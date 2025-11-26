ETV Bharat / state

ഹൈക്കോടതിയിലെ ഭാരതാംബ വിവാദം: പ്രതിഷേധം ശക്തം; ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പരാതി നൽകി ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്‌സ് യൂണിയൻ

രാജ്ഭവനിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിവാദമായ ഒരു വിഷയം ഉന്നത നീതിപീഠമായ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് എഐഎൽയു ഹൈക്കോടതി ഘടകത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സി എം നാസർ

Bharat Mata Row Escalates in High Court
ഹൈക്കോടതിയില്‍ നടന്ന ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേകർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി (ETV Bharat)
എറണാകുളം: ദേശീയ നിയമദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ 'ഭാരതാംബ' ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടിയാണ് ഇതെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ പവിത്രതയെ ബാധിക്കുന്ന സംഭവമാണിതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ (എഐഎൽയു) ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി.

ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേകർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലാണ് വിവാദമായ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. രാജ്ഭവനിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിവാദമായ ഒരു വിഷയം ഉന്നത നീതിപീഠമായ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് എഐഎൽയു ഹൈക്കോടതി ഘടകത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. സി എം നാസർ പ്രതികരിച്ചു. ഭരണഘടനയുമായോ ദേശീയതയുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു ബിംബമാണ് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും അഡ്വ. നാസർ പറഞ്ഞു.

അഡ്വ. സി എം നാസർ (ETV Bharat)

പരിപാടിയിലേക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകരായ അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹമോ മറ്റ് ജഡ്ജിമാരോ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

അഭിഭാഷക പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ നടത്തിയ പ്രസംഗവും വിവാദമായിട്ടുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷത ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവന എത്രത്തോളം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം പോകുന്നതെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് അഡ്വ. സി എം നാസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മതനിരപേക്ഷത എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ധർമ സമഭാവന വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും, ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കുന്നതിനെയും ഗവർണർ വിമർശിച്ചു എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

Bharat Mata Row Escalates in High Court
ഗവർണർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലെ വിവാദമായ ചിത്രം (ETV Bharat)

പ്രതിഷേധം തുടരും

ഹൈക്കോടതിയെന്നത് കേരളത്തിലെ ഉന്നത നീതിപീഠമാണ്. കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദിയിൽ തന്നെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സമീപനം ഉണ്ടായത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകാൻ ഇടയാക്കുമെന്നതാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സമീപനത്തിനെതിരെ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ തുടർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൈക്കോടതി വേദിയിലെ ഭാരതാംബ വിവാദം ഭരണഘടനയോടും മതേതരത്വത്തോടുമുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക യൂണിറ്റ് പ്രസ്താവനയിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമാണ് നടന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും പരാതി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു.

മുൻപും വിവാദം

നേരത്തെയും 'ഭാരതാംബ' വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ അഞ്ചിന് പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ കാവിക്കൊടിയേന്തിയ 'ഭാരതാംബ' ചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നിർബന്ധമാക്കിയ ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ആർഎസ്എസ് പരിപാടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രം സർക്കാർ പരിപാടിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് മന്ത്രി സ്വീകരിച്ച നിലപാട്.

