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''സർക്കാർ മാറി, പുതിയ പഞ്ചായത്തും വന്നു'' ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രതീക്ഷിച്ച് വീട് പൊളിച്ചവർ പെരുവഴിയിൽ

സർക്കാരിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും അനാസ്ഥയും കാരണം അർഹരായ പാവങ്ങളുടെ വീടെന്ന സ്വപ്‌നമാണ് ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

LIFE MISSION SUICIDE ATTEMPT LIFE BENEFICIARY SUICIDE ATTEMPT NEDUMKANDAM GRAMA PANCHAYAT
Representative Image (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 4:24 PM IST

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ജോജി ജോൺ

ഇടുക്കി: സ്വന്തമായി ഉറപ്പുള്ളൊരു വീടെന്ന സ്വപ്‌നം കാട്ടി സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്‌ദാനം വിശ്വസിച്ച് തലചായ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക കൂര പൊളിച്ചുമാറ്റി. ഒടുവിൽ മാസങ്ങൾ പലത് പിന്നിട്ടിട്ടും അടുത്ത ഘഡു തുക ലഭിക്കാതായതോടെ വഴിയിലായ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരും പ്രതിഷേധവുമാണ് നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമൂഹം കണ്ടത്. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ മനംനൊന്ത് കഴുത്തിൽ മുറുക്കാൻ കയറുമായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയ ഗൃഹനാഥൻ്റെ കാഴ്‌ച കണ്ടുനിന്നവരുടെ നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു.

പഴയ വീട് പൊളിച്ചു; പ്രതീക്ഷകൾ തറയിലൊതുങ്ങി

നെടുങ്കണ്ടം കുന്നുകുഴി മാധവപ്പള്ളി ഷൈല - ഹരിദാസ് ദമ്പതിമാർക്കാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത്. വർഷങ്ങളായുള്ള അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടെന്ന സ്വപ്‌നം പൂവണിയാൻ പോകുന്നുവെന്ന സന്തോഷത്തിൽ ആദ്യ ഘഡുവായി ലഭിച്ച 48,000 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ വീട് പൊളിച്ചുമാറ്റി.

ആത്മഹത്യ ഭീഷണിയുമായി ലൈഫ് ഗുണഭോക്താവ് (ETV Bharat)

പുതിയ വീടിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ, അവിടെ തീർന്നു ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ. തറ പണി പൂർത്തിയായി മാസങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടാം ഘഡു തുക അനുവദിക്കാൻ ലൈഫ് മിഷൻ അധികൃതരോ പഞ്ചായത്തോ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ആരോപണം.

ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് പൊളിച്ചുമാറ്റിയതോടെ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് താത്കാലിക ഷെഡിലും ബന്ധുവീടുകളിലുമായി അലയേണ്ട അവസ്ഥയിലായി ഈ കുടുംബം. ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങി കാലുതേഞ്ഞിട്ടും അധികൃതരിൽ നിന്ന് കല്ലുവെച്ച നുണകളും വാഗ്‌ദാനങ്ങളും മാത്രം മറുപടിയായി ലഭിച്ചതോടെയാണ് കുടുംബനാഥനായ ഹരിദാസ് ജീവനൊടുക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

"ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ചെറിയ ഒരു ഷെഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. എൻ്റെ മകനെയും മകളെയും ഞാൻ വാടകക്ക് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5,000 രൂപയാണ് വാടക. ആറ് മാസമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. രണ്ട് മുറി പണിയാനുള്ള പണമെങ്കിലും ഇവർ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് തരാം നാളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്", എന്ന് ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു.

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കൈയിൽ കയറുമായി പഞ്ചായത്ത് വളപ്പിൽ ഹരിദാസ് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെ ജീവനക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും പരിഭ്രാന്തരായി. തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്യാമള വിശ്വനാഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇയാളുമായി അടിയന്തര ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു. കുടിശ്ശികയായ തുക എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഉറപ്പിൻമേലാണ് ഒടുവിൽ ഹരിദാസ് പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി മടങ്ങിയത്.

"2025ലാണ് ഷൈലജ-ഹരിദാസ് ദമ്പതികൾക്ക് വീടിന് എഗ്രിമെൻ്റ് വച്ചതും തറക്കെട്ടനായി പണം നൽകിയതും അത് അനുസരിച്ച് തറ കെട്ടിയതും. പുതിയ സർക്കാരും പുതിയ പഞ്ചായത്തും വന്നതിന് അനുസരിച്ച് ലൈഫ് ഭവൻ പദ്ധതിക്ക് താമസമുണ്ടായി. സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് വരാതെ നമ്മുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

സിനിയോരിറ്റി അനുസരിച്ച് ലൈഫിൻ്റെ ഗഡുകൾ കൊടുക്കേണ്ടവരുടെ പേപ്പറുകൾ എല്ലാം ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഷൈലജ ഹരിദാസിൻ്റെ സിനോയിരിറ്റി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. അത് ആവുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വരുമ്പോൾ ഫണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കൊടുക്കുമെന്ന്", എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്യാമള വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.

ജില്ലയിലുടനീളം സമാന ദുരവസ്ഥ

ഇടുക്കി ജില്ലയിലുടനീളം ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ പെട്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ തെരുവാധാരമായ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ സംഭവം. ആദ്യ ഘഡു ലഭിച്ചയുടൻ സ്വന്തം വീട് പൊളിച്ചുമാറ്റി, തറ കെട്ടി പണി പകുതിയിൽ നിർത്തി പണം കിട്ടാതെ കണ്ണീർ വാർക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ.

സർക്കാരിൻ്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും അനാസ്ഥയും കാരണം അർഹരായ പാവങ്ങളുടെ വീടെന്ന സ്വപ്‌നമാണ് ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇനിയെന്നാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ കഴിയുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ലാതെ ദിനങ്ങൾ തള്ളിനീക്കുകയാണ് ഈ നിർധന കുടുംബങ്ങൾ.

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TAGGED:

LIFE MISSION
SUICIDE ATTEMPT
LIFE BENEFICIARY SUICIDE ATTEMPT
NEDUMKANDAM GRAMA PANCHAYAT
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