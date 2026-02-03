ETV Bharat / state

നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളജ്; സ്വയംഭരണ പദവി നേടി, പ്രഖ്യാപനം കോളജിൻ്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ

1964 ലാണ് കോട്ടയത്ത് ബസേലിയസ് കോളജ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സ്വയം ഭരണ പദവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കോളജിന് സ്വന്തമായി കോളജ് ഗാനം, എൻസിസി ബാൻഡ്, എന്നിവ ഈ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും.

BASELIUS COLLEGE KOTTAYAM AUTONOMOUS COLLEGE
BASELIUS COLLEGE KOTTAYAM (https://baselius.ac.in)
കോട്ടയം: അക്ഷര നഗരിയുടെ തിലകക്കുറിയായ കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളജിന് ഓട്ടോണമസ് പദവി ലഭിച്ചു. കോളജുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് വിവിധ ഗ്രേഡുകൾ നൽകുന്ന നാക്(NAAC) മൂല്യനിർണയത്തിൽ A++ ഗ്രേഡ് നേടിയാണ് ബസേലിയസ് കോളജിന് ഓട്ടോണമസ് പദവി ലഭിച്ചത്.

ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് നേടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളജ് സ്വയംഭരണ പദവി നേടുന്നത്. കോളജിൻ്റെ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്.

സ്വയം ഭരണ പദവിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കോളജിന് സ്വന്തമായി കോളജ് ഗാനം, എൻസിസി ബാൻഡ്, എന്നിവ ഈ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും. എൻസിസി ബാൻഡുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ കോളജ് എന്ന പെരുമയും ബസേലിയസ് കോളജിന് സ്വന്തമായി.

1966 ലാണ് എൻസിസി ആർമി വിഭാഗം യൂണിറ്റ് കോട്ടയം ബസേലിയസ് കോളജിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്നുമുതൽ ഇന്നോളം ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയതലത്തിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്യാംപുകൾ, ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തുന്ന തത്‌സൈനിക ക്യാംപുകൾ എന്നിവയിൽ കോളജിൽ നിന്നുള്ള കേഡറ്റുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

BASELIUS COLLEGE KOTTAYAM AUTONOMOUS COLLEGE
ബസേലിയസ് കോളജിലെ ബാൻഡ് സെറ്റ് (ETV Bharat)

മികച്ച എൻസിസി യൂണിറ്റിനും അസോസിയേറ്റ് എൻസിസി ഓഫിസർമാർക്കുമുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങളും കോളജിനെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോളജിൻ്റെയും എൻസിസി യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ് 45 പേരടങ്ങുന്ന ബാൻഡ് ടീം സജ്ജമായിരിക്കുന്നത്.

പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് പരിശീലനത്തിനും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി ചെലവഴിച്ചത്. മികച്ച എൻസിസി യൂണിറ്റിന് എംജി സർവകലാശാല നൽകി വരുന്ന 2024-25 വർഷത്തെ മേജർ ബിബിൻ റാവത്ത് അവാർഡ് ബസേലിയോസ് കോളജിലെ എൻസിസി യൂണിറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. കോളജിൻ്റെ പ്രഥമ എൻസിസി ബാൻഡ് ടീമിൽ അംഗമായത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

സ്വയംഭരണ പദവി നേടുന്നതോടെ കോളജിൽ നിലവിലുള്ള കോഴ്‌സുകൾക്ക് പുറമേ പുതിയ കാലത്ത് രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള ന്യൂജനറേഷൻ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു.

പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചതായും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വയംഭരണം നേടിയതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ എംഒസി കോളേജുകളുടെ മാനേജർ ഡോ സഖറിയാസ് മാർ അപ്രേം മെത്രാപ്പോലീത്ത സ്വയംഭരണ പദവി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

