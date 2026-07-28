ബാറുകൾ തുറക്കുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക്, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കെയ്സ് കണക്കിന് മദ്യം; പരസ്യ താക്കീതുമായി മന്ത്രി എം ലിജു
എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെയ്സ് കണക്കിന് മദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാട്ടി ചില ബാറുടമകൾ തന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല
Published : July 28, 2026 at 2:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരസ്യ താക്കീതുമായി മന്ത്രി എം ലിജു. സംസ്ഥാനത്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ബാറുകൾ തുറക്കുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്കാണെന്നും ഇവിടുത്ത നിയമമനുസരിച്ച് അത് പറ്റില്ലെന്നും ഇതിനൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കാനാമോ എന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. ഇതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൗനാനുവാദം നൽകിയെന്ന് താൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നും എക്സൈസ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെയ്സ് കണക്കിന് മദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാട്ടി ചില ബാറുടമകൾ തന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘമെത്തുമ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മദ്യം നൽകും. പിന്നീടാണ് താഴെയുള്ളവർ എത്തുന്നത്. ഈ പരാതി ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ പരാതികള് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാവും. ബാറുടമകളോട് ബട്ടൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പല ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൈയിലുണ്ട്. എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ താക്കീത്. സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ കർമപദ്ധതിയായ 'മയങ്ങില്ല കേരള'ത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഡ്രഗ് ഡിറ്റക്ഷൻ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം എക്സൈസ് കമ്മീഷണറേറ്റിൽ നടത്തുമ്പോഴാണ് മന്ത്രി താക്കീത് നൽകിയത്. ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാർ മുതലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
പരിശോധനയ്ക്കായി നാല് തരം കിറ്റുകൾ
പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള നാല് പ്രത്യേകതരം കിറ്റുകളാണ് ഇന്ന് കൈമാറിയത്. അവയിൽ ആദ്യത്തേത്, കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന വേളയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നിരോധിത വസ്തുക്കളിൽ കൊക്കെയ്ൻ, മെത്താംഫെറ്റാമിൻ, ഒപ്യം, മോർഫിൻ, കോഡീൻ, ഹെറോയിൻ, മെസ്കലൈൻ, ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, മെത്താക്വലോൺ തുടങ്ങിയ വിവിധ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കിറ്റ്, കെറ്റാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേകമായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തേത്, മയക്കുമരുന്നുകളുടെ അനധികൃത നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രീകഴ്സർ രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള പരിശോധനാ കിറ്റാണ്.
ഇതോടൊപ്പം, ഉമിനീർ അധിഷ്ഠിതമായ 8-ഇൻ-1 മൾട്ടി-ഡ്രഗ് റാപിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എംഡിഎംഎ, കൊക്കെയ്ൻ, കഞ്ചാവ്, കെറ്റാമിൻ, ആംഫെറ്റാമിനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സമീപകാല ഉപയോഗം അതിവേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഈ കിറ്റ് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നിയമപാലനവും അന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവും ഫലപ്രദവുമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിർണായകമായ സാങ്കേതിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
'മയങ്ങില്ല കേരളം' ക്യാമ്പയിനിലൂടെ നടത്തിവരുന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംശയാസ്പദമായ നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ അതിവേഗം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാർക്കും വിതരണക്കാർക്കുമെതിരെ സമയബന്ധിതമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ലഹരിമുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ ഈ സംവിധാനം നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.
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