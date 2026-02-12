ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തില് പൂര്ണം; ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു, വാഹനങ്ങള് തടഞ്ഞു
വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ആരംഭിച്ച പണിമുടക്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. മിക്ക ജില്ലകളിലും സമരക്കാര് വാഹനങ്ങള് തടഞ്ഞു.
Published : February 12, 2026 at 11:51 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത 24 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ ജനജീവിതത്തെ പൂർണമായും ബാധിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ ആരംഭിച്ച പണിമുടക്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. മിക്ക ജില്ലകളിലും സമരക്കാര് വാഹനങ്ങള് തടഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കൊപ്പം കെഎസ്ആർടിസിയും സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചതോടെ സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. ഓട്ടോ-ടാക്സി തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും എത്തിയവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാവാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലിക്കെത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരെ സമരക്കാർ തടഞ്ഞത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി. മലപ്പുറം, വയനാട്, പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ പ്രധാന ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ സർവീസ് പോലും പുറപ്പെട്ടില്ല എന്നത് സമരത്തിന്റെ ആഘാതം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
VIDEO | Kerala: Visuals from Wayanad as a nationwide Bharat Bandh (general strike) of trade unions, farmers against 'anti-worker labour policies and anti-farmer economic decisions' is being observed today.— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/r0zjjyL1nk
സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ സർക്കാർ 'ഡയസ് നോൺ' പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തവരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുമെന്നും അസുഖം പോലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലല്ലാതെ അവധി അനുവദിക്കില്ലെന്നും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഓഫീസുകളിൽ ഹാജർ നില വളരെ കുറവാണ്.
അതേസമയം, കൊച്ചി നഗരത്തിൽ മെട്രോ ട്രെയിനുകളും ഓൺലൈൻ ടാക്സികളും സർവീസ് നടത്തുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് നേരിയ ആശ്വാസമായി. ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ കണക്കിലെടുത്ത് പമ്പയിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ മുടങ്ങില്ലെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മതിയായ വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും വിശദീകരണ യോഗങ്ങളും നടന്നുവരികയാണ്.
തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റുക, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ ഭേദഗതികൾ പിൻവലിക്കുക, വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ, ഡ്രാഫ്റ്റ് ബിൽ എന്നിവ പിൻവലിക്കുക, ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഉപേക്ഷിക്കുക, കേരളത്തിലെ നെൽകർഷകർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച അധിക ബോണസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര നിർദേശങ്ങൾ തിരുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
കെഎസ്ആർടിസി, മെട്രോ സർവീസുകൾ പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ സാധാരണ പോലെ നടത്തണമെന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സിഐടിയു, എഐടിയുസി, ഐഎൻടിയുസി തുടങ്ങി ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ സർവീസുകൾ ഭൂരിഭാഗവും തടസപ്പെട്ടു. ചിലയിടങ്ങില് ബസ് സര്വീസിനായി പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും സമരാനുകൂലികള് തടയുകയായിരുന്നു.
