തൊഴിലുടമയുടെ മകളുമായി പ്രണയം; മലയാളി യുവാവിനെ ബെംഗളൂരുവില്‍ അടിച്ചുകൊന്നു: അറസ്റ്റ്

തൊഴിലുടമയുടെ മകളുമായി പ്രണയം; മലയാളി യുവാവിനെ ബെംഗളൂരുവില് അടിച്ചുകൊന്നു: അറസ്റ്റ്
പട്ടാമ്പി തിരുവേഗപ്പുറ ചെമ്പ്ര സ്വദേശി കരിപ്പാലി സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മകൻ കിരണാണ് മരിച്ചത്. കർണാടക സ്വദേശി ആനന്ദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : November 4, 2026 at 8:44 PM IST
പാലക്കാട്: "ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ഇൻസ്റ്റയിൽ എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മെസേജ് വന്നു . എട്ടന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് വിളിച്ച് നോക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ആ മെസേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വല്ല്യേട്ടനെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ വല്ല്യേട്ടനാണ് പറയുന്നത് ഏട്ടൻ പോയി എന്ന്...", ബെംഗളൂരുവിൽ അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട കിരണിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വാക്കുകളാണിത്.
ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ആ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. പട്ടാമ്പി തിരുവേഗപ്പുറ ചെമ്പ്ര സ്വദേശി കരിപ്പാലി സിദ്ധാർഥൻ്റെ മകൻ കിരണിനെ കർണാടക സ്വദേശി ആനന്ദ് അടിച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കിരണിൻ്റെ പെൺ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആനന്ദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷമായി ആനന്ദിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തില് ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു കിരണ്. കിരണിൻ്റെ സഹോദരന് ഹൃതിക്കും ഇതേ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. കിരണിനെ രണ്ട് ദിവസമായി ബെംഗളുരുവിൽ നിന്ന് കാണാതായിരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ആനന്ദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിരണിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്.
ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയില് തൊഴിലുടമയായ ആനന്ദിൻ്റെ 19 വയസുള്ള മകളെ പരിചയപ്പെട്ട കിരണ് പിന്നീട് പ്രണയത്തിലാവുകയായിരുന്നു. മൈസൂരുവില് പഠിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടി ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് അവധിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച കിരണിനെയും മകളെയും വീടിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
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ഇതില് പ്രകോപിതനായ ആനന്ദ്, മകളെ ബന്ധു വീട്ടിലാക്കിയ ശേഷം ബാറ്റും പൈപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കിരണിനെ ക്രൂരമായി മര്ദിക്കുകയായിരുന്നു. അടിവയറ്റില് ശക്തമായ ചവിട്ടേറ്റ കിരണ് കുഴഞ്ഞ് വീണപ്പോള് ആനന്ദ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയില് കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചത്. എന്നാല് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും കിരണ് മരച്ചിരുന്നു.
ഇന്നലെ രാത്രി 12.30നാണ് ഞങ്ങൾ സംഭവം അറിയുന്നതെന്ന് വാര്ഡ് മെമ്പര് പ്രമോദ് പറഞ്ഞു. കൊപ്പം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാര്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നും നേരിട്ട് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കിരണിൻ്റെ ബന്ധുക്കള് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രമോദ് പറഞ്ഞു.
അവർ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിരണിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്താണ് അവൻ താമസിക്കുന്നത്. സഹോദരൻ അവിടെയില്ലാത്ത സമയത്താണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. സംഭവ സമയം സഹോദരൻ യുപിയിലാണുള്ളത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ പറഞ്ഞു. കൊലപാതക വിവരം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ യെലഹങ്ക പൊലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. കിരണിൻ്റെ മൃതദേഹം യെലഹങ്ക സര്ക്കാര് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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