ബേപ്പൂർ തുറമുഖ വികസനത്തിന് അനുമതി; മലബാറിന്റെ വികസനക്കുതിപ്പിന് വഴിതെളിയുന്നു
Published : February 12, 2026 at 2:41 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ബേപ്പൂർ തുറമുഖം പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസിപ്പിക്കാൻ കേരള മാരിടൈം ബോർഡിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനുമതി നൽകിയതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്തിനൊപ്പമാണ് ബേപ്പൂരും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ആദ്യം തുറമുഖങ്ങളുടെ സാധ്യതാപഠനം നടത്തും. പിന്നാലെ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (DPR) തയാറാക്കി ഓരോ തുറമുഖത്തിനും അനുയോജ്യമായ മാതൃകകൾ രൂപീകരിക്കും.
ബേപ്പൂർ തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ മലബാറിന്റെ വാണിജ്യമേഖല വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. രണ്ടായിരത്തിലേറെ കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ, വൻകിട കണ്ടെയ്നർ ചരക്കുനീക്കം ഉൾപ്പെടെ സജീവമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത് ബേപ്പൂരിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിനൊപ്പം മലബാറിന്റെ വികസനക്കുതിപ്പിനും വഴിയൊരുക്കും.
തുറമുഖത്ത് പുതിയ വാർഫും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം വലിയ കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കാനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. പോർട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി പുതിയ പാലങ്ങളും റോഡുകളും വരുന്നതോടെ ബേപ്പൂർ ഒരു ആധുനിക നഗരമായി മാറുമെന്നാണ് സൂചന. പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമായാൽ വൻകിട കണ്ടെയ്നർ ചരക്കുനീക്കവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും.
സർക്കാർ ഇതിനകം അംഗീകരിച്ച ക്രൂസ് ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായും പോർട്ട് സിറ്റിയായും ബേപ്പൂർ മാറുന്നത് ഗുണകരമാകും. തദ്ദേശവാസികൾക്കുകൂടി പങ്കാളിത്തം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ആലോചന യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പദ്ധതിയുടെ മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക.
പദ്ധതി ബേപ്പൂരിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുറമുഖ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയതോടെ ബേപ്പൂരിന്റെയും മലബാറിന്റെയും വികസനത്തിനും വാണിജ്യ പുരോഗതിക്കും വഴിയൊരുങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കടന്ന് തുറമുഖ നിർമാണം അതിവേഗം സാധ്യമാക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. സംസ്ഥാന മാരിടൈം ബോർഡിനാണ് നിർമാണ ചുമതല.
നിലവിൽ ചരക്കുകൾ കയറ്റിപ്പോകുന്ന 'സാഗർ സാമ്രാജ്', 'സാഗർ യുവരാജ്' എന്നീ ബാർജുകളും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഏതാനും ഉരുകളും മാത്രമാണ് തുറമുഖത്തെത്തുന്നത്. മതിയായ ചരക്കുകൾ ലഭിക്കാതെ ദിവസങ്ങളോളം ഇവ വാർഫിൽ കെട്ടിക്കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കവറത്തി, മിനിക്കോയ്, ആന്ത്രോത്ത്, കൽപേനി, കിൽത്താൻ, അമിനി, കടമത്ത്, ചേത്തലത്ത് എന്നീ ദ്വീപുകളിലേക്കാണ് ഉരുകളിലും ബാർജുകളിലുമായി ബേപ്പൂരിൽനിന്ന് ചരക്കുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്.
ബേപ്പൂരിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം തുറമുഖത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ആഴമില്ല എന്നതാണ്. ചെറുകപ്പലുകളെങ്കിലും തീരത്തണയണമെങ്കിൽ 6 മീറ്റർ ആഴമെങ്കിലും വേണം. ഇത് സാധ്യമാക്കാമെന്ന് പഠനം നടത്തിയവർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, 12 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ ചെളി നീക്കൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും മൂന്നര മീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ പാറ കണ്ടത് തടസ്സമായി. പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തുക പാഴായ അവസ്ഥയാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 50 കോടി രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാറ പൊട്ടിച്ച് ആഴം കൂട്ടാനാകൂ. എന്നാൽ ഫണ്ടില്ലാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് പോർട്ട് ഓഫീസർ ഹരി അച്യുതവാര്യര് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു.
166 ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളും 22 കപ്പൽ ജീവനക്കാരുമാണ് ബേപ്പൂരിലുള്ളത്. ഇവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ദുരിതത്തിലാണ്. ആളും അനക്കവുമില്ലാത്ത തുറമുഖം കാണാൻ കുട്ടികൾ എത്തുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏക ആശ്വാസം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താത്പര്യക്കുറവും ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിമുഖതയുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. പ്രധാനമന്ത്രി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് വികസനം യാഥാർഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ബേപ്പൂരുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമാകണം. അത് ഇരുവിഭാഗത്തിനും ഒരുപോലെ ഗുണകരമായിരിക്കും.
