ആടിയും പാടിയും; ചിരി മാഞ്ഞ മുഖങ്ങളില് പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു, ആശ്വാസ വേദിയായി കിടപ്പുരോഗികളുടെ കുടുംബ സംഗമം
പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുക എന്നതായിരുന്നു സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
Published : February 12, 2026 at 5:17 PM IST
കോഴിക്കോട്: പാട്ടുപാടിയും കവിതകൾ ചൊല്ലിയും കഥകൾ പറഞ്ഞും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചും അവർ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സ്വർഗം കിട്ടിയ അനുഭൂതിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. കോഴിക്കോട് പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിലെ കിടപ്പുരോഗികൾക്കായി വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമമാണ് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം തീർത്തത്. പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഏറെ നാളുകളായി അപകടങ്ങളിലും മറ്റും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കിടപ്പുരോഗികൾക്കും ആശ്വാസം പകരുക എന്നതായിരുന്നു സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുനൂറോളം കിടപ്പുരോഗികളാണ് വെള്ളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ എത്തിയത്. പലരും ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വീടിന് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്.
"അഞ്ച് മാസത്തോളമായി ഞാൻ കിടപ്പിലായിട്ട്. സ്പൈനൽകോഡിനാണ് പരിക്ക് പറ്റിയത്. എനിക്ക് പറ്റിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിക്ക് പറ്റിയവരും കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടവരും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വീടിനുള്ളിലെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഒരു ആശ്വാസമായി പഞ്ചായത്ത് ചെയ്ത ഈ സംഗമം തുടർന്നും നടത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം", സംഗമത്തിനെത്തിയ റുഹൈൽ പറഞ്ഞു.
പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളും പാലിയേറ്റീവ് വൊളണ്ടിയർമാരും ആശാ പ്രവർത്തകരും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സംഗമത്തിൽ എത്തിയ കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് പരിചരണവും ആശ്വാസവും നൽകി ഒപ്പം നിന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കുടുംബ സംഗമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ചേർത്ത് പിടിക്കാം കൈകൊർക്കാം എന്നതാണ് ഈ സംഗമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആർ.വി ജാഫർ പറഞ്ഞു. ഏറെ നാളായി കിടപ്പിലായി നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാനും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള വേദിയായി ഈ സംഗമത്തെ കാണുകയാണ്. പലരുടെയും സഹകരണം ഇതിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.
കിടപ്പുരോഗികളായി വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ മിക്കവരും നേരത്തെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരായിരുന്നു. ഇവരുടെ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി കൂടിയായി ഈ സംഗമം മാറി. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വാഹനങ്ങളിലും ആംബുലൻസുകളിലും സംഗമ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയ കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ സംഗമ വേദിയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു.
ഇതുപോലുള്ള സംഗമങ്ങൾ കിടപ്പുരോഗികളുടെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾക്കും വിരസതകൾക്കും
അൽപം ആശ്വാസം പകരും. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ വിജയം തെളിയിക്കുന്നത്.
Also Read: ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റ് പിടഞ്ഞ ജീവനുകള്; പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണം പ്രമേയമാക്കി കഥകളി, പശ്ചാത്തലമായി സിനിമാ ഗാനങ്ങള്