ബേപ്പൂർ എന്ന 'ചുവന്ന ഹല്വ'; റിയാസിന് മധുരിക്കുമോ ഇത്തവണ? കട്ടയ്ക്ക് അൻവർ 'ഇസം'
എല്ഡിഎഫിന്റെ ഉരുക്ക് കോട്ട, ഗോദയില് മുഹമ്മദ് റിയാസ്. അൻവർ ഇസം കൊണ്ട് പൊളിക്കാനാകുമോ ബേപ്പൂർ?
Published : May 3, 2026 at 2:53 PM IST
39 വർഷമായി എൽഡിഎഫിന്റെ കോട്ടയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം. നഗര, തീരദേശ, തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് എല്ഡിഎഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് ബേപ്പൂരിലെ എല്ഡിഎഫിന്റെ കരുത്ത്. ഫറോക്ക്, രാമനാട്ടുകര നഗരസഭകളും, ബേപ്പൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ- നല്ലളം, കടലുണ്ടി എന്നീ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം.
1967ലും 1970ലും സിപിഎമ്മിന്റെ കെ ചാത്തുണ്ണിയാണ് ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചത്. എന്നാല് 1977ൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻപി മൊയ്തീനിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ബേപ്പൂർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. 1980ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മൊയ്തീൻ ജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തി. 1982 മുതൽ എൽഡിഎഫിന്റെ കുത്തകയാണ് ബേപ്പൂർ. 1982ല് എൽഡിഎഫിന്റെ കെ മൂസ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചു. 1987, 1991, 1996 വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച സിപിഎം നേതാവ് ടികെ ഹംസയാണ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയത്.
2001ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം പ്രതിനിധി വികെസി മമ്മദ് കോയയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ജയം. 2006ലും 2011ലും എളമരം കരീമാണ് ബേപ്പൂരിൽ വിജയിച്ചത്. 2011ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദം മുൽസിയെ 5,316 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് എളമരം കരീം വിജയിച്ചത്. 60,550 വോട്ടുകളാണ് എളമരം കരീം നേടിയത്. എതിർ സ്ഥാനാർഥി ആദം മുൽസി 55,234 വോട്ടുകളും നേടി. 2011ൽ ബിജെപി 11,040 വോട്ടുകൾ നേടി.
2016 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച വികെസി മമ്മദ് കോയ വീണ്ടും എംഎൽഎ ആയി. കോൺഗ്രസിന്റെ ആദം മുൽസിയെ 14,363 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മമ്മദ് കോയ ബേപ്പൂർ ഉറപ്പിച്ചത്. 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപി ബേപ്പൂരില് 27,958 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു. 1977ലും 1980ലും എൻപി മൊയ്തീൻ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ജയിച്ചത് ഒഴിച്ചാൽ കോണ്ഗ്രസിന് ഒരിക്കല് പോലും ബേപ്പൂർ പിടിക്കാനായിട്ടില്ല. 1991ൽ പരസ്യമായ കോലീബി (കോൺഗ്രസ്– ബിജെപി –ലീഗ് സഖ്യം) പരീക്ഷണം നടന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം. കോലീബി സഖ്യത്തോട് എതിരിട്ടും സിപിഎം മണ്ഡലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫിന്റെ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ബേപ്പൂരില് നിന്ന് വിജയിച്ചത്. കോണ്ഗ്രസിന്റെ പിഎം നിയാസിനെ തോല്പ്പിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബേപ്പൂര് ഉറപ്പിച്ചത്. 82,165 വോട്ടുകള് റിയാസ് നേടിയിരുന്നു. പിഎം നിയാസ് 53,418 വോട്ടുകളും നേടി. ബിജെപിയുടെ കെപി പ്രകാശ് ബാബു 26,267 വോട്ടുകളാണ് അക്കൊല്ലം നേടിയത്. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സർക്കാരിലെ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആയിരുന്നു. തന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങള് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് റിയാസ് ഇത്തവണയും ബേപ്പൂരില് ജനവിധി തേടുന്നത്. എതിരാളി ആകട്ടെ സിപിഎം വിട്ട പിവി അൻവറും. യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് അൻവറിന്റെ മത്സരം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മരുമകൻ എന്ന ലേബലില് റിയാസിനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പലകുറി ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. എന്നാല് പാർട്ടിയില് റിയാസിന്റെ അപ്രമാദിത്യം ആണെന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിയാണ് അൻവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നത്.
പല വിവാദ പ്രസ്തനകള് കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങള് കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയനാണ് പിവി അൻവർ. മുൻ തട്ടകമായ നിലമ്പൂർ വിട്ട് ബേപ്പൂരിലേക്കെത്തുമ്പോള് അൻവറിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള് സസ്പെൻസ് ആണ്. സിപിഎം വിട്ട നേതാക്കളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സിപിഎമ്മിനെതിരെ തന്നെ പടയൊരുക്കത്തിനും അൻവർ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോറ്റാല് തലമൊട്ടയടിച്ച് കമ്മലിട്ട് കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിലൂടെ താൻ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് റിയാസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച അൻവർ, റിയാസിന്റെ പ്രതികരണം വന്നതോടെ മലക്കം മറിയുകയായിരുന്നു. പ്രകാശ് ബാബുവാണ് ബേപ്പൂരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. ഇടതിന്റെ ഫിക്സഡ് മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നായ ബേപ്പൂരില് ഇത്തവണ മത്സരം കടുത്തതാണ്. സിപിഎമ്മിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച അൻവറിന് ബേപ്പൂരില് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
