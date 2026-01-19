'ഓൾ ആർ മൈ സ്റ്റുഡൻ്റസ്'; സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ മികച്ച നടിനടന്മരായി ജിനോ ജോസിൻ്റെ ശിഷ്യമാർ
ജിനോ ജോസ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഭാഷ, പോക്ക്, തട്ടം എന്നീ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചവർക്കാണ് പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചത്.
Published : January 19, 2026 at 8:16 PM IST
തൃശൂർ: അറുപത്തി നാലാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അധ്യാപകനും സിനിമാ, നാടക പ്രവർത്തകനുമായ ജിനോ ജോസും ശിഷ്യന്മാരും ചേർന്നാണ് മികച്ച നടീ നടന്മാർക്കുള്ള പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗങ്ങളിലായി ആറു പേർക്കാണ് മികച്ച അഭിനേതാക്കൾക്കുള്ള പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചത്.
ഇതിൽ നാലു പേരും ജിനോ ജോസിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച മൂന്ന് നാടകങ്ങളാണ് കലോത്സവ വേദിയിൽ ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഭാഷ എന്ന നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഫിദൽ ഗൗതമാണ് മികച്ച നടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മേമുണ്ട ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ഫിദൽ.
ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ കണ്ണൂർ എടൂർ സെൻ്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ അവതരിപ്പിച്ച പോക്ക് എന്ന നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച അന്ന റോസാണ് മികച്ച നടിയായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതേ നാടകത്തിലെ ഫ്ലെവിൻ മികച്ച നടനായും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മേമുണ്ട ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ അവതരിപ്പിച്ച തട്ടം എന്ന നാടകത്തിലെ അഭിനയത്തിന് വിജയ് മികച്ച നടനായും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്ക്കാരം എടൂർ സെൻ്റ് മേരീസ് എച്ച്എസ് സ്കൂളിലെ ഫ്ലെവിൻ, മേമുണ്ട എച്ച്എസ് സ്കൂളിലെ വിജയ് എന്നിവർ പങ്കിടുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ എടൂർ സെൻ്റ് മേരീസ് എച്ച്എസ് സ്കൂളിലെ തന്നെ അന്ന റോസ്, കൊളത്തൂർ നഷണൽ എച്ച്എസ് സ്കൂളിലെ അനാമികയും മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്ക്കാരം പങ്കിട്ടു. സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജിനോ ജോസഫ് രചനയു സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച നാടകങ്ങളെല്ലാം സമകാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. അതേസമയം സാമ്പ്രദായിക രീതികളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നടക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വമായവമായ ശ്രമങ്ങൾ ഒരോ നാടകത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു.
ശിഷ്യമാർ നാലും കപ്പടിച്ചു
ജിനോജോസഫിൻ്റെ കാലോചിതമായ രചനയും വേറിട്ട അവതരണ രീതിയുമാണ് ശിഷ്യമാരെ പുരസ്ക്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹരാക്കിയത്. ഈയൊരു പുരസ്ക്കാര നേട്ടം ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണെന്ന് ജിനോ ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സ്ഥിരമായി സ്കൂൾ നാടക മത്സരങ്ങളിൽ പരിശീലകൻ്റെ റോളിലുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു കലോത്സവത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ നാലുപേരെ മികച്ച അഭിനേതാക്കളായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യാമായാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്രത്തിന് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കാലത്ത്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് രചനകൾ നിർവഹിക്കാറുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷമായി ഒരു മത വിശ്വാസത്തേയോ, രാഷ്ട്രീയത്തേയോ പരമാർശിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. പറയാനുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറയുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ ഇതൊരു അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ലന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കലോത്സവങ്ങളിലെ അഭിനയ രംഗത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങളും, പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്നും ജിനോ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
നാടകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമാകാലിക വിഷയങ്ങൾ
ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭാഷയെന്ന നാടകം യുദ്ധം കുട്ടികളിലുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവും, വേദനയുമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇത് ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ സാഹചര്യം ഒരു പോലെയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. സ്നേഹത്തിന് ഭാഷകളുടെ അതിർ വരമ്പുകളിലെന്നും, അതിനപ്പുറമാണ് മനുഷ്യത്വവും ആർദ്രതയുമെന്നും ഈ നാടകത്തിലൂടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു ജിനോ ജോസഫ്.
മറ്റൊരു നാടകമായ പോക്ക് ചർച്ച ചെയ്തത് കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുന്നതോടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയും, അവിടെ തന്നെ തുടരുന്ന സാഹചര്യവും, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളുമാണ് ഈ നാടകം ചർച്ച ചെയ്തത്. ജിനോയുടെ മറ്റൊരു നാടകമായ തട്ടം എന്ന നാടകം, തട്ടമിട്ട് സ്കൂളിലെത്തിയ തെയ്യം കലാകാരൻ്റെ മകളുടെ കഥയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
തട്ടമിട്ട് സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ പ്രതിഷേധവും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമുണ്ടാക്കുന്നു. ഒടുക്കം ഒരു കൂട്ടമാളുകളുകൾ കുട്ടിയുടെ തട്ടം വലിച്ച് കീറിയതോടെയാണ് അവർ അറിയുന്നത്, ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തുടർന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോയതിനാലാണ് കുട്ടി തട്ടമിട്ട് സ്കൂളിലെത്തിയതെന്ന്. ഹിജാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചർച്ചയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജിനോ ജോസഫ് ഇത്തരമൊരു വിഷയം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലൂടെ അരങ്ങിലെത്തിച്ചത്.
നാടകത്തിനായി കളരി പഠനം; മികച്ച നടിയായി തിളങ്ങി മലപ്പുറം സ്വദേശി
സദസിനായാകെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇരവി എന്ന നാടകത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു അനാമിക ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച നടിയായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അനാമിക നാടകത്തിനായി കളരിയഭ്യസിക്കുകയും, ഉദ്യോഗജനകമായ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ വേദിയിലവതരിപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന നാടകം അവതരിപ്പിച്ചത് നാഷണൽ എച്ച്എസ് സ്കൂൾ കൊളത്തൂരിലെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. അപ്പീൽ വഴി മത്സരത്തിനെത്തിയ ഈ ടീമിന് ജില്ലയിൽ എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ടീമിനെ മറികടക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ശിഖിൽ ഗിരി സംവിധാനവും ഹരിലാൽ ബത്തേരി രചനയും നിർവഹിച്ച നാടകമാണ് ഇരവി. നാഷണൽ എച്ച് എസ് സ്കൂൾ കൊളത്തൂരിലെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ അനാമിക ബിജു, പ്രജുഷ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്.
