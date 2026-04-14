കരകവിഞ്ഞ ബാവലി ഇന്ന് 'കണ്ണുനീർ' പോലെ, 'കര'യുണങ്ങി കൃഷിനശിച്ചു; ശാപമോക്ഷത്തിന് മഴ പുഴ തൊടണം

കൊട്ടിയൂര്‍, കേളകം, കണിച്ച്യാര്‍ പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബാവലിപ്പുഴ ഇവിടങ്ങളിലെ കൃഷിയെ സമൃദ്ധമാക്കിയിരുന്നു. പുഴ വറ്റിയതോടെ കൃഷി നശിച്ചു. കർഷകരും പ്രതിസന്ധിയില്‍.

BAVALI RIVER IS DRYING UP BAVALI RIVER IN MONSOON ബാവലിപ്പുഴ വറ്റി വരളുന്നു ROLE OF BAVALIRIVER IN AGRICULTURAL
Bavali River in summer (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 14, 2026 at 1:18 PM IST

രഞ്ജിത്ത് ബാബു

കണ്ണൂര്‍ : ബാവലിപ്പുഴ വറ്റി വരളുന്നു. മെയ് മാസമെത്തിയാല്‍ മാത്രമുള്ള അവസ്ഥ ഇത്തവണ ഏപ്രില്‍ ആദ്യവാരം തന്നെ തുടങ്ങി. പുഴയുടെ ഇരുകരയിലുമുള്ള വീടുകളിലെ കിണറുകളിലും ബക്കറ്റ് മുങ്ങാന്‍ പാകത്തില്‍ മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ. വേനല്‍ മഴയുടെ അഭാവവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് കാരണമായി പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പുണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ ബാവലിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നിടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കയങ്ങള്‍ അടഞ്ഞു പോയതും മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടായതുമെല്ലാം ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളില്‍ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. വയനാട് പേരിയ ചുരത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും അരുവിയായി ഉത്ഭവിച്ച് ബോയ്‌സ് ടൗണിന് സമീപത്തെ ചെകുത്താന്‍ തോട്ടിലെത്തി അവിടുത്തെ നീര്‍ച്ചാലുകളുമായി സംഗമിച്ചാണ് ബാവലി പുഴയായി മാറുന്നത്. വയനാട്ടിലെ ഷോലവനങ്ങളില്‍ നിന്നും വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് വരുന്ന ബാവലിപ്പുഴ കൊട്ടിയൂര്‍, കേളകം, കണിച്ച്യാര്‍ പഞ്ചായത്തിലൂടെ വലിയ പുഴയായാണ് ഒഴുകുന്നത്.

ബാവലിപ്പുഴ വറ്റി വരളുന്നു (ETV Bharat)

ഈ മേഖലയിലെ കാര്‍ഷിക വളര്‍ച്ചക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവനയാണ് ബാവലിപ്പുഴ നല്‍കുന്നത്. പതിനായിരത്തോളം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ജീവനോപാധിയാണ് ഈ പുഴ. എന്നാല്‍ വരള്‍ച്ച കാരണം ഈ മേഖലയിലെ കര്‍ഷകരുടെ വാഴ, കവുങ്ങ്, ഇഞ്ചി എന്നീ കൃഷികളുടെ താളം തന്നെ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പതിവില്‍ കുറഞ്ഞ വേനല്‍ മഴ അതിരൂക്ഷമായ വരള്‍ച്ചയിലേക്കെത്താന്‍ കാരണമായി.

പുഴകളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങളും ഒഴുക്കിനെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും അതു വരള്‍ച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രളയാനന്തരം ബാവലിപ്പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് കാര്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. മഴക്കാലത്ത് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുമെങ്കിലും മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടെ പുഴ നേര്‍ത്ത് പോകുകയാണ്. ഈ പുഴയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യ കയ്യേറ്റങ്ങളോ ഇടപെടലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വസ്‌തുത. ഷോലവനങ്ങള്‍ പഴയതു പോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന അവസ്ഥയും നിലവിലുണ്ട്.

വെള്ളം സംഭരിക്കാനുളള മണ്ണിന്‍റെ കഴിവ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഉപരിതലത്തില്‍ മാത്രം പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് നടക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണമാണ്. മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല. ഇത് ചൂട് കൂടാന്‍ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ജലക്ഷാമത്തിന്‍റെ കാരണം കണ്ടെത്താന്‍ വാട്ടര്‍ വളണ്ടിയര്‍ സേന, ഹരിത കേരള മിഷന്‍, സുചിത്വ മിഷന്‍, ഭൂജലവകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജലക്ഷാമത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനാണ് പഠനം.

മലയോര പ്രദേശങ്ങളായ കേളകം, പേരാവൂര്‍, ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും ജലവിതാനം താഴ്ന്ന് വരികയാണ്. കിണർ വെള്ളത്തിന്‍റെ അളവ്, മണ്ണിന്‍റെ ഘടന, വീടുകളിലെ മഴ വെള്ളക്കൊയ്ത്ത്, തുറന്ന കിണറുകളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് പഠനം നടത്തുക. ഇവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് പഠന വിധേയമാക്കേണ്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും.

BAVALI RIVER IS DRYING UP
BAVALI RIVER IN MONSOON
ബാവലിപ്പുഴ വറ്റി വരളുന്നു
ROLE OF BAVALIRIVER IN AGRICULTURAL
BAVALI RIVER IN SUMMER

