ് സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച സമ്മാനിച്ചത്.

നാണയത്തുട്ടുകളിലെ വലിയ സ്വപ്നം

കൂട്ടുകാർ സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നത് നോക്കി നിന്ന ഒരു ആറാം ക്ലാസുകാരിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഫാത്തിമത്ത് ജുസൈറ എന്ന നാലാം ക്ലാസുകാരി സഫലമാക്കിയത്. തൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കൂട്ടുകാരിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ സമ്മാനിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ജുസൈറയുടെ ആഗ്രഹം. ഇതിനായി അവൾ സ്വന്തം കുടുക്കയിൽ ശേഖരിച്ച നാണയത്തുട്ടുകളും നോട്ടുകളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

ജുസൈറയുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യയായ വിദ്യാർഥിനിയെ സ്കൂൾ അധികൃതരാണ് കണ്ടെത്തിയത്. സൈക്കിൾ ഇല്ലാത്തതു മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടും അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് ആറാം ക്ലാസുകാരിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പ്രഥമാധ്യാപകൻ കെ രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. സ്വന്തമായൊരു സൈക്കിൾ എന്നൊരാഗ്രഹം ആറാം ക്ലാസുകാരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവള്‍ അത് ആരോടും പങ്കുവെച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അധ്യാപകർ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷം, നിറയുന്ന നന്‍മ

തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷമാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി തൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സൈക്കിൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ നന്‍മയുടെ തിളക്കം കൂട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം രക്ഷിതാവ് വാങ്ങി നൽകിയ സ്വന്തം സൈക്കിളിനൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിലെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരിക്കും സൈക്കിൾ നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ജുസൈറ ഈ ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.

ഈ വർഷവും പിറന്നാൾ അടുത്തപ്പോൾ അവൾ കുടുക്കയുമായി രക്ഷിതാവിനടുത്തെത്തി ആഗ്രഹം പങ്കുവെച്ചു. അവളുടെ കുഞ്ഞുകൈകളിലെ ഈ വലിയ നന്‍മയെ രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂളും ചേർത്തുനിർത്തുകയായിരുന്നു.

പുത്തൻ സൈക്കിളിൽ ആറാം ക്ലാസുകാരി

ഒടുവിൽ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ, ജുസൈറ സന്തോഷത്തോടെ ആറാം ക്ലാസുകാരിക്ക് സൈക്കിൾ കൈമാറി. ദിവസവും സഹോദരനൊപ്പം പഴയൊരു സൈക്കിളിൽ സ്കൂളിലെത്തിയിരുന്ന അവൾ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം സൈക്കിളിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്.

സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ചയാണ് ജുസൈറ സമ്മാനിച്ചത്. കുട്ടികളിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകട്ടെയെന്ന് പ്രഥമാധ്യാപകൻ കെ രാജേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

നാലാം ക്ലാസുകാരിയുടെ ഈ ഉദാരത, ഉദിനൂരിലെ സൈക്കിൾ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു പുതിയ പാഠവും നന്‍മയുടെ വെളിച്ചവുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read: ആഴക്കടലിലെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും തിരിച്ചറിയും, യുദ്ധ കപ്പലുകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കും; കുതിച്ച് പാഞ്ഞ് നാവിക സേനയ്‌ക്ക് വഴികാട്ടാൻ ഇക്ഷക്

