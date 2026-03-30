കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ തീപാറും; മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യുഡിഎഫ്, വികസനം പറഞ്ഞ് എൽഡിഎഫ്, അട്ടിമറി പ്രതീക്ഷയിൽ ബിജെപി

ഫൈസൽ ബാബു, അഹമ്മദ് ദേവർകോവില്, രനീഷ്
കോഴിക്കോട്: യുഡിഎഫിനൊപ്പം കൂടുതൽ തവണ നിന്ന കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞതവണ ഇടതുപക്ഷം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടം ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എം കെ മുനീർ തൻ്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായി മാറ്റിയ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ പക്ഷേ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി. അദ്ദേഹം കൊടുവള്ളിയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റി. ലീഗിൽ വനിതകൾക്ക് സീറ്റില്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് നൂർബീന റഷീദിന് സീറ്റ് നൽകി. എന്നാൽ വോട്ടുകൾ പോയത് മുൻ ലീഗ് പ്രവർത്തകനും ഇടതുപക്ഷത്തെ ഐഎൻഎൽ സ്ഥാനാർഥിയുമായ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ പെട്ടിയിലേക്കായിരുന്നു.
ഐഎൻഎല്ലിൽനിന്ന് സീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നത്. കോർപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽഡിഎഫിനു വേണ്ടി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ വീണ്ടും രംഗത്തുണ്ട്. അവസാന നിമിഷം വരെ എം കെ മുനീർ മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും പകരം മുസ്ലിം ലീഗിലെ യുവസാന്നിധ്യമായ അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബുവാണ് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയത്. ബിജെപിയാകട്ടെ, മുൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പിൻ്റെ വാർഡിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ ടി രനീഷിനെയാണ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വികസന മുന്നേറ്റം പറഞ്ഞു രംഗത്തിറങ്ങിയ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഗ്ലാസ് ചിഹ്നം ലഭിക്കാത്തത് തുടക്കത്തിൽ നിരാശ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ചിഹ്നമായ 'ബക്കറ്റുമായി' അദ്ദേഹം സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമെന്നും പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ബക്കറ്റ് നിറയെ വോട്ട് കിട്ടുമെന്നും അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി ഫൈസൽ ബാബുവിൻ്റെ പ്രതികരണം. മുസ്ലിംലീഗിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലമാണ് കോഴിക്കോട് സൗത്ത്. എം കെ മുനീർ തുടങ്ങിവച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേപോലെ കിടക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോടിനേയും കേരളത്തേയും രക്ഷിക്കാൻ യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്നും ഫൈസൽ ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ വിജയം അസാധ്യമല്ല എന്നാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ടി രനീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചത്. കോർപ്പറേഷനിൽ നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ അനുഭവം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനം തന്നെ കൈവിടില്ലെന്ന് രനീഷ് പറഞ്ഞു.
മുസ്ലിംലീഗിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എം എസ് എഫിലൂടെ വളർന്നുവന്ന നേതാവാണ് അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ. പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചു. 1994-ൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിനെത്തുടർന്ന് ലീഗിലുണ്ടായ ഭിന്നതയെത്തുടർന്ന് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി. പിണറായി സർക്കാരിൽ രണ്ടരവർഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ പൊതുരംഗത്ത് എത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഫൈസൽ ബാബു. യൂത്ത്ലീഗ് അഖിലേന്ത്യ ജന. സെക്രട്ടറി, മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് തിരൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ്, മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. മികച്ച പ്രഭാഷകനാണ്. എബിവിപി പ്രവർത്തകനായി രംഗത്ത് വന്ന ടി രനീഷ് മുൻ കോഴിക്കോട് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ച മണ്ഡലം അട്ടിമറിച്ചതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി. 652 വോട്ടിന് ബീന ഫിലിപ്പ് ജയിച്ച ഇടത് കോട്ടയിൽ 168 വോട്ടിനാണ് രനീഷ് ജയിച്ചത്.ഇത്തവണ സാധ്യത കൂടുതൽ യുഡിഎഫിനാണ് എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിൻ്റെ വ്യക്തിത്വവും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വേറൊരു വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ പിടിച്ചാൽ ഫലം മാറിമറിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം വോട്ടർമാരും മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്.
കോഴിക്കോട് 2 എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മണ്ഡലമാണ് 2011 മുതൽ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ആയത്. തീരദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന സീറ്റിൽ ലീഗിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. ലീഗിലെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഐഎൻഎൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറി. ലീഗ് വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാൻ ഐഎൻഎൽ എൽഡിഎഫിനു തുണയായി. 2011ലും 2016ലും എം കെ. മുനീറിലൂടെ നിലനിർത്തി വന്ന സൗത്തിൽ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ നടത്തിയ പരീക്ഷണം പാളി. നൂർബിന റഷീദിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഐഎൻഎല്ലിലൂടെ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത് സൗത്തിലെ വാർഡുകളിലാണ്. നഗര പരിധിയിൽ ബിജെപിക്കു സ്വാധീനമേറെയുണ്ട്.വോട്ട് നിലതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
(കോർപറേഷൻ വാർഡുകൾ )യുഡിഎഫ് - 40,386എൽഡിഎഫ് - 32, 194എൻഡിഎ 6, 576ലോക്സഭ
യുഡിഎഫ് 56,111,എൽഡിഎഫ് 34,883,എൻഡിഎ 22,037,ഭൂരിപക്ഷം 21,063നിയമസഭ
ആകെ വോട്ട് 1,57,275പോൾ ചെയ്തത്. 1,18,451അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ (ഐഎൻഎൽ):52557നൂർബിന റഷീദ് (ലീഗ്): 40,098നവ്യ ഹരിദാസ് (ബിജെപി): 24,873വിജയി. അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, ഭൂരിപക്ഷം 12,459ഈ തവണ ആകെ വോട്ടർമാർ – 1,55,619സ്ത്രീകൾ: 79,614പുരുഷന്മാർ:76,003ട്രാൻസ്ജെൻഡർ: 2
Also Read: നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പിണറായി, സമയം ചോദിച്ച് സതീശൻ; അവസാന ലാപ്പിൽ വികസനം ചർച്ചയാക്കി മുന്നണികൾ