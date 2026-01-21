ഹിമാലയം കടന്ന് കുറിത്തലയൻ വാത്ത് വയനാട്ടിലെത്തി; നീർപ്പക്ഷി സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 159 ഇനം പക്ഷികളെ
Published : January 21, 2026 at 6:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: വയനാട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി വിരുന്നിനെത്തി കുറിത്തലയൻ വാത്ത്. ഹിമാലയം കടന്നാണ് പക്ഷി വയനാട്ടിൽ ദേശാടനത്തിന് എത്തിയത്. ജില്ലയിലെ പക്ഷിസമ്പത്ത് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ
ഏഷ്യൻ നീർപ്പക്ഷി സെൻസസിലാണ് കുറിത്തലയൻ വാത്തിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സർവേയിൽ 26 കുറിത്തലയൻ വാത്ത് ഉൾപ്പെടെ 159 ഇനം പക്ഷികളെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ മലനിരയായ ഹിമാലയത്തിനുമുകളിലൂടെ പറന്ന് ദേശാടനം നടത്തുന്ന കുറിത്തലയൻ വാത്ത് അഥവാ Bar-headed goose ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് സാധാരണയായി കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. തണുപ്പുകാലത്ത് ഹിമാലയം താണ്ടി തെക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ഇവ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റം വരെ എത്തുന്നു. ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ഈ പക്ഷി ജീവ ലോകത്തെ ഒരു അത്ഭുതമാണെന്ന് സർവേ കോഡിനേറ്റർ ഡോ. ആർ എൽ രതീഷ് പറഞ്ഞു.
കുറിത്തലയൻ വാത്ത് കൂടാതെ അപൂർവയിനം പക്ഷികളായ തീപ്പൊരിക്കണ്ണൻ (Watercock), മഴക്കൊച്ച (Cinnamon Bittern) എന്നിവയും ദേശാടകനായി എത്തിയ വലിയ പുള്ളി പരുന്തും (Greater spotted eagle) സർവേയിൽ കണ്ടെത്താനായി. വയനാട്ടിൽ വളരെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായ പവിഴക്കാലിയെ (Black winged stilt ) കണ്ടെത്തിയതും പ്രത്യേകതയാണ്. കർണാടക സ്വദേശിയായ പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ദിനേശ് കുമാറാണ് അപൂർവയിനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ പകർത്തിയത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കുറയുന്നതും പക്ഷി വൈവിധ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കെടുപ്പുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സർവേ കോർഡിനേറ്റർമാർ പറഞ്ഞു.
