എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എല്ഡിഎഫ് തന്നെ അധികാരത്തില് വരുമെന്ന് റിയാസ്, തോറ്റാല് മൊട്ടയടിക്കുമെന്ന് അൻവര്
എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും യഥാർത്ഥ ജനവിധിയെ അവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും റിയാസ്
Published : April 30, 2026 at 5:00 PM IST
കോഴിക്കോട്: എക്സിറ്റ് പോളുകൾ കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും നേരത്തെയും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. ബേപ്പൂരിൽ സർവ്വകാല റെക്കോഡ് നേടി എൽഡിഎഫ് വിജയിക്കും. ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പകുതിയിലധികം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാരുള്ള മണ്ഡലത്തിലാണ് താൻ മത്സരിക്കുന്നത്. ബേപ്പൂരിൽ സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് വോട്ട് നേടി എൽഡിഎഫ് വിജയിക്കും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫിന് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.
എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നും യഥാർത്ഥ ജനവിധിയെ അവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. മുൻപ് പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും 2021-ലെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ എം.എൽ.എ പോലും ആകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിശ്വാസമില്ലെന്നും അന്തിമ ഫലം വരുമ്പോൾ ചിത്രം മാറുമെന്നും റിയാസ് വ്യക്തമാക്കി. "എക്സിറ്റ് പോളുകൾ അല്ല, യഥാർത്ഥ ഫലമായ 'എക്സാക്റ്റ് പോൾ' മെയ് 4-ന് അറിയാം" എന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചത്.
മൊട്ടയടിക്കുമെന്ന് അൻവര്
ബേപ്പൂരിൽ റിയാസ് വിജയിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ മൊട്ട അടിച്ചു കമ്മലിട്ട് നടക്കും എന്നായിരുന്നു പി വി അൻവറിൻ്റെ മറുപടി. മറിച്ചുസംഭവിച്ചാൽ റിയാസ് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നും അൻവർ ചോദിച്ചു. അതേസമയം ബേപ്പൂരിൽ വിജയം ഉറപ്പ് എന്ന് പി വി അൻവർ പറഞ്ഞു. 65000ത്തിന് മുകളിൽ റിയാസിന് വോട്ട് കിട്ടില്ല.
ഇപ്പോഴും വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി എന്നാണ് റിയാസ് പറയുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ അടക്കം അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് ബിജു പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു. എന്താണ് റിയാസ് മറുപടി പറയാത്തത് എന്നും അൻവർ ചോദിച്ചു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും 10000 വോട്ട് പിണറായി വിരുദ്ധവോട്ട് ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെ എൽഡിഎഫ് തോൽവിക്ക് കാരണം റിയാസ് ആണെന്നും അൻവർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം അല്ല നടന്നത്. പിണറായിക്ക് എതിരായ ജനങ്ങളുടെ ഏകീകരണം ആണ് നടന്നത്. മതേതര വിശ്വാസികൾ എല്ലാം യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ഇടത് വോട്ടുകളും ഉണ്ട്. ബേപ്പൂരിൽ 25000 വോട്ടിന് ജയിക്കുമെന്നും അൻവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
