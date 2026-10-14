ചരിത്രത്താളുകളിലേക്ക് പടവുകയറി സഞ്ചാരികൾ; ബേക്കൽ കോട്ടയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് 3.94 ലക്ഷം പേർ, വരുമാനം 1.01 കോടി
2025 ഏപ്രിൽ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ആണ് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ കോട്ട കാണാനെത്തിയത്. ഏപ്രിലിൽ 42,822 പേരും ഒക്ടോബറിൽ 42,208 പേരും എത്തി
Published : October 14, 2026 at 3:07 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: അറബിക്കടലിൻ്റെ അലയടികൾ തഴുകിനിൽക്കുന്ന, നാല് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഗൗരവമാർന്ന പ്രൗഢിയുള്ള ബേക്കൽ കോട്ട കാണാൻ വീണ്ടും സഞ്ചാരികളുടെ വൻ ഒഴുക്ക്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (2025 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2026 മാർച്ച് 31 വരെ) 3,94,000 സഞ്ചാരികളാണ് ഈ ചരിത്ര സ്മാരകം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയത്. ഇതിൽ 689 വിദേശ സഞ്ചാരികളാണ്. 15 വയസ്സിൽ താഴെ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികളും (ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ) എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വേനലിലും കുളിരായി സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്
2025 ഏപ്രിൽ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ആണ് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ കോട്ട കാണാനെത്തിയത്. ഏപ്രിലിൽ 42,822 പേരും ഒക്ടോബറിൽ 42,208 പേരും എത്തി. മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിനും നാൽപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലായിരുന്നു സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം.
വിദേശ സഞ്ചാരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും എത്തിയത് തണുപ്പുകാലത്താണ്. 2026 ജനുവരിയിൽ 151 ഉം ഫെബ്രുവരിയിൽ 111 ഉം വിദേശികൾ ബേക്കലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം (2024-ൽ) 3,84,008 സഞ്ചാരികളായിരുന്നു ഇവിടെയെത്തിയത്. ബേക്കലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സന്ദർശക അനുപാതം രേഖപ്പെടുത്തിയത് 2018-ലാണ്, 4,60,278 പേർ.
കോട്ടയിൽ കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും ഇതാണ് കോട്ടയെ ഭംഗിയായി നില നിർത്തുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷിത സ്മാരകമാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ബേക്കൽ കോട്ട.
താക്കോൽദ്വാര ആകൃതിയിലെ അത്ഭുത നിർമിതി
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടകളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടകളുള്ളത് കാസർകോട് ജില്ലയിലാണ്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് പണികഴിപ്പിച്ച ബേക്കൽ കോട്ടയെന്ന ചരിത്ര നിര്മിതി ഇന്ന് ജില്ലയുടെതന്നെ മേല്വിലാസമായി നിലകൊളളുന്നു.
പളളിക്കര വില്ലേജില് കടലിനോടു ചേര്ന്നുളള 35 ഏക്കര് സ്ഥലത്താണ് കോട്ട തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. വെട്ടുകല്ലില് തീര്ത്ത 130 അടി ഉയരത്തിലുളള കോട്ടയുടെ ആകൃതി ഒരു താക്കോല് ദ്വാരത്തിനു സമാനമാണ്. 12 മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണ് മതിലുകള് പണിതിട്ടുളളത്. പുരാതനമായ കദംബ രാജവംശമാണ് ഈ കോട്ട നിര്മിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. തുടര്ന്ന് കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാരും, മൈസൂരു രാജാക്കന്മാരും കൈവശപ്പെടുത്തിയ കോട്ട ഒടുവില് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായി.
വലിയ പീരങ്കികള് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന നിരീക്ഷണ ഗോപുരങ്ങളും പടവുകളോടു കൂടിയ ജലസംഭരണിയും തുരങ്കവുമാണ് കോട്ടയില് ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്ന നിര്മിതികള്. കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഒരു ഹനുമാന് ക്ഷേത്രവും ടിപ്പു സുല്ത്താന് നിര്മിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു പളളിയുമുണ്ട്. കോട്ടയില് നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയായി അതിമനോഹരമായ ബേക്കല് കടല്ത്തീരവുമുണ്ട്.
ബേക്കൽ കോട്ട കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ്. അതീവ സംരക്ഷിത പുരാവസ്തു ആയതിനാൽ ഇവിടെ പരിപാടികൾക്കും മേളകൾക്കും അനുമതിയില്ല. എന്നാൽ കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ബേക്കൽ കടൽത്തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാലാമത് 'ബേക്കൽ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റ്' ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടി എത്തുന്നതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിമാനത്താവള നഗരങ്ങൾക്ക് ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രയോജനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ബേക്കലിന് കണ്ണൂർ, മംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നേട്ടം സ്വന്തമാണ്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് 100 കിലോമീറ്ററും മംഗളൂരുവിലേക്ക് 70 കിലോമീറ്ററുമാണ് ദൂരം. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ കൊച്ചിയിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും തിരിച്ചുള്ള യാത്രയും അതിവേഗത്തിലായി. കൂടാതെ, ബേക്കലിൽ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പുള്ളതും ജില്ലയിലെ എവിടേക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുന്നതും സഞ്ചാരികൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്.
തീർന്നില്ല... ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് പഞ്ചനക്ഷത്ര റിസോർട്ടുകളുള്ള ജില്ലയാണ് കാസർകോട്. ബേക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദുമ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിനാണ് ഈ പെരുമ. ഉദുമയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ലളിത് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പായും ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടൽസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് (ഐഎച്ച്സിഎൽ) കീഴിലുള്ള താജ് ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മലാംകുന്നിൽ ഐഎച്ച്സിഎല്ലിൻ്റെ ഗേറ്റ്വേ ബേക്കലുമുണ്ട്. മൂന്നിലുംകൂടി 260-ലധികം മുറികളുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ മറ്റ് ത്രീ-സ്റ്റാർ, ഫോർ-സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളും ലഭ്യമായതിനാൽ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ള താമസസൗകര്യവും കാസർകോട്ട് എത്തുന്നവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന മൈസ് ടൂറിസം കേന്ദ്രമായും ബേക്കൽ മാറുകയാണ്. മൈസ് എന്നാൽ മീറ്റിങ്സ്, ഇൻസെൻ്റീവ്സ്, കോൺഫറൻസസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ് (MICE). ഔദ്യോഗിക സമ്മേളനങ്ങൾക്കും പരിപാടികൾക്കുമൊപ്പം ഇതിനെത്തുന്നവർക്ക് അല്പം വിനോദസഞ്ചാരവുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിളിപ്പാടകലത്തിൽ മൂന്ന് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുള്ളതാണ് 'മൈസ്' ടൂറിസത്തിന് സാധ്യത തുറന്നത്.
കൊച്ചിയും മൂന്നാറും തിരുവനന്തപുരവുമൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ബേക്കൽ ഒരു പുതുമയാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ബേക്കൽ. ഒരുകോടി രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കാണ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങിന് ചെലവഴിക്കുന്നത്. റിസോർട്ടുകൾക്ക് പുറമേ ടൂറിസം വകുപ്പും ഇതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ബേക്കൽ ബീച്ചിൽ കാരവൻ പാർക്കും പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര സമർപ്പണച്ചടങ്ങിനും സാധ്യത
അടുത്ത ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര സമർപ്പണച്ചടങ്ങ് ബേക്കലിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനും സാധ്യത ഏറുന്നുണ്ട്. മികച്ച ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് സമർപ്പണ വേദിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ നർമദയുടെ തീരത്ത് കെവാദിയയിലാണ് മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഭകൾ ഇത്തവണ ദേശീയ ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഈ ചടങ്ങിൽവച്ചാണ് രാജ്യത്തെ മറ്റു ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും അവാർഡ് സമർപ്പണച്ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 72 വർഷത്തെ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തവണ ചടങ്ങ് ഡൽഹിക്കു പുറത്തു സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതിഥികൾക്ക് പട്ടേൽ പ്രതിമയും നർമദ അണക്കെട്ടും സമീപത്തെ ഗാർഡനുമെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ടൂറും ഇതോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത തവണത്തെ ചടങ്ങ് കേരളത്തിൽ വരണമെന്ന ആഗ്രഹം മമ്മൂട്ടിതന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷൻ
മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തെലുങ്ക് സിനിമകളുടെയും ലൊക്കേഷനായി രാജ്യമാകെ പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് ബേക്കൽ കോട്ട . 1995ൽ മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് ചിത്രം ബോംബെ, 2000- ൽ മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ്, 2001- ൽ പാർത്താലെ പരവശം, 2009- ൽ പഴശ്ശിരാജ, 2011- ൽ ഉറുമി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ബേക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘ബോംബെ’ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് ബേക്കൽകോട്ട ദേശീയശ്രദ്ധ നേടിയത്. ചിത്രീകരണത്തിന്റെ പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സംവിധായകൻ മണിരത്നവും നടി മനീഷ കൊയ്രാളയും ബേക്കലും തളങ്കരയും സന്ദർശിക്കുകയും തെയ്യം കണ്ടുമടങ്ങിയതും ഇവിടേക്ക് സിനിമ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും ആകർഷിച്ചിരുന്നു.
ചരിത്രത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ സംഗമിക്കുന്ന ബേക്കൽ, കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്ന സംഭാവന വലുതാണ്. കടലിൻ്റെ ഇമ്പവും കാറ്റിൻ്റെ തലോടലുമായി സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി ഈ മണ്ണ് എന്നും മായാതെ നിൽക്കും.
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