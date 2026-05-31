അടങ്ങാത്ത പുസ്തകപ്രേമം, ട്രെക്കിങ്ങും യാത്രകളും ഇഷ്ടം, 62ൻ്റെ നിറവില് വിഡി സതീശൻ, അറിയാം രാഷ്ട്രീയത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ജീവിതം
Published : May 31, 2026 at 9:40 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭയിലെ മൂർച്ചയേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ, അണയാത്ത രാഷ്ട്രീയ വീര്യം, ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി കേരളത്തിൻ്റെ അമരത്തെത്തിയ അസാധാരണമായ സംഘാടക മികവ് മലയാളികൾക്ക് വി. ഡി. സതീശൻ എന്നാൽ ഇതാണ്. എന്നാൽ, കാമറക്കണ്ണുകൾക്കും കനൽവഴികൾ നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ചതുരങ്കങ്ങൾക്കുമപ്പുറം, പുസ്തകങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരനും, പ്രകൃതിയിലേക്ക് ട്രെക്കിംഗ് നടത്താനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രികനും, കുടുംബത്തിന് വലിയ വില നൽകുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് തൻ്റെ 62-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള ആ മനോഹരമായ ജീവിതകാഴ്ചകളിലേക്ക്...
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകളുടെയും ചടുലമായ ശൈലിയുടെയും പര്യായമാണ് അഡ്വ. വി. ഡി. സതീശൻ. നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്ന് ഭരണസിംഹാസനത്തിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് എത്തിയ ഈ ജനനായകൻ ഇന്ന് (മെയ് 31) തൻ്റെ 62-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ ഗൃഹപാഠത്തോടെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളും, ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലെ സജീവമായ ഇടപെടലുകളുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനതായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാക്കിയത്.
വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക്
1964 മേയ് 31-ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നെട്ടൂരിൽ കെ. ദാമോദര മേനോൻ്റെയും വി. വിലാസിനി അമ്മയുടെയും മകനായാണ് വി. ഡി. സതീശൻ്റെ ജനനം. വിദ്യാലയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം കെ.എസ്.യു-വിലൂടെയാണ് പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ, എൻ.എസ്.യു ദേശീയ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നേതൃപാടവം തെളിയിച്ചു.
തുടർന്ന് അഭിഭാഷക വേഷമണിഞ്ഞ അദ്ദേഹം, നിയമരംഗത്തും മികവ് പുലർത്തി. എന്നാൽ ജനസേവനത്തിനായുള്ള നിയോഗം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
പറവൂരിൻ്റെ പ്രിയങ്കരൻ; കേരളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം
2001-ൽ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് വി. ഡി. സതീശൻ ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ, കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലമായി പറവൂരുകാർക്ക് മറ്റൊരു പ്രതിനിധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. തുടർന്നുണ്ടായ എല്ലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹം വിജയം ആവർത്തിച്ചു.
നിയമസഭയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങൾ വസ്തുതകളുടെയും കണക്കുകളുടെയും പിൻബലത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം കാണിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബി അഴിമതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ജനവിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം സഭയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു.
നയതന്ത്രജ്ഞനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
2021-ൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ചുമതലയേറ്റതോടെയാണ് വി. ഡി. സതീശന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുന്നത്. 'സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിപക്ഷം' എന്ന ശൈലി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അദ്ദേഹം, സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നാടിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകാനും മടിച്ചില്ല. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും സഭയ്ക്കകത്തും അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ മാന്യതയും പ്രബുദ്ധതയും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.
പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം, പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ
തീക്ഷ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ്. ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള വികസന നയങ്ങളും, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ സമീപനങ്ങളും, പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമാകാനുള്ള ആർജ്ജവവും അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു.
വായിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ജനനായകൻ, തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ എപ്പോഴും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു.
പുസ്തകങ്ങളും മലകയറ്റവും; മനസ്സുതുറക്കുന്ന ഹോബികൾ
ഏത് കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലും വി. ഡി. സതീശൻ തന്റെ ഹോബികൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്. നിയമസഭയിലെ കൃത്യമായ വിവരശേഖരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിനോദങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
അടങ്ങാത്ത പുസ്തകപ്രേമം
സതീശൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി വായനയാണ്. സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്നു. ഈ വായനാശീലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വാഗ്മികളിലൊരാളാക്കി മാറ്റിയത്. അദ്ദേഹം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ട്രെക്കിംഗും യാത്രകളും
തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനല്ല, മറിച്ച് ഊർജ്ജം സംഭരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം യാത്രകളെ കാണുന്നത്. കുന്നുകളും മലകളും കയറുന്ന 'ട്രെക്കിംഗ്' അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെയിഷ്ടമുള്ള വിനോദമാണ്. പ്രകൃതിയോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം യാത്രകൾ വലിയ മാനസിക ഉന്മേഷം നൽകുന്നതായി അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിയമ ബിരുദവും (LLM) സോഷ്യോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയുമുള്ള സതീശൻ, തൻ്റെ അറിവിനെയും വിനോദങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജനസേവനവുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അപൂർവ്വം നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. അച്ഛനെന്ന നിലയിലും വായനക്കാരനെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം പുലർത്തുന്ന ഈ ലാളിത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അണികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നത്.
തണലായി നിൽക്കുന്ന കുടുംബം
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയ ചതുരംഗക്കളികളിൽ സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ലൈംലൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റിനിർത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എറണാകുളം നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായ സതീശൻ്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിശബ്ദമായൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട്.
ഭാര്യ ആർ. ലക്ഷ്മിപ്രിയ: രാഷ്ട്രീയ പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്നോ കാമറക്കണ്ണുകളിൽ നിന്നോ പൊതുവെ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മിപ്രിയ, സതീശൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും കരിയറിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കരുത്താണ്.
മകൾ ഉണ്ണിമായ: അച്ഛൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന മകളാണ് ഉണ്ണിമായ. തൻ്റെ കടുത്ത സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ മകളുടെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻപ് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ വേളയിൽ സഭയിലെത്തിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
"ജനപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള വികസനവും സമാധാനപൂർണ്ണമായ ഭരണവുമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം." - വി. ഡി. സതീശൻ... കേരളത്തെ പുതിയ വികസന കുതിപ്പുകളിലേക്ക് നയിക്കാൻ അഡ്വ. വി. ഡി. സതീശന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു!