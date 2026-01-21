ഹിമാലയം കടന്ന് കുറിത്തലയൻ വാത്ത് വയനാട്ടിലെത്തി; നീർപ്പക്ഷി സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 159 ഇനം പക്ഷികളെ

ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട്: വയനാട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി വിരുന്നിനെത്തി കുറിത്തലയൻ വാത്ത്. ഹിമാലയം കടന്നാണ് പക്ഷി വയനാട്ടിൽ ദേശാടനത്തിന് എത്തിയത്. ജില്ലയിലെ പക്ഷിസമ്പത്ത് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ
ഏഷ്യൻ നീർപ്പക്ഷി സെൻസസിലാണ് കുറിത്തലയൻ വാത്തിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സർവേയിൽ 26 കുറിത്തലയൻ വാത്ത്‌ ഉൾപ്പെടെ 159 ഇനം പക്ഷികളെയാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ മലനിരയായ ഹിമാലയത്തിനുമുകളിലൂടെ പറന്ന് ദേശാടനം നടത്തുന്ന കുറിത്തലയൻ വാത്ത്‌ അഥവാ Bar-headed goose ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് സാധാരണയായി കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. തണുപ്പുകാലത്ത് ഹിമാലയം താണ്ടി തെക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ഇവ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റം വരെ എത്തുന്നു. ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ഈ പക്ഷി ജീവ ലോകത്തെ ഒരു അത്ഭുതമാണെന്ന് സർവേ കോഡിനേറ്റർ ഡോ. ആർ എൽ രതീഷ് പറഞ്ഞു.

നീർപ്പക്ഷി സർവേ (Special Arrangement)
ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഒൻപതോളം പ്രധാന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ സർവേയിൽ ദേശാടനപ്പക്ഷികളും തദ്ദേശീയ പക്ഷികളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 159 ഇനം പക്ഷികളിലായി 1467 പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തി. ഹ്യൂം സെൻ്റർ ഫോർ എക്കോളജി ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബയോളജി, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വയനാട്, കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്, വയനാട് ബേഡേഴ്സ് എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ജനുവരി 18-ന് സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചത്. പനമരം, വള്ളിയൂർക്കാവ്, ആറാട്ടുതറ, കാരാപ്പുഴ, നെല്ലറച്ചാൽ, ചേകാടി, കൊളവള്ളി, ബാണാസുര ഡാം എന്നിവിടങ്ങളിലും വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ഗോളൂർ, അമ്മവയൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ് നീർപ്പക്ഷി സർവേ നടന്നത്. മുതിർന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷകർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരടക്കം 35 ഓളം പേർ സർവേക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം 'വയനാട് കുട്ടി ബേർഡേഴ്സ്' അംഗങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഇത്തവണത്തെ സർവേയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ആർഎഫ്ഒ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
Bar-headed Goose Spotted for the First Time in Wayanad
പുള്ളിപ്പരുന്ത് (Special Arrangement- DineshKumar)
Bar-headed Goose Spotted for the First Time in Wayanad
പവിഴക്കാലി (Special Arrangement- DineshKumar)


കുറിത്തലയൻ വാത്ത്‌ കൂടാതെ അപൂർവയിനം പക്ഷികളായ തീപ്പൊരിക്കണ്ണൻ (Watercock), മഴക്കൊച്ച (Cinnamon Bittern) എന്നിവയും ദേശാടകനായി എത്തിയ വലിയ പുള്ളി പരുന്തും (Greater spotted eagle) സർവേയിൽ കണ്ടെത്താനായി. വയനാട്ടിൽ വളരെ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായ പവിഴക്കാലിയെ (Black winged stilt ) കണ്ടെത്തിയതും പ്രത്യേകതയാണ്. കർണാടക സ്വദേശിയായ പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ദിനേശ് കുമാറാണ് അപൂർവയിനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ പകർത്തിയത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കുറയുന്നതും പക്ഷി വൈവിധ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കെടുപ്പുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സർവേ കോർഡിനേറ്റർമാർ പറഞ്ഞു.

Bar-headed Goose Spotted for the First Time in Wayanad
തീപ്പൊരിക്കണ്ണൻ (Special Arrangement- DineshKumar)
Bar-headed Goose Spotted for the First Time in Wayanad
മഴക്കൊച്ച (Special Arrangement- DineshKumar)
കുറിത്തലയൻ വാത്ത്
Bar-headed Goose Spotted for the First Time in Wayanad
കുറിത്തലയൻ വാത്ത് (Special Arrangement- DineshKumar)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവയുടെ തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് കറുത്ത വരകൾ ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഇതിന് 'കുറിത്തലയൻ' അല്ലെങ്കിൽ 'ബാർ-ഹെഡഡ് ഗൂസ്' എന്ന് പേര് വന്നത്. മധ്യേഷ്യയിൽ (ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമി) പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഇവ ശൈത്യകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ ഇവ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിക്ക് മുകളിലൂടെ ഏകദേശം 29,000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കാറുണ്ട്. കുറഞ്ഞ ഓക്സിജനുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇവയുടെ രക്തത്തിലുണ്ട്.
Bar-headed Goose Spotted for the First Time in Wayanad
ഏഷ്യൻ നീർപ്പക്ഷി സെൻസസിൽ പങ്കെടുത്ത പക്ഷിനിരീക്ഷകർ (Special Arrangement)

