ഹൃദയമുഖമുള്ള സുന്ദരന്മാർ; വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തി
കോതമംഗലത്ത് കണ്ടെത്തിയ വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും പറക്കാറായതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Published : December 17, 2025 at 7:18 PM IST
എറണാകുളം: കോതമംഗലത്ത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തി. ആളൊഴിഞ്ഞ ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നാട്ടുകാർ വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടത്. വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
ഏകദേശം പറക്കാനായ വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങളായതിനാൽ ഇവയെ വനം വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനം. നിലവിൽ ഇവ സുരക്ഷിതരാണെന്നും വെള്ളിമൂങ്ങകൾ സ്വന്തമായി തന്നെ അവിടെ നിന്നും പറന്നു പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കോതമംഗലം റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ സഞ്ജീവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടത്തിൽ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടാത്ത ഭാഗത്താണ് ഇവയുള്ളത്. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ജീവിയായതിനാൽ ഇവയെ കണ്ടെത്തിയ നാട്ടുകാർ വനം വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളിമൂങ്ങകൾ സുരക്ഷിതരായി ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെയും കോതമംഗലത്ത് വെള്ളിമൂങ്ങയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് വനം വകുപ്പ് ഇവയെ പിടികൂടി തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയായിരുന്നുവെന്നും സഞ്ജീവ് അറിയിച്ചു. പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള വെള്ളിമൂങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തേടി തള്ളമൂങ്ങ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെയെത്തി മടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടരുതെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിമൂങ്ങയെ കാണാൻ നാട്ടുകാരെത്തുന്നത് ഇവയുടെ സുരക്ഷയെയും സ്വാഭാവികമായ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചത്. വളരെ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വെള്ളിമൂങ്ങ കാമറ കണ്ടതോടെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതും പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ചലിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഇടംപിടിച്ച പക്ഷി
ലോകത്തെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും വെളളിമൂങ്ങകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റെഡ് ഡാറ്റ പുസ്തകത്തിൽ ഇവ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും വേട്ടയാടലുമൊക്കെയാണ് വെള്ളിമൂങ്ങയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. പലതരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇവ ധാരാളമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷി സംരക്ഷകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം.
പ്രത്യേകതകൾ
ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള മുഖമാണ് വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായ വലിയ കണ്ണുകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. മുഖവും ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗവും വെള്ളനിറത്തിലായിരിക്കും. തലയുടെ പിൻഭാഗവും ചിറകുകളും ഇളംതവിട്ട് നിറത്തിലും ശരീരത്തിൽ ചാരനിറത്തിലുള്ള പുള്ളികൾ ധാരാളമായും കാണാൻ കഴിയും. മികച്ച കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഈ ജീവികൾക്ക് നല്ല കേൾവിശക്തിയുമുണ്ട്. ചെറിയ ശബ്ദം വരെ നന്നായി മനസിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും വെള്ളിമൂങ്ങയ്ക്ക് കഴിയും.
ഇരയുടെ നേരിയ ശബ്ദം പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിവേഗം പറന്നെത്തി കൊത്തിയെടുത്ത് അകത്താക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ രീതി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലികളെ പിടിക്കുന്ന ജീവി കൂടിയാണ് വെള്ളിമൂങ്ങ. ഓന്ത് മുതലായ മറ്റു ചെറിയ ജീവികളേയും ഇവ ഇരയാക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ മൂന്നു മുതൽ നാലു വരെ മുട്ടയിടാറുള്ള പെൺമൂങ്ങകൾ അടയിരുന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നത്. ഇതിന് ഒരു മാസത്തിലധികം സമയം വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ആൺ വെള്ളിമൂങ്ങകൾ ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിച്ച് നൽകുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ജോലിയും പെൺമൂങ്ങകൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. രണ്ട് മാസം പിന്നിടുന്നതോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും സ്വന്തമായി ഇര തേടി പിടിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവയുടെ സ്വഭാവം. ഉയരമേറിയ മരപ്പൊത്തുകൾ, ഇരുളടഞ്ഞ മാളങ്ങൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഇരുണ്ട മൂലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുകൂട്ടാറുള്ളത്.
