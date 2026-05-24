പേനും ഈരും പമ്പ കടക്കും, ഇന്നും താരം ഈരെലി തന്നെ; കണ്ണൂരിലെ കൗതുകമായി കണ്ണൻ്റെ ചീപ്പ് നിര്മാണം
Published : May 24, 2026 at 3:54 PM IST
കണ്ണൂര്: മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ജീവിക്കുന്ന പരാന്ന ജീവിയാണ് പേന്. മുടിയില് തൂങ്ങിക്കിടക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേനുകള് പുരികങ്ങളിലും കണ് പീലികളിലും എന്നുവേണ്ട മുടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപിക്കാം. ആണ്പെണ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ പേനുകള്കളുടെ ഇഷ്ടതാവളമാണ് മുടി. തലയില് നിന്നും തലയിലേക്കാണ് പ്രധാനമായും പേനുകളുടെ പ്രയാണം. എന്നാല് സ്ത്രീകളേയാണ് പേന് ശല്യം കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത്. തലയില് ഈര് രൂപത്തില് വളര്ന്ന് പേനായി മാറുകയാണ് പതിവ്. സ്കൂളില് പോകുന്ന കുട്ടികളുള്ള വീടുകളില് പേന് ശല്യം സ്വാഭാവികമാണ്.
പേനിനെ നശിപ്പിക്കാന് രാസവസ്തുക്കളടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ഉത്പ്പന്നങ്ങള് വിപണിയിലുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിനുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വസ്തുത. പേനിൻ്റെ മുട്ടക്ക് ഈര് എന്നാണ് വിളിച്ചു പോന്നത്. പേന് ശല്യം മാറ്റാനുളള പരമ്പരാഗത രീതി പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തില് ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടയില് തന്നെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഈ രീതി. ഈരെലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചീപ്പാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന് ഇന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട്. ഈരെലി ഉപയോഗിച്ച് യഥാസമയം ഈരിനെ ചീകി നശിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവിക രീതി.
ചീപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവം
ഇങ്ങനെ ഒരു ചീപ്പ് കണ്ണൂരിലെ പ്രസ് ക്ലബ് റോഡിലെ തെരുവില് ഒരാള് നിര്മ്മിച്ചുപോരുന്നു. പേര് കണ്ണന്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗര്കോവില് സ്വദേശിയാണ് കണ്ണന്. അറുപത് കഴിഞ്ഞ കണ്ണനും സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ണൂരിലെ തെരുവില് ചീപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു. നാഗര്കോവില് നിന്നും കണ്ണൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അറുപത് വര്ഷം മുൻപ് കണ്ണൂരിലെത്തി. പേന് ചീപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ തലമുറയില് ഇപ്പോള് കണ്ണന് മാത്രമാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു കാലത്ത്, ഇന്ന് കണ്ണന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിരനിരയായി പത്തോളം പേര് പേന് ചീപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പോത്ത്, എരുമ എന്നിവയുടെ കൊമ്പ് കൊണ്ടാണ് ചീപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. കൊമ്പിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവുമൂലം ഇന്ന് കമുങ്ങിന് വാരി കൊണ്ടാണ് ചീപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൊമ്പിൻ്റെ ചീപ്പ് ദീര്ഘകാലം നിലനില്ക്കും. തലമുറയില് നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുകയുമാവാം. ഗുണത്തില് അത്രത്തോളം വരില്ലെങ്കിലും മൂത്ത കമുകിന് വാരി കൊണ്ടുള്ള ചീപ്പ് ദീര്ഘകാലം നിലനില്ക്കും.
"വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ചീപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ആളുകളൊക്കെയേ ഉള്ളൂ. നാഗർകോവിലിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ് ഇവിടെ ചീപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കുടുംബപരമായി എല്ലാവരും ചീപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ്. മുൻപ് എരുമയുടെ കൊമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചീപ്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതില്ല. കമുകിൻ തടികൊണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചീപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണി ചെയ്യുന്നവർ മറ്റാരുമില്ല", എന്ന് മറ്റൊരു കച്ചവടക്കാരൻ ഷറഫുദ്ദീൻ പറയുന്നു.
ചീപ്പിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെ
ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒട്ടേറെ പേര് കണ്ണൂരില് ചീപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണാന് പഴയ കാലത്ത് കൗതുകമായിരുന്നു. ഇന്നും കണ്ണന് ചെയ്യുന്ന ജോലി കാണാന് കൗതുകത്തോടെ ആളുകളെത്താറുണ്ട്. മൂത്ത കമുകിന് തടി സംഘടിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് കഷണങ്ങളാക്കി ഒരുക്കും. ഏതാണ്ടു പത്ത് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലും രാഗി മിനുക്കി ഒരറ്റത്ത് കടുകിട തെറ്റാതെ ചീപ്പിൻ്റെ പല്ല് രൂപപ്പെടുത്തും. അതി സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണിത്. കണ്ണും മനസും തെറ്റിയാല് ചീപ്പിൻ്റെ ഗതി മാറും.
മുട്ടിയും കൈക്ക് ഒതുങ്ങാവുന്ന ചെറിയ മഴുവും വാളുമാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്. അരഡസനോളം ആയുധങ്ങള് ഈരലി ഉണ്ടാക്കാന് വേണം. ഒരു ദിവസം ഇരുപതോളം ഈരലി ഉണ്ടാക്കും. 90 രൂപയാണ് ഒന്നിൻ്റെ വില. കമുകിന് വാരിയൊക്കെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം. പരിഷ്ക്കാരം ഏറെ വന്നെങ്കിലും പുതുതലമുറക്കാരടക്കം ഈരെലി വാങ്ങാന് കണ്ണൻ്റെ പണിശാലയിലെത്തുന്നതും മറ്റൊരു കൗതുകം. എന്നാല് ഈ ചീപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല് സംസാരിക്കാനൊന്നും കണ്ണന് സമയമില്ല. ഇടക്കിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് മാത്രം പറയും.
