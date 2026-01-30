രാത്രി ഇരുട്ടിയാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെത്തും;പതിവ് തെറ്റാതെ തേന്കൂട് തേടിയിറങ്ങി, അമരമ്പലത്തെ ഭീതിയിലാക്കിയ കരടി ഒടുക്കം കെണിയില്
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച നെയ്യ്, എണ്ണ, ശർക്കര ഉൾപ്പടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനെത്തുന്ന കരടി വ്യാപകമായ നാശം വരുത്തിയാണ് മടങ്ങാറ്.
Published : January 30, 2026 at 11:46 AM IST
മലപ്പുറം: നാടിനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കരടിയെ പിടികൂടി വനം വകുപ്പ്. മലപ്പുറം അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ് കരടിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രദേശത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലായി കറങ്ങി നടന്ന കരടിയെ കെണി ഉപയോഗിച്ച് അധികൃതർ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിന് അടുത്ത ടികെ കോളനി ധർമ്മശാസ്താ അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച കെണിയിൽ ഇന്നലെ അർധ രാത്രിയോടെയാണ് കരടി അകപ്പെട്ടത്.
പൂജദ്രവ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനായി പഞ്ചായത്തിലെ ടികെ കോളനി, കവള, മുക്കട, ചെള്ളിയോട്, ചെട്ടിപ്പാടം, ഒളർവട്ടം പുഞ്ച് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കരടിയെത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച നെയ്യ്, എണ്ണ, ശർക്കര ഉൾപ്പടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനെത്തുന്ന കരടി വ്യാപകമായ നാശം വരുത്തിയാണ് മടങ്ങാറ്.
കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച തേൻപ്പെട്ടികൾ തകർക്കുകയും തേനടകൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ കർഷകർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. സ്വത്ത് വകകൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യജീവനും ഭീഷണിയായി മാറിയ കരടിയെ പിടികൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തര ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് മേഖലയിൽ രണ്ട് കെണികളും ഒപ്പം കരടിയുടെ നീക്കം നിരീക്ഷിക്കാൻ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ കൂട്ടിൽ കയറാതെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എത്തിയ കരടി നാശം വരുത്തുന്നത് തുടരുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ടികെ കോളനി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച കെണിയിൽ തേനടകൾ കൂടുതൽ വച്ച് വീണ്ടും വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ കെണി ഒരുക്കിയതോടെയാണ് കരടി കൂട്ടിലായത്.
നിലമ്പൂർ സൗത്ത് ഡിഎഫ്ഒയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സ്ഥലത്ത് എത്തിയ കാളികാവ് വനം റേഞ്ച് ഓഫിസർ പി രാജീവിൻ്റെയും ചക്കിക്കുഴി ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫിസർ കെപി അഭിലാഷിൻ്റേയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള വനപാലകർ സ്ഥലത്തെത്തി കരടിയെ അമരമ്പലം ആർആർടി ക്യാമ്പ് ഓഫിസ് പരിസരത്തേക്ക് മാറ്റി. വെറ്ററിനറി സർജൻ എത്തി പരിശോധന നടത്തി ഉന്നതാധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കാലങ്ങളായി ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീതി വിതച്ച കരടിയെ പിടികൂടിയതോടെ ആശ്വാസമായെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ രമ്യ പറഞ്ഞു. 2025 ഫെബ്രുവരിയിലും മേഖലയിൽ ഭീതി വിതച്ച കരടിയെ സമാനമായ രീതിയിൽ പിടികൂടി കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം ഉൾപ്പെടുന്ന കരുളായി ഉൾവനത്തിൽ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കരടിയെ കാട്ടിൽ തുറന്ന് വിടരുതെന്നും വിട്ടാൽ വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇതിനെ മൃശശാലയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
ALSO READ: 'പള്ളികളിലെ ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കണം, കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നു': ബാൽമുകുന്ദാചാര്യ