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കേരളത്തില്‍ ബീഫ് വില കുത്തനെ കൂടി; കാലിച്ചന്ത വിപണികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ, നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ

പല ജില്ലകളിലും ബീഫിന് വില കിലോഗ്രാമിന് 500 രൂപയിലേക്കെത്തി. ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭീമമായ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് കേരളത്തിലെ കാലി ചന്തകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്.

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Ottappalam Vaniyamkulam Cattle market (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 12:00 PM IST

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പാലക്കാട്: കേരളത്തിലേക്ക് കന്നുകാലികളുമായി എത്തുന്ന ലോറികൾ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് തട്ടിയെടുക്കുന്നത് പതിവായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കന്നുകാലി വരവ് കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ബീഫ് വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കന്നുകാലി വിതരണം തടസപ്പെട്ടതാണ് വിപണിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. പല ജില്ലകളിലും ബീഫിന് വില കിലോഗ്രാമിന് 500 രൂപയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്.

ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ സമീപകാലത്ത് ജന്തു ദ്രോഹം ആരോപിച്ച് ലോറിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കന്നുകാലികളെ സംഘടിതമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും കേസെടുത്ത് ഗോശാലകളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാലി ചന്തകളായ വാണിയംകുളം, പെരുമ്പിലാവ്, കുഴൽമന്ദം ഉൾപ്പടെ നൂറിലധികം വരുന്ന ഗ്രാമീണ കാലി ചന്തകളിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ മാംസം, എല്ല്, പാൽ, തോൽ വിപണികളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭീമമായ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാണ് കേരളത്തിലെ കാലി ചന്തകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്.

വാണിയംകുളം ചന്തയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

"അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന സംസ്ഥനമാണ് കേരളം. ഇവിടേയ്‌ക്കെത്തുന്ന കന്നുകാലികളെ ചില ഗോ സുരക്ഷാ ഗുണ്ടകൾ തടയുന്നു. ആക്രമിച്ചും അടിച്ചും വണ്ടികളുടെ ടയറിന് അടിയിൽ കമ്പി തറച്ച പലകകൾ ഇട്ടും എന്നിങ്ങനെയെല്ലാമാണവർ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്" എന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കല്ലിങ്കൽ മുഹമ്മദ്‌കുട്ടി പറയുന്നു.

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"ആന്ധ്രാ, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, ഒഡിഷ, മാഹാരാഷ്‌ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും കന്നുകാലികൾ എത്തുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ പല സംഘടനകളുടെ പേരിൽ ജന്തു ദ്രോഹം, പശുക്കടത്ത് എന്നിവയൊക്കെ ആരോപിച്ച് പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കന്നുകളെ ഗോശാലകളിലേയ്‌ക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ കേരള സർക്കാർ മറ്റ് സംസ്ഥനവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്", സംഘടനാ നേതാവ് എ കെ യൂസഫ് പറയുന്നു.

ഭീമമായ വിലവർധന

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി കന്നുകാലികളുടെ ഭീമമായ വില കാരണം കേരളത്തിലെ ഇറച്ചി മാർക്കറ്റിൽ വില വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജന്തു ദ്രോഹവും പശുകടത്തും ആരോപിച്ച് കന്നുകയറ്റി വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്ത് കേസിൽ അകപ്പെടുത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ കാർഷിക വസ്‌തുവായി പരിഗണിച്ച് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃത സുരക്ഷിതമായി കന്നുകാലികളെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെ ആവശ്യം.

പ്രശ്‌നത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കന്നുകാലി ആൻഡ് മാംസ വ്യാപാര ക്ഷേമ സമിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വാണിയംകുളം ചന്തയിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കല്ലിങ്കൽ മുഹമ്മദ്‌കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. എ കെ യൂസഫ്, ടി എ ആദം, ടി ചെറ്യാപ്പു, കെ സുരേഷ് ബാബു, കെ രാജൻ, എം കെ ഉമ്മർ, മൻസൂർ പുളിക്കൽ, എൻ അബ്‌ദു റഹ്മാൻ മോനു, സക്കീർ ഹുസൈൻ കൊല്ലംങ്കോട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

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