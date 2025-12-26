ക്രിസ്മസ് ബമ്പര് കുടി 332 കോടി; കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള് 53.08 കോടി കൂടുതല്
ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് സീസണിലെ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി 332. 62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യ വില്പ്പനയാണ് ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെയും വെയര് ഹൗസുകളിലൂടെയും നടന്നത്.
Published : December 26, 2025 at 7:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്ഷത്തെ ക്രിസ്മസ് മദ്യ വില്പ്പനയുടെ കണക്കുകള് ബിവറേജസ് കോര്പ്പറേഷന് പുറത്തു വിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് സീസണില് വിറ്റഴിച്ചതിനേക്കാള് 53.08 കോടി രൂപയുടെ അധിക വില്പ്പനയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്. ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് സീസണിലെ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി 332. 62 കോടി രൂപയുടെ മദ്യ വില്പ്പനയാണ് ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെയും വെയര് ഹൗസുകളിലൂടെയും നടന്നത്. ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് വിറ്റത് 224 കോടിയുടെ മദ്യമാണ്.
ഡിസംബര് 22, 23, 24, 25 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന മദ്യവില്പ്പനയുടെ കണക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ക്രിസ്മസ് സീസണില് 279.54 കോടിയുടെ മദ്യ വില്പ്പനയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളില് നടന്നത്. ചാലക്കുടി ബെവ്കോ ഔട്ടലെറ്റാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് വില്പ്പനയില് മുന്നില്. 78.90 കോടി രൂപയാണ് വരുമാനം. തിരുവനന്തപുരം പഴയ ഉച്ചക്കട ഔട്ടലെറ്റാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഇവിടെ ഡിസംബര് 24 ന് 68.73 കോടി രൂപയുടെ വില്പ്പനയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്.
ഡിസംബര് 24ന് ഉയര്ന്ന മദ്യ വില്പ്പന നടന്ന ഔട്ട് ലെറ്റുകള് ഇവയാണ്
ചാലക്കുടി-78.90 കോടി, പഴയ ഉച്ചക്കട-68.73 കോടി, ഇടപ്പള്ളി-66.92 കോടി, ചങ്ങനാശേരി-65.07 കോടി, മഞ്ചപ്ര-61.62 കോടി, ഇരിങ്ങാലക്കുട-59.29 കോടി, തൃശൂര് മനോരമ ജംഗ്ഷന്-58.99 കോടി, കൊല്ലം കാവനാട്-56.63 കോടി, നോര്ത്ത് പരവൂര്-56.63 കോടി, കട്ടപ്പന-54.44 കോടി.
അതേസമയം ബെവ്കോയുടെ മദ്യക്കുപ്പികൾ തിരികെ വാങ്ങുന്ന പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ 20 രൂപ അധികം വാങ്ങുകയും കാലിക്കുപ്പി തിരികെ നൽകുമ്പോൾ പണം തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി. പരമാവധി കുപ്പികൾ എല്ലാവരും തിരികെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതിയെന്നും ബെവ്കോ എംഡി ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പൂർണ്ണ തോതിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായാണ് ബെവ്കോ ഇതിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം ഓണക്കാലത്ത് 12 ദിവസംകൊണ്ട് മലയാളി കുടിച്ചത് 920.74 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണക്കാലത്തെ 824.07 കോടി രൂപയുടെ വിൽപന മറികടന്നാണ് ഇക്കുറി റെക്കോർഡ്. 9.34 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് വിൽപനയിലുണ്ടായത്. അത്തം മുതൽ മൂന്നാം ഓണം വരെയുള്ള ദിവസത്തെ കണക്കാണ് ബെവ്കോ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നത്. തിരുവോണ ദിവസം മദ്യക്കടകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല.
