നെഞ്ചൊപ്പം വെള്ളത്തിലും തളരാത്ത കരുണ; ആലപ്പുഴയില് കിടപ്പുരോഗിയെ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുമന്ന് സാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം
വാർഡ് മെമ്പറുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ തകഴി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം നടത്തിയ സാഹസിക ദൗത്യത്തിലൂടെ വിജയമ്മയെ തലവടി ഗവ ഹൈസ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി.
Published : August 3, 2026 at 4:34 PM IST
ആലപ്പുഴ : വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിനിടയിലും മാനവികതയുടെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ഉജ്ജ്വല മാതൃകയായി തകഴി ഫയർഫോഴ്സും പ്രാദേശിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വീടിനുള്ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ കിടപ്പുരോഗിയായ വയോധികയെ നെഞ്ചൊപ്പം വെള്ളത്തിലൂടെ ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം സ്ട്രെച്ചറിൽ ചുമന്ന് സുരക്ഷിത താവളത്തിലെത്തിച്ചു. തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ കണിയാംപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വിജയമ്മയെയാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ഒഴുക്ക് വർധിക്കുകയും വിജയമ്മയുടെ വീട് പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കുടുംബം ദുരിതത്തിലായത്. അനാരോഗ്യത്താൽ കിടപ്പിലായ വയോധികയെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാൻ വീട്ടുകാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പതിനൊന്നാം വാർഡ് അംഗം അജിത്ത് കുമാർ പിഷാരത്ത് വിവരം ഉടൻ തന്നെ തകഴി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു.
സാഹസികമായ ദൗത്യം
വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതിനാൽ വാഹനങ്ങൾക്കോ ബോട്ടുകൾക്കോ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്ട്രെച്ചറിൽ വിജയമ്മയെ കിടത്തി നെഞ്ചൊപ്പം പൊക്കത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സംഘം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ നീരൊഴുക്കും വഴികളിലെ അപകടനിലയും തടസ്സമായെങ്കിലും ഒരടി പോലും പിന്മാറാതെ സേനാംഗങ്ങളും ജനങ്ങളും മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. ഒടുവിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വയോധികയെ സാഹസികമായി ചുമന്ന് തലവടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'2018-ന് സമാനമായ സാഹചര്യം': വാർഡ് അംഗത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത്കുമാർ പിഷാരത്ത് നൽകിയ പ്രതികരണം പ്രദേശത്തെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"കണിയാംപറമ്പിൽ വിജയമ്മയെ വെള്ളം കയറുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തകഴി ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ സ്ട്രച്ചറിൽ ചുമന്നാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വെള്ളത്തിൻ്റെ വരവ് ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2018-ലെ പ്രളയത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം."
മുന്നണിപ്പോരാളികൾ
തകഴി ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അനൂപ്, ഡൈജു, ഷിജുമോൻ, സഞ്ജയ് എന്നിവരാണ് ഈ സാഹസിക ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇവർക്കൊപ്പം നാട്ടുകാരായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പ്രശാന്ത് ചന്ദ്രൻ, ശരത് രാമച്ചേരിൽ, അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ദൗത്യത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.
നിലവിൽ തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന, ജനപ്രതിനിധികൾ, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജിതമായ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ജലനിരപ്പ് തുടർച്ചയായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും മാറ്റുന്നത് തുടരുന്നു.
Also Read: മഴ തിമിർത്ത് പെയ്തിട്ടും കേരളത്തിൽ 24 ശതമാനം കുറവ്; വയനാട്ടിൽ പെയ്തത് പകുതി മാത്രം