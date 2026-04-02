തകർന്ന കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക യുഡിഎഫിന്റെ ലക്ഷ്യം; പ്രകടനപത്രികയുടെ കാതൽ ജനക്ഷേമമെന്ന് ബെന്നി ബഹനാൻ
യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. കൂടാതെ, കർണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ കേരളത്തിലും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും.
Published : April 2, 2026 at 7:33 PM IST
എറണാകുളം: പത്തുവർഷത്തെ ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിലൂടെ സമസ്ത മേഖലകളിലും തകർന്നടിഞ്ഞ കേരളത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് യു.ഡി.എഫിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യു.ഡി.എഫ് മാനിഫെസ്റ്റോ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബെന്നി ബഹനാൻ എം.പി. നാടിന്റെ പുരോഗതിയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് യു.ഡി.എഫ് പ്രകടനപത്രികയുടെ കാതലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ ഇ.ടി.വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും പണമല്ല, മറിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആർജ്ജവത്തോടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ പണം സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് കൊച്ചി വിമാനത്താവളം, കൊച്ചി മെട്രോ, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുമെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചവർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ കെ. കരുണാകരൻ, എ.കെ. ആന്റണി, ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നീ നേതാക്കളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഇവയെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയെന്നും പാർലമെന്ററി സമിതി പ്രതിനിധിയായി രാജ്യത്തെ വിവിധ മെട്രോകൾ സന്ദർശിച്ച തനിക്ക് ഇത് നേരിട്ട് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ പത്തുവർഷം മുമ്പ് ലൈറ്റ് മെട്രോ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അത് കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി.
എന്നാൽ യു.ഡി.എഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ ചരിത്രമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. കൂടാതെ, കർണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ കേരളത്തിലും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക.
സിൽവർ ലൈനും റെയിൽവേ വികസനവും
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ യു.ഡി.എഫ് തുടക്കം മുതൽ എതിർക്കുന്നു. അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സിൽവർ ലൈനിനായി നോട്ടീസ് നൽകിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഡിനോട്ടിഫൈ ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള റെയിൽ പാതകളിലെ വളവുകൾ നിവർത്തിയും മൂന്നാം റെയിൽപാത നിർമ്മിച്ചും റെയിൽവേയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തും. അങ്കമാലി - ശബരി റെയിൽവേ പദ്ധതി മുടങ്ങിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥ കാരണമാണ്. യു.ഡി.എഫ് എം.പിമാരുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഈ പദ്ധതി വീണ്ടും റെയിൽവേയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നത്.
അമ്മമാരെയും യുവാക്കളെയും ചേർത്തുപിടിക്കും
കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷത്തെ വിശദമായ ആശയരൂപീകരണത്തിലൂടെയാണ് പ്രകടനപത്രിക തയ്യാറാക്കിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരായ അമ്മമാരെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'അമ്മമനസ്സ്', 'യുവശ്രീ' തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നും ബെന്നി ബഹനാൻ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാകും യു.ഡി.എഫ് പ്രചാരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
Also Read: മണ്ഡലം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡ്; മത്സരിക്കുന്നത് തൻ്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ്