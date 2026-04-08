മധ്യകേരളം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ തിളയ്ക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഇവ, ചെങ്കോട്ടയോ കൈക്കരുത്തോ? അതോ കാറ്റുവീശുമോ?
മധ്യകേരളത്തിലെ (തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പാലക്കാട്) വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം...
Published : April 8, 2026 at 8:29 PM IST
കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മധ്യകേരളം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുന്നു. തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ഇത്തവണ പ്രവചനാതീതമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.
കോട്ടയം
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഒൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ്. പരമ്പരാഗതമായി യു.ഡി.എഫിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയിൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ (KC-M) മുന്നണി മാറ്റത്തോടെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു
1. പാലാ: അഭിമാനപ്പോരാട്ടം
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് പാലായിലാണ്. ജോസ് കെ. മാണി (LDF - KC(M)), മാണി സി. കാപ്പൻ (UDF - DCK), ഷോൺ ജോർജ് (NDA - BJP) എന്നിവരാണ് പ്രധാന സ്ഥാനാർഥികൾ. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരാജയത്തിന് പകരം വീട്ടാൻ ജോസ് കെ. മാണി ഇറങ്ങുമ്പോൾ, മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ മാണി സി. കാപ്പനും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പി.സി. ജോർജിൻ്റെ മകൻ ഷോൺ ജോർജ് എത്തിയതോടെ മത്സരം ത്രികോണമായി മാറി.
2.കോട്ടയം: നഗരഹൃദയത്തിലെ പോരാട്ടം
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ (UDF - INC), കെ. അനിൽകുമാർ (LDF - CPI(M)), പി. അനിൽകുമാർ (NDA - BDJS) എന്നിവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുരടിപ്പും ഗതാഗതക്കുരുക്കും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാണ്. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉയർത്തുന്നത്.
3. ചങ്ങനാശ്ശേരിയും കടുത്തുരുത്തിയും
ചങ്ങനാശ്ശേരിയില് സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ ജോബ് മൈക്കൽ (LDF - KC(M)) മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, യു.ഡി.എഫ് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു. കടുത്തുരുത്തിയില് മോൻസ് ജോസഫും (UDF), നിർമ്മല ജിമ്മിയും (LDF - KC(M)) തമ്മിൽ വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
4. പൂഞ്ഞാറും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും
പൂഞ്ഞാറില് ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പി.സി. ജോർജ് നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം രൂപപ്പെട്ടു. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ (LDF) മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളയില് എൻ. ജയരാജ് (LDF), ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ (UDF), ജോർജ് കുര്യൻ (NDA) എന്നിവർ തമ്മിലാണ് മത്സരം. റബ്ബർ വിലയിലെ ഇടിവ്, കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ, സഭാ തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയത്തെ വോട്ടർമാരുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്.
ഇടുക്കി
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ജില്ലയിൽ നാല് സീറ്റുകൾ നേടിയ ഇടതുമുന്നണി മേധാവിത്വം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും വൻ മുന്നേറ്റം നിയമസഭയിലും ആവർത്തിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ
1. ഇടുക്കി: അന്തസ്സുയർത്തുന്ന പോരാട്ടം
ജില്ലയുടെ പേരുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ ഒരു ചരിത്രപരമായ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (LDF - KC(M)), റോയി കെ. പൗലോസ് (UDF - INC), പ്രതീഷ് പ്രഭ (NDA - BDJS) എന്നിവരാണ് പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. കാൽനൂറ്റാണ്ടായി മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആറാം വിജയത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്ത ഈ സീറ്റിൽ 'കൈപ്പത്തി' അടയാളത്തിലാണ് റോയി കെ. പൗലോസ് മത്സരിക്കുന്നത്, ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത്.
2. ഉടുമ്പൻചോല: മണിയില്ലാത്ത പോരാട്ടഭൂമി
മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം. മണി ഇത്തവണ മത്സരരംഗത്തില്ലാത്തത് മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. കെ.കെ. ജയചന്ദ്രൻ (LDF - CPI(M)), സേനാപതി വേണു (UDF - INC), അഡ്വ. സംഗീത വിശ്വനാഥൻ (NDA - BDJS) എന്നിവരാണ് പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. മുൻ എം.എൽ.എ കെ.കെ. ജയചന്ദ്രനിലൂടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ എൽ.ഡി.എഫ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കടുത്ത മത്സരമാണ് യു.ഡി.എഫ് ഉയർത്തുന്നത്. പട്ടയ പ്രശ്നങ്ങളും വന്യജീവി ശല്യവുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ.
3.ദേവികുളം: ഹൈ വോൾട്ടേജ് ത്രികോണ മത്സരം
ഇടുക്കിയിൽ എൻ.ഡി.എ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്ന മണ്ഡലമാണിത്. എ. രാജ (LDF - CPI(M)), എഫ്. രാജ (UDF - INC), എസ്. രാജേന്ദ്രൻ (NDA - BJP) എന്നിവരാണ് പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ എ. രാജയ്ക്കെതിരെ മുൻ സി.പി.എം നേതാവായ എസ്. രാജേന്ദ്രൻ ബി.ജെ.പി ടിക്കറ്റിൽ എത്തിയതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. തമിഴ് വംശജരായ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വോട്ടുകൾ ഇവിടെ നിർണ്ണായകമാകും.
4. തൊടുപുഴ: പി.ജെ. ജോസഫിൻ്റെ പിൻഗാമി ആര്?
പതിറ്റാണ്ടുകളായി മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന പി.ജെ. ജോസഫ് മത്സരരംഗത്തില്ലാത്തത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. അപു ജോണ് ജോസഫ് (UDF - KC), റോയി വരിക്കാട്ട് (LDF - KC(M)), അഡ്വ. ബേസിൽ ജോൺ (AAP) എന്നിവരാണ് പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. യു.ഡി.എഫിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ ഇവിടെ ആധിപത്യം തുടരാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, എൽ.ഡി.എഫും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു.
5.പീരുമേട്: തോട്ടം മേഖലയിലെ വിധി
കെ. സലിംകുമാർ (LDF - CPI), സിറിയക് തോമസ് (UDF - INC), രതീഷ് വരകുമല (NDA - BJP) എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാര്ഥികള്. കഴിഞ്ഞ തവണ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട സിറിയക് തോമസ് മൂന്നാം വട്ടവും വിജയം തേടി ഇറങ്ങുന്നു. തോട്ടം മേഖലയിലെ ലയങ്ങളിലെ വോട്ടുകൾ ഇവിടെ നിർണ്ണായകമാണ്
എറണാകുളം
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ 14 മണ്ഡലങ്ങളിലും പോരാട്ടം അതിശക്തമാണ്. യു.ഡി.എഫിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ ചെങ്കൊടി പാറിക്കാൻ എൽ.ഡി.എഫും, സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ എൻ.ഡി.എയും, നിർണ്ണായക ശക്തിയാകാൻ ട്വൻ്റി-20 പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയേതര സംഘടനകളും കടുത്ത മത്സരത്തിലാണ്.
1. പറവൂര്
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ്.
സ്ഥാനാര്ഥികള്
യു.ഡി.എഫ്: നിലവിലെ എം.എൽ.എയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ അഡ്വ. വി.ഡി. സതീശൻ (ഐ.എൻ.സി). അദ്ദേഹം ആറാം തവണയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നത്.
എൽ.ഡി.എഫ്: സി.പി.ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് കൈപ്പമംഗലം എം.എൽ.എയായിരുന്ന ഇ.ടി. ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ആണ്.
എൻ.ഡി.എ: ബി.ജെ.പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയുമായിരുന്ന വത്സല പ്രസന്നകുമാർ ആണ്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി വി.ഡി. സതീശൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണിത്. ഇത്തവണ യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നത് പോരാട്ടത്തിന്റെ വീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പറവൂരിലെ വികസന മുരടിപ്പാണ് പ്രതിപക്ഷ മുന്നണികൾ പ്രധാനമായും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. റോഡുകളുടെ നവീകരണം, ആശുപത്രികളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.
2. തൃപ്പൂണിത്തുറ
തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന മുഖമായിരുന്ന കെ. ബാബു സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
യു.ഡി.എഫ്: കൊച്ചി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ദീപക് ജോയ് (ഐ.എൻ.സി).എൽ.ഡി.എഫ് (LDF): വൈപ്പിൻ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായിരുന്ന കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (സി.പി.എം).
എൻ.ഡി.എ: ട്വൻ്റി-20 സ്ഥാനാർത്ഥി അഞ്ജലി നായർ
കെ. ബാബുവിൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ദീപക് ജോയിയിലൂടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്താനാണ് യു.ഡി.എഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബാബുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനം വോട്ടായി മാറുമോ എന്നതാണ് യു.ഡി.എഫിൻ്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി. 2021-ൽ വെറും 992 വോട്ടുകൾക്ക് എം. സ്വരാജ് പരാജയപ്പെട്ട മണ്ഡലം ഇത്തവണ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വലിയ ലക്ഷ്യമാണ്. ഇതിനായി വൈപ്പിനിൽ നിന്നുള്ള 'വിജയിയായ' സ്ഥാനാർത്ഥിയെത്തന്നെ സി.പി.എം തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭയുടെ ഭരണം ബി.ജെ.പി പിടിച്ചെടുത്തതും, ട്വൻ്റി -20 പാർട്ടിയുമായി ബി.ജെ.പി സഖ്യത്തിലായതും മണ്ഡലത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3.തൃക്കാക്കര
തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഉശിരൻ ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ്. യുഡിഎഫിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ഇത്തവണ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സെലിബ്രിറ്റി പരിവേഷവും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും മത്സരത്തെ കൂടുതൽ ആവേശകരമാക്കുന്നു.
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
യു.ഡി.എഫ് : നിലവിലെ എം.എൽ.എയായ ഉമ തോമസ്.
എൽ.ഡി.എഫ് : സി.പി.എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പുഷ്പ ദാസ്.
എൻ.ഡി.എ : ട്വൻ്റി-20 സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സിനിമാ താരം അഖിൽ മാരാർ.
മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായ 2011 മുതൽ ഇന്നുവരെ യുഡിഎഫ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2022-ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ഉമ തോമസ് ആ മേധാവിത്വം ഇത്തവണയും തുടരാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. മുൻപ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന രീതി മാറ്റി ഇത്തവണ സി.പി.എം സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിൽ പുഷ്പ ദാസിനെ രംഗത്തിറക്കി. വികസന മുരടിപ്പ് പ്രധാന ആയുധമാക്കിയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രചാരണം. ബിഗ് ബോസ് വിജയിയും സിനിമാ പ്രവർത്തകനുമായ അഖിൽ മാരാർ എൻഡിഎ പിന്തുണയോടെ ട്വൻ്റി-20 സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയത് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്
പാലക്കാട്
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 12 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ജില്ലയിലെ 10 സീറ്റുകളും എൽ.ഡി.എഫ് നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, ഇത്തവണ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫ്. ബി.ജെ.പിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളും ജില്ലയിലുണ്ട
1.പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ത്രികോണ പോരാട്ടം
ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മണ്ഡലത്തിലാണ്.
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: രമേഷ് പിഷാരടി (UDF), ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ (NDA), എൻ.എം.ആർ റസാഖ് (LDF സ്വതന്ത്രൻ).
മുൻ എം.എൽ.എ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, സിനിമാ താരം രമേഷ് പിഷാരടിയെ മുൻനിർത്തി സീറ്റ് നിലനിർത്താനാണ് യു.ഡി.എഫ് ശ്രമം. ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ്റെ വരവ് ബി.ജെ.പി ക്യാമ്പുകളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. എൽ.ഡി.എഫ് പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്രനായി ഇറങ്ങുന്ന പ്രമുഖ വ്യവസായി എൻ.എം.ആർ റസാഖിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോരാട്ടത്തെ പ്രവചനാതീതമാക്കുന്നു.
2. മലമ്പുഴ: ചെങ്കോട്ടയിൽ വീണ്ടും ഇഞ്ചോടിഞ്ച്
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: എ. പ്രഭാകരൻ (LDF), സി. കൃഷ്ണകുമാർ (NDA), എ. സുരേഷ് (UDF). കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ വിജയി എ. പ്രഭാകരൻ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ബി.ജെ.പി ഉയർത്തുന്നത്. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ്റെ മുൻ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എ. സുരേഷിനെയാണ് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
3. ചിറ്റൂർ: കേരള കോൺഗ്രസുകളുടെയും ഇടത് മുന്നണിയുടെയും പരീക്ഷണം
പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ: വി. മുരുകദാസ് (LDF - ISJD), അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ (UDF), പ്രാണേഷ് രാജേന്ദ്രൻ (NDA). മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് പകരം വി. മുരുകദാസാണ് ഇത്തവണ എൽ.ഡി.എഫിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. തമിഴ് വോട്ടുകൾ നിർണ്ണായകമായ ഇവിടെ യു.ഡി.എഫും ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
4. തൃത്താലയും പട്ടാമ്പിയും: യുവനേതാക്കളുടെ കളം
തൃത്താലയില് സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ് (LDF) മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മുൻ എം.എൽ.എ വി.ടി. ബൽറാം (UDF) ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു. പട്ടാമ്പിയില് മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ (LDF) മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. യു.ഡി.എഫിനായി ടി.പി. ഷാജി ആണ് ഇവിടെ ജനവിധി തേടുന്നത്.
5. ഒറ്റപ്പാലം
ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് തീപാറുന്ന ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ്. മുൻപ് സി.പി.എം കോട്ടയായിരുന്ന ഇവിടെ ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം പോരാട്ടത്തെ അതീവ കൗതുകമുള്ളതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
എൽ.ഡി.എഫ് (LDF): സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായ അഡ്വ. കെ. പ്രേംകുമാർ.
യു.ഡി.എഫ് (UDF): സി.പി.ഐ.എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ എം.എൽ.എ പി.കെ. ശശി (സ്വതന്ത്രനായി യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ).
എൻ.ഡി.എ (NDA): സിനിമാ സംവിധായകനും മുൻ സൈനികനുമായ മേജർ രവി
സി.പി.എം നേതൃത്വവുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ പി.കെ. ശശി യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയോടെ മത്സരിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ചിഹ്നം നൽകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രനായാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 15,152 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച പ്രേംകുമാർ, മണ്ഡലത്തിലെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് വോട്ട് തേടുന്നത്. മേജർ രവിയുടെ വരവ് മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടത്തെ ത്രികോണമാക്കുകയും ബി.ജെ.പിയുടെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്യുന്നു
തൃശൂര്
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ 13 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ്. സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂരിൽ ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രവചനാതീതമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ത്രികോണ മത്സരങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥി മാറ്റങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്
1. തൃശൂര് മണ്ഡലം
സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനത്തെ ജനപ്രതിനിധിയാകാൻ മൂന്ന് മുന്നണികളും ശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
എൽ.ഡി.എഫ്: പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ.
യു.ഡി.എഫ് : തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാജൻ ജെ. പള്ളൻ .
എൻ.ഡി.എ : കെ. കരുണാകരൻ്റെ മകളും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പത്മജ വേണുഗോപാൽ.
കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി.ജെ.പിയിലെത്തിയ പത്മജ വേണുഗോപാൽ ഇത്തവണ എൻ.ഡി.എ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സുരേഷ് ഗോപി നേടിയ വൻ വിജയം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ബി.ജെ.പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലെ ഓലരിയിലും വടാനപ്പള്ളിയിലും ബി.ജെ.പി വോട്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ 'ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ' വിതരണം ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ച് എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
2. ഗുരുവായൂർ
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് ശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടമാണ്. തീരദേശ വികസനം, കുടിവെള്ള ക്ഷാമം, നഗര നവീകരണം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ-മതപരമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നു.
എൽ.ഡി.എഫ്: സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായ എൻ.കെ. അക്ബർ.
യു.ഡി.എഫ് : സി.എച്ച്. റഷീദ് (ഐ.യു.എം.എൽ)
എൻ.ഡി.എ : ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.
'ഹിന്ദു എം.എൽ.എ' വിവാദം: ഗുരുവായൂരിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടായി ഹിന്ദു എം.എൽ.എ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പരാമർശം മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു. ഇത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും രംഗത്തെത്തുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും മുൻനിർത്തിയാണ് എൽ.ഡി.എഫ് പ്രചാരണം നയിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ള ക്ഷാമം, ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്തെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ, തീരദേശ റോഡുകളുടെ നവീകരണം എന്നിവ വോട്ടർമാർക്കിടയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാണ്.
3. നാട്ടിക
പട്ടിക (SC) നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. മുൻപ് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നിരുന്ന സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പാർട്ടി മാറ്റം ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എൽ.ഡി.എഫ്: മുൻ എം.എൽ.എ കൂടിയായ ഗീത ഗോപി (സി.പി.ഐ).
എൻ.ഡി.എ : സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയായ സി.സി. മുകുന്ദൻ (ബി.ജെ.പി). സി.പി.ഐ വിട്ട് അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത്.
യു.ഡി.എഫ് : കഴിഞ്ഞ തവണയും മത്സരിച്ച അഡ്വ. സുനിൽ ലാലൂർ (ഐ.എൻ.സി).
മുകുന്ദൻ്റെ കൂടുമാറ്റം: 2021-ൽ എൽ.ഡി.എഫ് ടിക്കറ്റിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് (28,431 വോട്ടുകൾ) വിജയിച്ച സി.സി. മുകുന്ദൻ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയത് മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എൽ.ഡി.എഫ് വോട്ടുകൾ എത്രത്തോളം ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഫലം. മണ്ഡലത്തിൽ സുപരിചിതയായ ഗീത ഗോപിയിലൂടെ 'ചെങ്കോട്ട' തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് എൽ.ഡി.എഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സംഘടനാ കരുത്തിൽ വോട്ടുകൾ ചോരില്ലെന്ന് ഇടതുമുന്നണി വിശ്വസിക്കുന്നു. എൽ.ഡി.എഫ് വോട്ടുകൾ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് സുനിൽ ലാലൂരിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
