ETV Bharat / state

സ്റ്റോക്കില്‍ കുറവ്; ബെവ്കോയുടെ സിസിടിവിയില്‍ കണ്ടത് അരയില്‍ തിരുകി മദ്യം കടത്തുന്ന ദൃശ്യം, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്

ഇടയ്ക്കിടെ സ്റ്റോക്കിൽ മദ്യകുപ്പിയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്താറുണ്ടെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പിശകായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും തങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും പണമെടുത്ത് അടക്കാറാണ് പതിവെന്നും മാനെജർ പ്രതികരിച്ചു.

BEVCO CCTV Liquor Bottle Kerala Police
BEVCO THEFT VIDEO (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്‍റെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ പ്രീമിയം ഔട്ട് ലെറ്റിൽ നിന്നും മദ്യം
അരയിൽ തിരുകി മോഷണം നടത്തിയ ആളിൻ്റെ ദൃശ്യം പുറത്ത് വിട്ട് പൊലീസ്. നവംബർ നാലിന് വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിയോടെ വെള്ള ഷർട്ടും മുണ്ടും ധരിച്ച ഒരാൾ ഷോപ്പിൽ കടന്ന് ഓഫിസേഴ്സ് ചോയ്‌സ് വിസ്‌കി (Officers Choice Whisky) 750 എം.എൽ ഒരു ബോട്ടിലും എംസി വിഎസ്‌ഒപി (MC VSOP) 1000 എം.എൽ ഒരു ബോട്ടിലും എടുത്ത് ബിൽ അടിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ് വ്യക്തിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ എം സി വി എസ് ഒ പി 1000 എം.എൽ മദ്യം അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ഓഫീസേഴ്സ് ചോയ്സ് വിസ്കിയുടെ 750 എം.എൽ ബോട്ടിൽ വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞുവെന്നാണ് പറയുന്നത്.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷോപ്പ് ഇൻചാർജ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

BEVCO THEFT VIDEO (ETV Bharat)

സംശയം തോന്നിയാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യം പരിശോധിച്ചത്. ഇതിലാണ് ഇയാൾ അരയിൽ മദ്യകുപ്പി തിരുകി വെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതെന്ന് ഔട്ട് ലെറ്റ് മാനെജർ പറയുന്നു.
ഇടയ്ക്കിടെ സ്റ്റോക്കിൽ മദ്യകുപ്പിയുടെ കുറവ് കണ്ടെത്താറുണ്ടെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പിശകായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും തങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും പണമെടുത്ത് അടക്കാറാണ് പതിവെന്നും മാനെജർ പ്രതികരിച്ചു.

നേരത്തെയും പല ബെവറേജസ് ഔട്ട്‍ലെറ്റിലെ മദ്യം മോഷണം പോയിരുന്നു. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദ്യം വാങ്ങാൻ എന്ന വ്യാജേന അമ്പലപ്പുഴ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എത്തിയ പ്രതികൾ റാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മദ്യകുപ്പികൾ മോഷ്ടിച്ച് അരയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയിരുന്നു.

BEVCO CCTV Liquor Bottle Kerala Police
BEVCO THEFT VIDEO (ETV Bharat)

രാത്രിയിൽ കണക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മദ്യക്കുപ്പികൾ നഷ്ടമായത് ഉദ്യഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടത്. ഇതോടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. മാനെജരുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പോലിസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
7500ഓളം രൂപ വില വരുന്ന ഒൻപത് കുപ്പി വിദേശ മദ്യമാണ് അന്ന് പ്രതികൾ മോഷ്ടിച്ചത്. പ്രതികളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് കേസിൽ നിർണായകമായത്.

Also Read: കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങിയ ഒറ്റയാനെ തുരത്താൻ കുങ്കിയാനകൾ; ദൗത്യവുമായി വനംവകുപ്പ്

TAGGED:

BEVCO
CCTV
LIQUOR BOTTLE
KERALA POLICE
BEVCO THEFT VIDEO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.